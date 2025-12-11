Das Fintech Abu Dhabi der ADFW signalisiert den Beginn einer neuen Ära der Finanzwelt, geprägt von Innovation und Umbruch

ABU DHABI, VAE, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am dritten Tag der Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025, der Flaggschiff-Veranstaltung der ADGM, waren Fintech Abu Dhabi und RESOLVE zu Gast, die die weltweit einflussreichsten Führungskräfte aus den Bereichen Finanzen, Technologie, Recht und Streitbeilegung zusammenbrachten.

Das übergeordnete Thema „Engineering the Capital of Capital" bot eine beeindruckende Kombination aus Vordenkerrolle, Diskussionen über disruptive Innovationen und hochmodernen Erkenntnissen und unterstrich damit Abu Dhabis Position als zukunftsorientiertes Finanzzentrum und juristisches Kraftzentrum.

Zu Beginn der Veranstaltung erklärte Hamad Sayah Al Mazrouei, Unterstaatssekretär des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung in Abu Dhabi und Vorsitzender der ADGM Academy: „Die Zukunft des Finanzwesens wird nicht allein von Algorithmen bestimmt werden, sondern von Menschen mit Visionen, Mut und Zielstrebigkeit." Durch Plattformen wie Fintech Abu Dhabi nehmen wir nicht nur vorweg, was als Nächstes auf den Sektor zukommt, sondern bauen es aktiv auf. Die aufschlussreichen Gespräche des heutigen Tages spiegeln Abu Dhabis Bestreben wider, die Startrampe für eine neue Ära des integrativen, intelligenten und widerstandsfähigen finanziellen Fortschritts zu werden."

Fintech Abu Dhabi: Das nächste Kapitel der Finanzinnovation

Die neunte Ausgabe von Fintech Abu Dhabi, mittlerweile die größte und einflussreichste Fintech-Veranstaltung der MENA-Region, zeigte die seismischen Veränderungen auf, die sich auf Finanzdienstleistungen auswirken – von Tokenisierung und KI bis hin zu digitalem Banking und Stablecoins.

Auf der Hauptbühne gab es eine Reihe spannender Gespräche und hochkarätiger Dialoge mit einigen der einflussreichsten Führungskräfte der Finanzwelt. Zu den Teilnehmern gehörten prominente Persönlichkeiten aus dem globalen Fintech-Ökosystem, darunter Brian Armstrong, Geschäftsführer von Coinbase, Jeremy Allaire, Geschäftsführer von Circle, Richard Teng, Geschäftsführer von Binance, Jennifer Johnson, Geschäftsführerin von Franklin Templeton, Anthony Soohoo, Geschäftsführer von MoneyGram, Ambareen Musa, Geschäftsführerin von GCC, Revolut, und viele weitere.

Die Sitzungen befassten sich mit wichtigen Themen wie digitaler Kredit, regulatorische Innovation, digitale Vermögenswerte, institutionelle Akzeptanz und Banking der nächsten Generation und boten offene Einblicke von Geschäftsführern von Fintech-Unternehmen, Investoren und Führungskräften aus dem Bankwesen. Die Sitzung mit Teng untersuchte die Volatilität der Kryptomärkte und stellte die wesentliche Frage: Kann Krypto jemals zu einer vertrauenswürdigen Infrastruktur reifen? Die Geschäftsführer von Revolut, Capital.com, Erebor Group und Lukka untersuchten, wie Fintech-Gründer auf Geschwindigkeit, Klarheit der Vorschriften und Vertrauen setzen, während sie in einem Klima skalieren, das Agilität und Widerstandsfähigkeit verlangt.

