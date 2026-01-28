Yutong Bus báo cáo tiếp tục tăng trưởng doanh số trong năm 2025, thúc đẩy giao thông công cộng bền vững trên toàn thế giới

Hiệu suất hoạt động ổn định, tăng trưởng định hướng đổi mới sáng tạo và tích hợp ESG củng cố năng lực tạo giá trị lâu dài

TRỊNH CHÂU, Trung Quốc, ngày 29 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066), nhà sản xuất xe thương mại toàn cầu, đã có hiệu suất hoạt động ổn định và bền vững trong năm 2025 khi tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi trên toàn cầu sang phương tiện giao thông công cộng ít carbon. Trong năm 2025, Yutong Bus đã giao 49.518 xe, tăng 5,54% so với cùng kỳ năm trước.

Hiệu suất kinh doanh mạnh mẽ và quan hệ đối tác cùng có lợi với các nhà vận hành giao thông công cộng

Trong năm 2025, Yutong tiếp tục mở rộng đầu tư tại Châu Âu, Châu Mỹ Latinh, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á. Bằng cách thành lập các trạm dịch vụ trực tiếp và trung tâm phụ tùng khu vực, công ty đã nâng cao độ tin cậy của xe sau bán hàng và thời gian hoạt động. Việc ra mắt thương hiệu dịch vụ của mình, EnRoute+, đã thể hiện cam kết của Yutong trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ hiệu quả, thông minh và theo kịch bản cụ thể hơn trong toàn bộ vòng đời của xe.

Thành tựu dựa trên đổi mới sáng tạo

Dựa trên lịch sử hoạt động vững chắc của mình, Yutong duy trì chi phí R&D hàng năm trên 5% doanh thu hoạt động. Công ty đã ra mắt công nghệ EV Long-life Tech, đạt được tuổi thọ đột phá là 15 năm hoặc 1,5 triệu km đối với xe buýt điện thuần túy thông qua những đổi mới quan trọng về pin, động cơ và hệ thống điều khiển điện tử. Trong khi đó, những đổi mới sáng tạo trên sản phẩm của Yutong cũng đã được công nhận trong ngành. Tại Busworld Europe 2025 ở Bỉ, các mẫu xe Yutong T14E và U15 lần lượt được trao giải "Grand Award Coach" và "Grand Award Bus".

Hiệu suất sản phẩm và độ tin cậy hoạt động đã được xác nhận thông qua các ứng dụng thực tế trên thị trường quốc tế. Tại Philippines, mẫu C12Pro của Yutong đã giảm 12% mức tiêu thụ nhiên liệu trên 100 km so với thế hệ trước. Ở châu Âu, xe buýt liên tỉnh chạy bằng pin IC12E đã hoàn thành 1200 km thử nghiệm đầy đủ các kịch bản tại bốn quốc gia Bắc Âu, thể hiện khả năng thích ứng trong các điều kiện hoạt động đa dạng. Tại Ghana, xe van Yutong V6 đạt mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp là 9,2 lít/100 km. Tại Kazakhstan, quãng đường hoạt động tối đa của một chiếc xe Yutong C12Pro có thể đạt tới 2 triệu km.

Hợp tác và tăng trưởng chung với xã hội

Yutong hợp tác chặt chẽ với các nhà vận hành trên toàn thế giới để tăng cường hợp tác, đạt được sự tích hợp mạnh mẽ giữa doanh nghiệp và cam kết xã hội chung.

Tại Trung Á, tổng số xe buýt đã giao của Yutong đã vượt 10.000 xe. Ở Pakistan, 400 xe buýt thuần điện đã được giao vào năm 2025; ở Chile là 372; và ở Hy Lạp là 100. Trong quý IV, Yutong đã giao 723 xe buýt ở Morocco cho Đại hội Thể thao Quốc tế Châu Phi để hỗ trợ vận chuyển sự kiện. Đồng thời, công ty tích cực thúc đẩy bản địa hóa và việc làm toàn cầu, tạo ra một loạt các công việc ổn định tại địa phương và liên tục tăng cường mối quan hệ với cộng đồng nước sở tại.

Thực hành phát triển bền vững dài hạn

Yutong coi trọng quản lý ESG và cam kết thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các hoạt động có hệ thống và lâu dài. Trong năm 2025, công ty đã nhận được xếp hạng Vàng EcoVadis 81 điểm, phản ánh hiệu suất mạnh mẽ về tính bền vững, đạo đức và quản lý chuỗi cung ứng có trách nhiệm.

Các sáng kiến môi trường bao gồm việc tiếp tục mở rộng dự án "Rừng không phát thải" của Yutong, hỗ trợ trồng khoảng 47.000 cây trên khắp Trung Quốc, Chile, Vương quốc Anh và Mexico, thực hiện cam kết xanh "Một xe buýt, một cây xanh". Công ty cũng tăng cường sự tham gia của cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục và vận động cộng đồng, bao gồm chiến dịch "Let's Go Green" để thúc đẩy giao thông công cộng ở các quốc gia như Hy Lạp và các sáng kiến "Chuyến tham quan an toàn bằng xe buýt trường học" ở Kazakhstan, thúc đẩy nhận thức về an toàn đường bộ và di chuyển có trách nhiệm cho trẻ em.

Trong năm 2026, Yutong sẽ vẫn cam kết với sứ mệnh "Mang những chuyến đi thú vị đến với công chúng và tạo ra giá trị lớn hơn cho khách hàng". Cùng với các đối tác toàn cầu, công ty tiếp tục cam kết thúc đẩy các hệ thống giao thông công cộng bền vững và góp phần vào một tương lai xanh hơn, toàn diện hơn cho di chuyển toàn cầu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://en.yutong.com/.

SOURCE Yutong Bus