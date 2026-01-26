Pociągnięcie pędzla warte miliard dolarów: stworzona przez prawnika platforma aukcji dzieł sztuki zgromadziła oferty na kwotę ponad 1 mld USD już w pierwszym miesiącu działalności i wszystko wskazuje na jej dalszy dynamiczny rozwój

DUBAJ, ZEA, SYDNEY i NEW DELHI, 26 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- 1 stycznia 2026 r. swoją działalność rozpoczęła Lloyds Auctions - rewolucyjna platforma aukcji dzieł sztuki, będąca efektem odważnej wizji prawnika związanego z branżami sztuki i rozrywki. W ciągu niecałego miesiąca wystawiono na niej oferty przeszło 3 tys. dzieł o wartości ponad 1 mld USD, co czyni ją jedną z najdynamiczniej rozwijających się tego typu platform w historii.

Giuseppe Cassin przez ponad dekadę zajmował się finalizowaniem wielomilionowych transakcji dla filmowców, artystów, reżyserów oraz kolekcjonerów. Sfrustrowany przestarzałym systemem - z wysokimi prowizjami, ekskluzywnym charakterem aukcji oraz ciągłymi problemami z autentycznością dzieł - stworzył rewolucyjną koncepcję cyfrowej platformy aukcyjnej, która będzie pełniła na rynku sztuki kolekcjonerskiej funkcję analogiczną do Ubera w branży taksówkarskiej, tworząc pomost pomiędzy sprzedającymi i nabywcami na całym świecie w oparciu o rygorystyczne zasady weryfikacji autentyczności, opiekę kuratorską, przejrzystość prowizji oraz możliwość uczestniczenia w czasie rzeczywistym we wszystkich licytacjach w każdym miejscu na świecie. „Dajemy wszystkim artystom, kolekcjonerom i sprzedającym globalny dostęp do czegoś, co dotychczas zarezerwowane było dla małej grupy wybranych" - powiedział Giuseppe Cassin, założyciel Lloyds Creative Arts.

Cassin przedstawił swoją koncepcję inwestorom i zyskał duże wsparcie finansowe od Lloyds Auctions - jednego z największych internetowych domów aukcyjnych. Platforma oficjalnie wystartowała 1 stycznia 2026 roku, a jej pierwsza dedykowana aukcja online ruszyła w połowie stycznia, prezentując flagową kolekcję 30 mistrzów z Azji Południowo-Wschodniej, w której znalazły się warte kilkadziesiąt milionów dolarów dzieła takich twórców jak MF Husain, FN Souza, Manjit Bawa czy Vasudeo S. Gaitonde. Licytacja spotkała się z natychmiastowym i entuzjastycznym odzewem ze strony licznych sprzedających i kolekcjonerów.

W ciągu zaledwie kilku tygodni na platformie wystawiono wiążące oferty wartych ponad 1 mld USD dzieł sztuki autorstwa zarówno uznanych mistrzów, jak i wschodzących talentów. „Naszą misją jest tworzenie bezpiecznego i przystępnego środowiska, w którym dostęp do dzieł sztuki jest otwarty dla wszystkich - dodał Cassin. - Każda praca podlega rygorystycznej weryfikacji i uwierzytelnieniu przez niezależnych biegłych, z możliwością wybrania w tym celu własnego specjalisty, dzięki czemu wystawiający i licytujący zyskują większą pewność co do swoich wyborów, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą dzieła mistrzów i inne prace o szczególnie wysokiej wartości. Początkujący artyści mają z kolei okazję zaprezentować swoje dzieła widowni na całym świecie, będąc na bieżąco z odczuciami, jakie ich twórczość wzbudza wśród klientów".

Dynamiczny rozwój platformy przyciągnął duże zainteresowanie inwestorów oraz osób z branży, które obecnie dostrzegają realne szanse na osiągnięcie przez nią statusu jednorożca (czyli wyceny przekraczającej 1 mld USD). Realizacja tego celu oznaczałaby jeden z najszybszych wzrostów od czasu Canvy.

Platforma nieustannie przyciąga nowych artystów i kolekcjonerów, uruchamiając kolejne aukcje.

Z ofertą Lloyds Creative Arts można zapoznać się na stronie lloydsauctions.com/art

Lloyds Creative Arts
Platforma została uruchomiona 1 stycznia 2026 roku przy znaczącym wsparciu finansowym od wiodącego internetowego domu aukcyjnego - Lloyds Auctions. Jest to globalny rynek dzieł sztuki w modelu cyfrowym, łączący opiekę kuratorską, rygorystyczne zasady uwierzytelniania na piśmie przez niezależnych biegłych oraz intuicyjny interfejs, który zapewnia przejrzystość, przystępność oraz sprawność obrotu dziełami sztuki.

