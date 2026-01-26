Le trait de pinceau à un milliard de dollars : la plateforme d'art de l'avocat obtient plus d'un milliard de dollars d'inscriptions engagées dès le premier mois et se positionne en vue d'une croissance rapide.

Giuseppe Cassin a passé plus d'une décennie à conclure des contrats de plusieurs millions de dollars pour des cinéastes, des artistes, des réalisateurs et des collectionneurs. Frustré par le système dépassé et archaïque du monde de l'art, avec des frais élevés, des ventes sur invitation uniquement et des problèmes d'intégrité persistants, il a développé une idée révolutionnaire : une plateforme numérique qui fait pour l'art authentifié ce que Uber a fait pour les taxis.

Il met les vendeurs en relation directe avec un public mondial grâce à une authentification rigoureuse, une sélection haut de gamme, des frais transparents et des enchères en temps réel ouvertes à tous et en tout lieu. « Nous offrons à tous les artistes, collectionneurs et vendeurs le même accès mondial dont seule une poignée bénéficiait auparavant. », déclare Giuseppe Cassin, fondateur : Lloyds Creative Arts.

M. Cassin a présenté le concept à des investisseurs et a obtenu un soutien important de la part de la principale maison de vente aux enchères en ligne, Lloyds Auctions. La plateforme a été officiellement lancée le 1er janvier 2026, et sa première vente aux enchères en ligne dédiée a été mise en ligne à la mi-janvier, avec une collection phare de 30 maîtres d'Asie du Sud-Est comprenant des œuvres de maîtres tels que M. F. Husain, F. N. Souza, Manjit Bawa et Vasudeo S. Gaitonde, avec des estimations de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros. La réponse a été immédiate et forte : les vendeurs et les collectionneurs ont afflué.

Au cours de ses premières semaines de quotation seulement, la plateforme a conclu des contrats pour plus d'un milliard de dollars d'œuvres d'art, allant des maîtres de renom aux talents émergents. « Notre mission est de rendre l'art accessible à tous d'une manière sûre et non intimidante », poursuit M. Cassin. « Chaque œuvre étant rigoureusement vérifiée et authentifiée de manière indépendante, notamment par un expert choisi par l'acheteur, les enchérisseurs et les acheteurs enchérissent avec un niveau de confiance plus élevé, en particulier pour les œuvres de maîtres et d'autres catégories d'art de très grande valeur. En même temps, les artistes émergents bénéficient d'une exposition mondiale immédiate et d'un retour d'information en temps réel de la part des clients sur ce qui fait écho à leur travail. »

L'essor rapide de la plateforme a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs et des initiés du secteur, qui considèrent désormais le statut de licorne (une valorisation de plus d'un milliard de dollars) comme une prochaine étape réaliste. Si elle atteint ce seuil, elle se classera parmi les plus rapides depuis Canva.

La plateforme continue d'accueillir chaque jour de nouveaux artistes et collectionneurs, et de nouvelles ventes aux enchères sont régulièrement mises en ligne.

Découvrez la plateforme et consultez la vente aux enchères en cours sur lloydsauctions.com/art.

À propos :

Lancée le 1er janvier 2026 grâce à un investissement majeur de la grande maison de vente aux enchères en ligne Lloyds Auctions, la plateforme est une place de marché mondiale pour les œuvres d'art alliant une sélection experte, une authentification écrite indépendante rigoureuse et une interface intuitive pour rendre l'achat et la vente d'œuvres d'art fluides, transparents et accessibles à tout le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868605/Giuseppe_Cassin_viewing_1_of_the_pieces_from_the_collection_for_auction.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868606/Vasudeo_S__Gaitonde__Indian__1924_2001__Untitled__1962.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868607/F_N__Souza.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868608/Maqbool_Fida_Husain__Indian__1915_2011__Horses_Series__2006__Ballroom.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868609/MANJIT_BAWA_1998.jpg