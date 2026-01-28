Yutong Bus meldet für 2025 anhaltendes Umsatzwachstum und treibt weltweit den Ausbau nachhaltiger öffentlicher Verkehrsmittel voran

Stabile operative Leistung, innovationsgetriebenes Wachstum und ESG-Integration stärken die langfristige Wertschöpfung

ZHENGZHOU, China, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), ein globaler Nutzfahrzeughersteller, erzielte 2025 eine stabile und nachhaltige operative Leistung, da er den weltweiten Übergang zu einem kohlenstoffarmen öffentlichen Verkehr weiter vorantrieb. 2025 lieferte Yutong Bus 49.518 Fahrzeuge aus, was einem Zuwachs von 5,54 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Robuste Geschäftsentwicklung und Win-Win-Partnerschaften mit öffentlichen Verkehrsbetrieben

2025 setzte Yutong seine Investitionen in Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Afrika und Asien fort. Durch die Einrichtung von Direkt-Servicestationen und regionalen Ersatzteilzentren verbesserte das Unternehmen die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge nach dem Verkauf und die Betriebszeit. Die Einführung seiner Servicemarke EnRoute+ unterstreicht das Engagement von Yutong, während des gesamten Fahrzeuglebenszyklus einen effizienteren, intelligenteren und szenariospezifischen Support anzubieten.

Innovationsgetriebene Erfolge

Aufbauend auf seiner soliden Betriebsbilanz hält Yutong seine jährlichen F&E-Ausgaben bei über 5 % seines Betriebsumsatzes. Das Unternehmen brachte seine EV Long-life Tech auf den Markt, die durch wichtige Innovationen bei Batterien, Motoren und elektronischen Steuerungssystemen eine bahnbrechende Lebensdauer von 15 Jahren oder 1,5 Millionen km für reine Elektrobusse erreicht. Gleichzeitig hat die Produktinnovation von Yutong auch in der Branche Anerkennung gefunden. Auf der Busworld Europe 2025 in Belgien wurden die Modelle Yutong T14E und U15 mit dem „Grand Award Coach" bzw. dem „Grand Award Bus" ausgezeichnet.

Die Produktleistung und Betriebssicherheit wurden durch internationale Marktanwendungen bestätigt. Auf den Philippinen verzeichnete das Modell C12Pro von Yutong eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um 12 % pro 100 km im Vergleich zur Vorgängergeneration. In Europa absolvierte der batterieelektrische Überlandbus IC12E 1.200 km Vollszenario-Tests in vier nordischen Ländern und bewies damit seine Anpassungsfähigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen. In Ghana erreichte der Yutong V6 Van einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von 9,2 l/100 km. In Kasachstan kann die maximale Betriebslaufleistung eines einzelnen Yutong C12Pro-Fahrzeugs 2 Millionen km erreichen.

Zusammenarbeit und gemeinsames Wachstum mit der Gesellschaft

Yutong arbeitet Hand in Hand mit Betreibern weltweit, um die Zusammenarbeit zu vertiefen und eine starke Integration des unternehmerischen und gemeinsamen sozialen Engagements zu erreichen.

In Zentralasien hat Yutong insgesamt mehr als 10.000 Busse ausgeliefert. In Pakistan wurden 2025 400 reine Elektrobusse ausgeliefert, in Chile 372 und in Griechenland 100. Im vierten Quartal lieferte Yutong 723 Busse nach Marokko für das African International Sports Tournament, um den Transport während der Veranstaltung zu unterstützen. Gleichzeitig fördert das Unternehmen aktiv die globale Lokalisierung und Beschäftigung, schafft eine Reihe stabiler lokaler Arbeitsplätze und stärkt kontinuierlich die Beziehungen zu den Gastgemeinden.

Langfristige Praktiken in der nachhaltigen Entwicklung

Yutong legt Wert auf ESG-Management und setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung durch systematische und langfristige Praktiken ein. 2025 erhielt das Unternehmen eine 81-Punkte-Bewertung von EcoVadis Gold, was die starke Leistung in den Bereichen Nachhaltigkeit, Ethik und verantwortungsbewusstes Lieferkettenmanagement widerspiegelt.

Zu den Umweltinitiativen gehörte die weitere Ausweitung des „Net Zero Forest"-Projekts von Yutong, das die Pflanzung von etwa 47.000 Bäumen in China, Chile, Großbritannien und Mexiko unterstützt und damit das grüne Versprechen „Ein Bus, ein Baum" erfüllt. Das Unternehmen vertiefte auch sein Engagement in der Gemeinschaft durch öffentliche Aufklärungs- und Bildungsprogramme, darunter die Kampagne „Let's Go Green" zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs in Ländern wie Griechenland und die Initiative „School Bus Safety Tour" in Kasachstan, die das Bewusstsein für Verkehrssicherheit und verantwortungsbewusste Mobilität für Kinder fördert.

Auch 2026 wird Yutong seiner Mission „Der Öffentlichkeit angenehme Reisen bieten und einen größeren Mehrwert für Kunden schaffen" treu bleiben. Zusammen mit globalen Partnern engagiert sich das Unternehmen weiterhin für die Förderung nachhaltiger öffentlicher Verkehrssysteme und leistet einen Beitrag zu einer grüneren, integrativeren Zukunft für die globale Mobilität.

