ضربةُ فرشاةٍ بمليار دولار: منصةٌ فنيةٌ أسسها محامٍ تؤمّن إدراجات مُؤكَدة تتجاوز مليار دولار خلال شهرها الأول - وهي في مَوضع للنمو المتسارع.

أمضى Giuseppe Cassin أكثر من عقد من الزمن في إبرام صفقات بملايين الدولارات لصالح صُنّاع الأفلام، والفنانين، والمخرجين، وجامعي الأعمال الفنية. وبفعل إحباطه من النظام التقليدي القديم في عالم الفن — المتمثل في الرسوم المرتفعة، والمبيعات الحصرية بدعوات فقط، واستمرار مشكلات النزاهة — طوّر فكرةً تغيّر قواعد اللعبة: منصة رقمية بالدرجة الأولى تُحدِث ثورة في الأعمال الفنية المُوثَّقة كما فعلت Uber في قطاع سيارات الأجرة.

تربط المنصة البائعين مباشرةً بالجمهور العالمي من خلال التوثيق الصارم، والاختيار الفني الراقي، والرسوم الشفافة، والمزايدات الفورية المفتوحة للجميع، في أي مكان. قال Giuseppe Cassin، مؤسس Lloyds Creative Arts: "نمنح كل فنان وجامع أعمال وبائع نفس فرصة الوصول العالمي التي كانت في السابق حِكرًا على قلة قليلة".

وقد عَرض Cassin هذا المفهوم على المستثمرين، ونجح في تأمين دعم استثماري قوي من دار المزادات الإلكترونية الرائدة Lloyds Auctions. أُطلِقت المنصة رسميًا في 1 يناير 2026، مع أول مزاد إلكتروني مُخصص لها في منتصف يناير، مُتضمنًا مجموعة رئيسية من صُنع 30 من أساتذة جنوب شرق آسيا، تضم أعمالًا لروّاد بارزين مثل MF Husain، وFN Souza، وManjit Bawa، وVasudeo S. Gaitonde، بتقديرات تصل إلى عشرات الملايين. جاءت الاستجابة فورية وقوية: لقد توافد البائعون وجامعو الأعمال الفنية بأعداد كبيرة.

خلال الأسابيع القليلة الأولى من التداول، قامت المنصة بإدراجات أعمال فنية مُؤكدة تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي، تمتد من أساتذة الفن من الفئة الرفيعة إلى المواهب الصاعدة. وأضاف السيد Cassin: "مهمتنا هي إتاحة الفن للجميع بأسلوب آمن وغير مُرهِب". "ومع إخضاع كل عمل فني لعملية تحقق صارمة وتوثيق مستقل — بما في ذلك الاستعانة بخبير يختاره المشتري — يتمكن المشاركون في المزايدة والمشترون من تقديم عروضهم بثقة أعلى، لا سيما في فئات أعمال الأساتذة والفنون فائقة القيمة. وفي الوقت نفسه، يحصل الفنانون الناشئون على انتشار عالمي مباشر وتعليقات فورية من العملاء حول ما يلقى رواجًا من أعمالهم".

لقد استقطب الصعود السريع للمنصة اهتمامًا قويًا من المستثمرين وخبراء الصناعة، الذين باتوا يرون أن بلوغ حالة اليونيكورن (أي تقييمٌ يتجاوز مليار دولار أمريكي) هو المحطة الواقعية التالية. وفي حال وصلت إلى هذا المستوى، ستُصنَّف المنصة ضمن أسرع مسارات النمو منذ Canva.

تواصل المنصة استقطاب فنانين وجامعي أعمال جُدد يوميًا، مع إطلاق مزادات جديدة بانتظام.

اكتشف المنصة وشاهد المزاد الحالي على الرابط: lloydsauctions.com/art

نبذة:

أُطلقت المنصّة في 1 يناير 2026، بدعم استثماري كبير من دار المزادات الإلكترونية الرائدة Lloyds Auctions، وهي سوق عالمي رقمي بالدرجة الأولى للفنون الجميلة، تجمع بين الاختيار الفني المتخصص، والتوثيق التحريري المستقل والدقيق للأعمال الفنية، وواجهة استخدام سهلة لجعل شراء وبيع الأعمال الفنية سلسًا وشفافًا ومتاحًا للجميع.

الصور - https://mma.prnewswire.com/media/2868605/Giuseppe_Cassin_viewing_1_of_the_pieces_from_the_collection_for_auction.jpg

الصور - https://mma.prnewswire.com/media/2868606/Vasudeo_S__Gaitonde__Indian__1924_2001__Untitled__1962.jpg

الصور - https://mma.prnewswire.com/media/2868607/F_N__Souza.jpg

الصور - https://mma.prnewswire.com/media/2868608/Maqbool_Fida_Husain__Indian__1915_2011__Horses_Series__2006__Ballroom.jpg

الصور - https://mma.prnewswire.com/media/2868609/MANJIT_BAWA_1998.jpg