Führungskräfte aus dem Bankwesen von State Street, der Al Hilal Bank und der Piraeus Group besprachen, wie sich die alten Institutionen weiterentwickeln. Von der Einführung künstlicher Intelligenz bis hin zur Neudefinition des Kundenerlebnisses bot die Sitzung einen aufschlussreichen Einblick in die Digitalisierungsbemühungen innerhalb der traditionellen Bankarchitektur. Experten für Frühphaseninvestitionen von FJ Labs und Standard Chartered Ventures erläuterten ihre Strategien zur Identifizierung von Start-ups mit einem Wert von über einer Milliarde Dollar, bevor diese zum Mainstream werden. Dabei konzentrierten sie sich auf Mustererkennung, Preisdisziplin und die aufstrebende Wissenschaft der Entdeckung von „Einhörnern".

RESOLVE beschäftigt sich mit dem Thema „ Mut "

Parallel dazu fand die vierte Ausgabe von RESOLVE 2025 unter dem Motto „Mut" statt. Im Mittelpunkt standen die internationale Streitbeilegung und die Frage, wie sich die Rechtssysteme angesichts des raschen digitalen Wandels und der Marktveränderungen weiterentwickeln müssen. Das Forum brachte globale Rechtsexperten, Regulierungsbehörden, Führungskräfte aus der Wirtschaft und politische Entscheidungsträger für einen dynamischen Tag mit Keynotes und Diskussionen über grenzüberschreitende Krypto-Regulierung, KI-gesteuerte Rechtsstrategien und die rechtlichen Auswirkungen der globalen Kapitalmärkte zusammen.

S.E. Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi, Justizminister der VAE, hielt eine überzeugende Grundsatzrede zum Thema „Gerechtigkeit mit Mut", in der er die führende Rolle Abu Dhabis bei der Festlegung fortschrittlicher Rechtsstandards hervorhob. Linda Fitz-Alan, Kanzlerin und Hauptgeschäftsführerin der ADGM Courts, eröffnete das Forum mit einer eindringlichen Botschaft, wie man mit Klarheit und Entschlossenheit durch juristische Unruhen navigiert. An diesem Tag war eine hochkarätige Reihe von Rednern zu Gast, darunter Matthew Lewis, Geschäftsführer von Hintsa Performance, Marc Randolph, Mitbegründer und ehemaliger Geschäftsführer von Netflix, sowie Professor Nancy Gleason von der MBZUAI.

Breakout-Events , Neueinsteiger, bedeutende Kooperationen und Ankündigungen

Parallel zu den Hauptveranstaltungen fanden weitere Breakout-Events statt, darunter das AI Abu Dhabi Forum, Blockchain Abu Dhabi, das Risk 4.0 Forum , die Bloomberg-Veranstaltung zum Thema „The AI Evolution: From Potential to Practicality" (Die Entwicklung von KI: Vom Potenzial zur Praxis) und das Eastpoint Digital Assets Forum. Im Laufe des Tages fanden hinter verschlossenen Türen Gipfeltreffen wie der Web3 Leaders Roundtable – präsentiert von ADGM Emerging Tech und #Hashed – sowie Stablecoin-Dialoge mit Führungskräften statt.

Am dritten Tag der ADFW gaben Galaxy Digital und die Eurasian Development Bank (EDB) bekannt, dass sie Büros in ADGM einrichten werden. Eine weitere bemerkenswerte Ankündigung des Tages kam von SAAS Properties, das offiziell sein neuestes Projekt vorstellte – The Ritz-Carlton Residences, Al Maryah Island.

Am dritten Tag der ADFW wurden insgesamt 24 Absichtserklärungen (Memorandums of Understanding, MoU) bekannt gegeben. Partnerschaften wurden zwischen lokalen und internationalen Unternehmen wie Blackrock, Finstreet, Swiss Re, RIQ, Kitopi Global, Lulu Financial Group, Crypto.com, 42 Abu Dhabi, Hanwha und Kresus geschlossen.

Die ADFW wird am letzten Tag mit dem Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) fortgesetzt, und weitere wichtige Veranstaltungen werden sich auf Nachhaltigkeit und Finanzen konzentrieren.

Weitere Informationen über die ADFW finden Sie unter www.adfw.com.

