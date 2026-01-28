Yutong Bus annonce une croissance constante de ses ventes en 2025, faisant progresser le transport public durable dans le monde entier

Une performance opérationnelle stable, une croissance axée sur l'innovation et l'intégration de l'ESG renforcent la création de valeur à long terme

ZHENGZHOU, Chine, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Yutong Bus (« Yutong », SHA : 600066), fabricant mondial de véhicules utilitaires, a enregistré des résultats d'exploitation stables et durables en 2025, tout en continuant à faire progresser la transition mondiale vers des transports publics à faible émission de carbone. En 2025, Yutong Bus a livré 49 518 véhicules, soit une augmentation de 5,54 % en glissement annuel.

Des performances commerciales solides et des partenariats gagnant-gagnant avec les opérateurs de transport public

Yutong's bus sales increased by 5.54% in 2025, continuing to advance technological innovation, social commitment, and environmental responsibility worldwide. Speed Speed Yutong remains committed to its mission of "Bring enjoyable travels to the public and create greater value for customers". Together with global partners, the company continues to contribute to a greener and more inclusive future for global mobility.

En 2025, Yutong a continué à développer ses investissements en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. En établissant des stations de service directes et des centres régionaux de pièces détachées, l'entreprise a amélioré la fiabilité des véhicules après la vente et le temps de fonctionnement. Le lancement de sa marque de services, EnRoute+, témoigne de l'engagement de Yutong à fournir une assistance plus efficace, plus intelligente et adaptée à chaque scénario tout au long du cycle de vie du véhicule.

Des réalisations axées sur l'innovation

S'appuyant sur ses solides antécédents opérationnels, Yutong maintient des dépenses annuelles de R&D supérieures à 5 % de ses recettes d'exploitation. L'entreprise a lancé sa technologie EV Long-life Tech, qui permet d'atteindre une durée de vie de 15 ans ou 1,5 million de km pour les autobus purement électriques grâce à des innovations clés dans les batteries, les moteurs et les systèmes de contrôle électronique. Par ailleurs, l'innovation des produits de Yutong a également été reconnue par l'industrie. Lors du salon Busworld Europe 2025 en Belgique, les modèles Yutong T14E et U15 ont reçu respectivement le « Grand Award Coach » et le « Grand Award Bus ».

Les performances du produit et sa fiabilité opérationnelle ont été validées par des applications sur le marché international. Aux Philippines, le modèle C12Pro de Yutong a enregistré une réduction de 12 % de la consommation de carburant aux 100 km par rapport à la génération précédente. En Europe, l'autobus interurbain électrique à batterie IC12E a effectué 1 200 km d'essais complets dans quatre pays nordiques, démontrant ainsi son adaptabilité dans diverses conditions d'exploitation. Au Ghana, la camionnette Yutong V6 a atteint une consommation combinée de 9,2 litres aux 100 kilomètres. Au Kazakhstan, le kilométrage maximal d'un seul véhicule Yutong C12Pro peut atteindre 2 millions de km.

Collaboration et croissance partagée avec la société

Yutong travaille main dans la main avec des opérateurs du monde entier pour approfondir la coopération et parvenir à une forte intégration de l'entreprise et de l'engagement social partagé.

En Asie centrale, les livraisons cumulées d'autobus de Yutong ont dépassé les 10 000 unités. Au Pakistan, 400 bus purement électriques ont été livrés en 2025 ; au Chili, 372 ; et en Grèce, 100. Au quatrième trimestre, Yutong a livré 723 autobus au Maroc pour le Tournoi sportif international d'Afrique afin d'assurer le transport de l'événement. Dans le même temps, l'entreprise encourage activement la localisation et l'emploi au niveau mondial, en créant une série d'emplois locaux stables et en renforçant continuellement les liens avec les communautés d'accueil.

Pratiques à long terme en matière de développement durable

Yutong accorde une grande importance à la gestion ESG et s'engage à promouvoir le développement durable par des pratiques systématiques et à long terme. En 2025, l'entreprise a reçu une note EcoVadis Gold de 81 points, reflétant de solides performances en matière de développement durable, d'éthique et de gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement.

Parmi les initiatives environnementales, citons la poursuite de l'expansion du projet « Net Zero Forest » de Yutong, qui soutient la plantation d'environ 47 000 arbres en Chine, au Chili, au Royaume-Uni et au Mexique, conformément à son engagement écologique « Un bus, un arbre ». L'entreprise a également renforcé son engagement communautaire par le biais de programmes de sensibilisation et d'éducation, notamment la campagne « Let's Go Green » visant à promouvoir les transports publics dans des pays comme la Grèce et les initiatives « School Bus Safety Tour » au Kazakhstan, qui visent à sensibiliser les enfants à la sécurité routière et à la mobilité responsable.

En 2026, Yutong restera toujours fidèle à sa mission : « Offrir des voyages agréables au public et créer une plus grande valeur pour les clients ». Avec ses partenaires mondiaux, l'entreprise reste déterminée à faire progresser les systèmes de transport public durables et à contribuer à un avenir plus vert et plus inclusif pour la mobilité mondiale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://en.yutong.com/.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=9xWu86sS-zM

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2871230/image.jpg