Yutong Bus odnotowuje dalszy wzrost sprzedaży w 2025 r., przyczyniając się do rozwoju zrównoważonego transportu publicznego na całym świecie

Stabilne wyniki operacyjne, wzrost oparty na innowacjach i integracja ESG wzmacniają długoterminowe tworzenie wartości.

ZHENGZHOU, Chiny, 28 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), globalny producent pojazdów użytkowych, osiągnął stabilne i zrównoważone wyniki operacyjne w 2025 r., kontynuując globalną transformację w kierunku niskoemisyjnego transportu publicznego. W 2025 r. Yutong Bus dostarczył 49518 pojazdów, co oznacza wzrost o 5,54% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Solidne wyniki biznesowe i korzystne dla wszystkich stron partnerstwa z operatorami transportu publicznego

W 2025 roku firma Yutong kontynuowała ekspansję inwestycyjną w Europie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. Dzięki utworzeniu bezpośrednich stacji serwisowych i regionalnych centrów części zamiennych firma zwiększyła niezawodność pojazdów po sprzedaży oraz czas ich sprawności operacyjnej. Wprowadzenie marki serwisowej EnRoute+ świadczy o zaangażowaniu firmy Yutong w zapewnianie bardziej wydajnego, inteligentnego i dostosowanego do konkretnych sytuacji wsparcia przez cały cykl życia pojazdu.

Osiągnięcia oparte na innowacjach

Dzięki bogatemu doświadczeniu operacyjnemu firma Yutong utrzymuje roczne wydatki na badania i rozwój na poziomie powyżej 5% przychodów operacyjnych. Firma wprowadziła na rynek technologię EV Long-life Tech, która zapewnia przełomową żywotność autobusów elektrycznych wynoszącą 15 lat lub 1,5 miliona kilometrów dzięki kluczowym innowacjom w zakresie akumulatorów, silników i elektronicznych układów sterowania. Jednocześnie innowacyjność produktów firmy Yutong zyskała uznanie branży. Podczas targów Busworld Europe 2025 w Belgii modele Yutong T14E i U15 otrzymały odpowiednio nagrody „Grand Award Coach" i „Grand Award Bus".

Wydajność produktów i niezawodność działania zostały potwierdzone w zastosowaniach na rynku międzynarodowym. Na Filipinach model C12Pro firmy Yutong odnotował 12-procentową redukcję zużycia paliwa na 100 km w porównaniu z poprzednią generacją. W Europie międzymiastowy autobus elektryczny IC12E napędzany energią elektryczną z akumulatorów przeszedł kompletne testy w czterech krajach skandynawskich na trasie o długości 1200 km, wykazując się zdolnością dostosowania się do różnych warunków eksploatacyjnych. W Ghanie samochód dostawczy Yutong V6 osiągnął łączne zużycie paliwa na poziomie 9,2 l/100 km. W Kazachstanie jeden pojazd Yutong C12Pro może przejechać nawet 2 miliony kilometrów.

Yutong pozostaje wierny swojej misji, jaką jest „zapewnienie przyjemnych podróży społeczeństwu i tworzenie większej wartości dla klientów". Wspólnie z globalnymi partnerami firma nieustannie przyczynia się do tworzenia bardziej ekologicznej i inkluzywnej przyszłości w zakresie globalnej mobilności.

Współpraca i wspólny rozwój ze społeczeństwem

Firma Yutong ściśle współpracuje z operatorami na całym świecie w celu pogłębienia współpracy, dzięki czemu udaje jej się skutecznie integrować działania firmy i wspólne zobowiązania społeczne.

W Azji Środkowej łączna liczba dostarczonych autobusów firmy Yutong przekroczyła 10000 sztuk. W Pakistanie w 2025 r. dostarczono 400 autobusów z napędem wyłącznie elektrycznym, w Chile - 372, a w Grecji - 100. W czwartym kwartale firma Yutong dostarczyła 723 autobusy do Maroka na potrzeby afrykańskich międzynarodowych zawodów sportowych, zapewniając transport podczas imprezy. Jednocześnie firma aktywnie promuje globalną lokalizację i zatrudnienie, tworząc szereg stabilnych miejsc pracy na poziomie lokalnym i stale wzmacniając więzi z lokalnymi społecznościami.

Długoterminowe praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju

Yutong ceni sobie zarządzanie ESG i angażuje się w promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez systematyczne i długoterminowe praktyki. W 2025 r. firma otrzymała 81 punktów w rankingu EcoVadis Gold, co odzwierciedla jej wysokie wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju, etyki i odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw.

W ramach inicjatyw środowiskowych firma Yutong kontynuowała realizację projektu „Net Zero Forest", wspierając zasadzenie około 47000 drzew w Chinach, Chile, Wielkiej Brytanii i Meksyku, wypełniając tym samym swoje ekologiczne zobowiązanie „Jeden autobus, jedno drzewo". Firma pogłębiła również zaangażowanie społeczne poprzez programy rzecznictwa publicznego i edukacyjne, w tym kampanię „Let's Go Green (Bądźmy ekologiczni)" promującą transport publiczny w krajach takich jak Grecja oraz inicjatywy „School Bus Safety Tour (Bezpieczna podróż szkolnym autobusem)" w Kazachstanie, promujące świadomość bezpieczeństwa na drogach i odpowiedzialną mobilność wśród dzieci.

W 2026 roku firma Yutong będzie nadal realizować swoją misję, którą jest „zapewnienie pasażerom przyjemnych podróży i tworzenie większej wartości dla klientów". Wspólnie z globalnymi partnerami firma nieustannie angażuje się w rozwój zrównoważonych systemów transportu publicznego i przyczynia się do tworzenia bardziej ekologicznej i inkluzywnej przyszłości w zakresie globalnej mobilności.

