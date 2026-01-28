Společnosti Yutong Bus v roce 2025 dál rostly tržby, firma podporovala udržitelnou veřejnou dopravu po celém světě

Stabilní provozní výkonnost, růst tažený inovacemi a integrace udržitelných investic posilují dlouhodobou tvorbu hodnoty.

ČENG-ČOU, Čína, 28. ledna 2026 /PRNewswire/ – Společnost Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), globální výrobce užitkových vozidel, dosáhla v roce 2025 stabilní a udržitelné provozní výkonnosti a nadále podporovala globální přechod k nízkouhlíkové veřejné dopravě. V roce 2025 firma Yutong Bus dodala 49 518 vozidel, což představuje meziroční nárůst o 5,54 %.

Silná obchodní výkonnost a partnerská spolupráce typu win-win s provozovateli veřejné dopravy

V roce 2025 společnost Yutong pokračovala v rozšiřování svých investic v Evropě, Latinské Americe, na Blízkém východě, v Africe a Asii. Zřizováním přímých servisních stanic a regionálních center náhradních dílů společnost zvýšila spolehlivost vozidel po prodeji a jejich provozní dostupnost. Uvedení servisní značky EnRoute+ demonstrovalo závazek společnosti Yutong poskytovat efektivnější, inteligentnější a na konkrétní scénáře zaměřenou podporu po celý životní cyklus vozidla.

Úspěchy poháněné inovacemi

Na základě své stabilní provozní výkonnosti si Yutong dlouhodobě udržuje roční výdaje na výzkum a vývoj na úrovni přes 5 % provozních tržeb. Společnost uvedla na trh technologii pro elektromobily EV Long-life Tech, která díky klíčovým inovacím v oblasti baterií, elektromotorů a elektronických řídicích systémů dosahuje u čistě elektrických autobusů průlomové životnosti 15 let nebo 1,5 milionu kilometrů. Produktové inovace společnosti Yutong zároveň získaly uznání v rámci celého odvětví. Na veletrhu Busworld Europe 2025 v Belgii byly modely Yutong T14E a U15 oceněny tituly Grand Award Coach a Grand Award Bus.

Výkonnost produktů a jejich provozní spolehlivost byly ověřeny díky nasazení na mezinárodních trzích. Na Filipínách dosáhl model Yutong C12Pro ve srovnání s předchozí generací snížení spotřeby paliva o 12 % na 100 km. V Evropě absolvoval bateriový meziměstský autobus IC12E testování v plném provozním rozsahu na trase dlouhé 1 200 km napříč čtyřmi severskými zeměmi, čímž prokázal schopnost přizpůsobení se různým provozním podmínkám. V Ghaně dosáhla dodávka Yutong V6 kombinované spotřeby 9,2 l/100 km. V Kazachstánu může maximální provozní nájezd jednoho vozidla Yutong C12Pro dosáhnout až 2 milionů kilometrů.

Spolupráce a sdílený růst se společností

Společnost Yutong úzce spolupracuje s dopravci po celém světě s cílem prohloubit spolupráci a dosáhnout silné integrace firemní odpovědnosti se sdíleným společenským závazkem.

Ve Střední Asii překročil celkový počet dodaných autobusů firmy Yutong 10 000 kusů. V roce 2025 bylo do Pákistánu dodáno 400 čistě elektrických autobusů, do Chile 372 a do Řecka 100. Ve čtvrtém čtvrtletí společnost Yutong dodala 723 autobusů do Maroka, aby zajistila dopravu během Afrického poháru národů 2025. Současně společnost aktivně podporuje globální lokalizaci a zaměstnanost, vytváří řadu stabilních místních pracovních příležitostí a neustále posiluje vazby s hostitelskými komunitami.

Dlouhodobé postupy v oblasti udržitelného rozvoje

Společnost Yutong klade důraz na udržitelné investování a zavazuje se podporovat udržitelný rozvoj prostřednictvím systematických a dlouhodobých postupů. V roce 2025 získala společnost ocenění EcoVadis Gold s 81 body, což odráží silné výsledky v oblasti udržitelnosti, etiky a odpovědného řízení dodavatelského řetězce.

Mezi environmentální iniciativy firmy patřilo pokračující rozšiřování projektu Net Zero Forest, který podpořil vysazení přibližně 47 000 stromů v Číně, Chile, Velké Británii a Mexiku, čímž společnost naplnila svůj ekologický závazek „Jeden autobus, jeden strom". Společnost také prohloubila zapojení do komunit prostřednictvím veřejných kampaní a vzdělávacích programů, mezi něž patří kampaň Let's Go Green na podporu veřejné dopravy v zemích jako Řecko a iniciativa School Bus Safety Tour v Kazachstánu, která zvyšuje povědomí o bezpečnosti na silnicích a odpovědném pohybu dětí.

V roce 2026 si společnost Yutong zachová svůj závazek k poslání „Zajišťovat lidem příjemné cestování a vytvářet větší hodnotu pro zákazníky". Spolu s globálními partnery bude společnost nadále podporovat rozvoj udržitelných systémů veřejné dopravy a přispívat k zelenější a inkluzivnější budoucnosti globální mobility.

Více informací naleznete na stránce https://en.yutong.com/.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=9xWu86sS-zM
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871230/image.jpg

