Yutong Bus Terus Catat Pertumbuhan Penjualan pada 2025, Mempercepat Perkembangan Transportasi Publik Berkelanjutan di Dunia

Pada 2025, Yutong terus memperluas investasi di Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Dengan mendirikan stasiun layanan langsung dan pusat suku cadang regional, Yutong meningkatkan keandalan layanan purnajual dan waktu operasional kendaraan. Peluncuran merek layanan EnRoute+ juga menegaskan komitmen Yutong untuk menghadirkan dukungan yang lebih efisien, cerdas, dan sesuai kebutuhan selama masa pakai kendaraan.

Pencapaian Berbasiskan Inovasi

Bertumpu pada rekam jejak operasional yang kuat, Yutong mempertahankan porsi anggaran belanja litbang (R&D) tahunan di atas 5% terhadap pendapatan operasional. Yutong meluncurkan "EV Long-life Tech" yang menghadirkan terobosan masa pakai kendaraan hingga 15 tahun atau 1,5 juta km untuk bus listrik murni, melalui inovasi penting pada baterai, motor listrik, dan sistem kendali elektronik. Inovasi produk Yutong juga memperoleh pengakuan industri. Di ajang Busworld Europe 2025 yang berlangsung di Belgia, model bus Yutong T14E dan U15 masing-masing meraih penghargaan "Grand Award Coach" dan "Grand Award Bus".

Kinerja produk dan keandalan operasional Yutong telah teruji di berbagai pasar internasional. Di Filipina, model bus C12Pro mencatat penurunan konsumsi bahan bakar sebesar 12% per 100 km dibandingkan generasi sebelumnya. Di Eropa, bus antarkota dengan listrik baterai IC12E menyelesaikan uji coba sejauh 1.200 km di empat negara Nordik untuk membuktikan adaptabilitas dalam beragam kondisi operasional. Di Ghana, mobil van Yutong V6 mencatat konsumsi bahan bakar gabungan 9,2 L/100 km. Sementara, di Kazakhstan, jarak tempuh operasional maksimum yang dicatat satu unit Yutong C12Pro dapat mencapai 2 juta km.

Kolaborasi dan Berkembang Bersama Masyarakat

Yutong bekerja sama dengan operator transportasi publik di seluruh dunia untuk memperluas kolaborasi, serta mengintegrasikan komitmen korporasi dan tanggung jawab sosial bersama.

Di Asia Tengah, total pengiriman bus Yutong telah menembus 10.000 unit. Pada 2025, Yutong mengirim 400 bus listrik murni ke Pakistan, 372 unit ke Chile, dan 100 unit ke Yunani. Pada Triwulan IV-2025, Yutong juga mengirim 723 bus ke Maroko untuk mendukung transportasi di ajang African International Sports Tournament. Di saat yang sama, Yutong aktif mendorong lokalisasi global dan penciptaan lapangan kerja, membuka berbagai lapangan kerja lokal dan memperkuat hubungan dengan komunitas setempat.

Praktik Jangka Panjang dalam Pembangunan Berkelanjutan

Yutong memprioritaskan ESG dan berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan melalui praktik yang sistematis dalam jangka panjang. Pada 2025, Yutong meraih "EcoVadis Gold" dengan skor 81 poin, mencerminkan kinerja yang kuat dalam aspek keberlanjutan, etika, dan pengelolaan rantai pasok yang bertanggung jawab.

Inisiatif lingkungan hidup Yutong juga mencakup perluasan proyek "Net Zero Forest", mendukung penanaman sekitar 47.000 pohon di Tiongkok, Chile, Inggris, dan Meksiko sebagai wujud komitmen hijau "One Bus, One Tree". Yutong turut memperdalam keterlibatan komunitas melalui program advokasi dan edukasi publik, termasuk kampanye "Let's Go Green" untuk mempromosikan transportasi publik di sejumlah negara seperti Yunani, serta inisiatif "School Bus Safety Tour" di Kazakhstan guna meningkatkan kesadaran publik tentang keselamatan lalu lintas dan mobilitas yang bertanggung jawab bagi anak-anak.

Pada 2026, Yutong tetap berpegang pada misinya, "Memberikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi masyarakat dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi pelanggan". Bersama mitra global, Yutong terus berkomitmen memajukan sistem transportasi publik berkelanjutan serta berkontribusi pada masa depan mobilitas global yang lebih hijau dan inklusif.

Informasi selengkapnya: https://en.yutong.com/ .

