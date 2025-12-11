La Fintech Abu Dhabi de l'ADFW annonce l'avènement d'une nouvelle ère de la finance alimentée par l'innovation et la disruption

ABOU DABI, EAU, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le troisième jour de la Semaine de la Finance d'Abou Dabi (ADFW) 2025, l'événement phare de l'ADGM, avec la participation de Fintech Abu Dhabi et RESOLVE, a rassemblé les leaders les plus influents du monde dans les domaines de la finance, de la technologie, du droit et de la résolution des litiges.

Sous le thème général « Engineering the Capital of Capital » (Concevoir la capitale des capitaux), la journée s'est inscrite dans le cadre d'une combinaison puissante de leadership éclairé, de discussions sur l'innovation disruptive et d'idées de pointe, mettant en évidence la position d'Abou Dabi en tant que centre financier tourné vers l'avenir et puissance juridique.

En ouverture de la journée, S.E. Hamad Sayah Al Mazrouei, sous-secrétaire du département du développement économique d'Abou Dabi et président de l'ADGM Academy, a déclaré : « L'avenir de la finance ne sera pas écrit uniquement par des algorithmes, mais par des personnes visionnaires, courageuses et ayant un objectif. Grâce à des plateformes telles que Fintech Abu Dhabi, nous ne nous contentons pas d'anticiper les prochaines évolutions du secteur, nous les construisons activement. Les conversations enrichissantes d'aujourd'hui reflètent l'ambition d'Abou Dabi d'ouvrir une nouvelle ère de progrès financiers inclusifs, intelligents et résilients ».

Fintech Abu Dhabi : L e prochain chapitre de l'innovation financière

La neuvième édition du Fintech Abu Dhabi, qui est désormais le rassemblement fintech le plus important et le plus influent de la région MENA, a mis en évidence les bouleversements auxquels sont confrontés les services financiers (de la tokenisation et de l'IA à la banque numérique et aux cryptomonnaies stables).

La scène principale a été le lieu de conversations importantes et de dialogues percutants entre certains des leaders financiers les plus influents au monde. Parmi les personnalités de l'écosystème mondial de la fintech, citons Brian Armstrong, PDG de Coinbase, Jeremy Allaire, PDG de Circle, Richard Teng, PDG de Binance, Jennifer Johnson, PDG de Franklin Templeton, Anthony Soohoo, PDG de MoneyGram, Ambareen Musa, PDG de GCC, Revolut et bien d'autres encore.

Les sessions ont permis d'aborder des sujets essentiels tels que le crédit numérique, l'innovation réglementaire, les actifs numériques, l'adoption institutionnelle et les services bancaires de nouvelle génération, dans le cadre de réflexions franches formulées par des PDG de fintech, des investisseurs et des cadres supérieurs du secteur bancaire. La session à laquelle a participé M. Teng a abordé la volatilité des marchés cryptographiques et a posé une question essentielle : les cryptomonnaies pourront-elles un jour devenir une infrastructure fiable ? Pendant ce temps, les PDG de Revolut, Capital.com, Erebor Group et Lukka se sont penchés sur la façon dont les fondateurs de sociétés FinTech accordent la priorité à la rapidité, à la clarté de la réglementation et à la confiance alors qu'ils évoluent dans un environnement qui exige agilité et résilience.

Les hauts responsables bancaires de State Street, Al Hilal Bank et Piraeus Group ont discuté de l'évolution des institutions existantes. De l'adoption de l'IA à la redéfinition de l'expérience client, la session a permis de jeter un regard franc sur les efforts de numérisation au sein de l'architecture bancaire traditionnelle. Des experts en investissements précoces de FJ Labs et de Standard Chartered Ventures ont dévoilé leurs stratégies pour identifier les startups à un milliard de dollars avant qu'elles ne se généralisent, en se concentrant sur la reconnaissance des formes, sur la discipline en matière de prix et sur la science émergente de découverte des « licornes ».

RESOLVE aborde le thème du « Courage »

Parallèlement, la quatrième édition de RESOLVE 2025, dont le thème était le « Courage », s'est concentrée sur la résolution des litiges internationaux et sur la manière dont les systèmes juridiques doivent évoluer face à la transformation rapide du numérique et du marché. Le forum a réuni des juristes internationaux, des responsables de la réglementation, des chefs d'entreprise et des responsable des politiques pour une journée dynamique de discours liminaires et de discussions sur la réglementation transfrontalière des cryptomonnaies, les stratégies juridiques axées sur l'IA et les implications juridiques des marchés de capitaux mondiaux.

S.E. Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi, Ministre de la Justice des Émirats arabes unis, a prononcé un discours passionnant sur le thème « La justice avec courage », soulignant le leadership d'Abou Dabi dans l'établissement de normes juridiques progressistes. Linda Fitz-Alan, greffière et directrice générale de l'ADGM Courts, a ouvert le forum en délivrant un message fort sur la manière de gérer les disruptions juridiques avec clarté et détermination. La journée a été marquée par la présence d'orateurs de haut niveau, dont Matthew Lewis, Directeur général de Hintsa Performance, Marc Randolph, cofondateur et ancien PDG de Netflix, et Nancy Gleason, professeur à la MBZUAI.

Événements remarquables , nouveaux arrivants, collaborations majeures et annonces

Parallèlement aux événements principaux, d'autres événements ont eu lieu, tels que le Forum d'Abou Dabi sur l'IA, le Blockchain Abu Dhabi, le Forum sur les risques 4.0, l' événement de Bloomberg sur l'évolution de l'IA : de la théorie à la pratique et le Forum sur les ressources numériques d'Eastpoint. Tout au long de la journée, des sommets à huis clos tels que la table ronde des leaders Web3 - Animée par l'ADGM Emerging Tech et le #Hashed et les dialogues sur les cryptomonnaies stables ont été organisés avec des cadres supérieurs.

Le troisième jour de l'ADFW, des annonces ont été faites par Galaxy Digital et la Banque eurasiatique de développement (BED), qui installent des bureaux dans l'ADGM. Une autre annonce importante de la journée a été faite par SAAS Properties, qui a officiellement dévoilé son nouveau projet : The Ritz-Carlton Residences, sur l'île Al Maryah.

Au total, 24 protocoles d'accord ont été annoncés au cours de la troisième journée de l'ADFW. Des partenariats ont été signés entre des entités locales et internationales telles que Blackrock, Finstreet, Swiss Re, RIQ, Kitopi Global, Lulu Financial Group, Crypto.com, 42 Abu Dhabi, Hanwha et Kresus.

L'ADFW se poursuit pour une dernière journée avec son événement phare, le Forum d'Abou Dabi sur la finance durable (ADSFF) et d'autres événements clés se concentreront sur la durabilité et la finance.

