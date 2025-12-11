Fintech Abu Dhabi de ADFW apunta a una nueva era de finanzas impulsada por la innovación y la disrupción

ABU DABI, EAU, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El tercer día de la Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025, el evento insignia de ADGM contó con la participación de Fintech Abu Dhabi y RESOLVE, que reunió a los líderes más influyentes del mundo en finanzas, tecnología, derecho y resolución de disputas.

Bajo el lema general "Diseñando la Capital del Capital", la jornada ofreció una potente combinación de liderazgo intelectual, debates sobre innovación disruptiva y perspectivas de vanguardia, destacando la posición de Abu Dabi como centro financiero con visión de futuro y potencia legal.

Al inaugurar la jornada, S.E. Hamad Sayah Al Mazrouei, subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi y presidente de ADGM Academy, afirmó: "El futuro de las finanzas no lo escribirán solo algoritmos, sino personas con visión, coraje y propósito. A través de plataformas como Fintech Abu Dhabi, no solo anticipamos el futuro del sector, sino que lo construimos activamente. Las enriquecedoras conversaciones de hoy reflejan la ambición de Abu Dabi de convertirse en la plataforma de lanzamiento de una nueva era de progreso financiero inclusivo, inteligente y resiliente".

Fintech Abu Dhabi: el próximo capítulo de la innovación financiera

La novena edición de Fintech Abu Dhabi, actualmente el encuentro fintech más grande e influyente de la región MENA, destacó los cambios radicales que están impactando en los servicios financieros, desde la tokenización y la IA hasta la banca digital y las monedas estables.

El escenario principal albergó una serie de conversaciones impactantes y diálogos de alto impacto con algunos de los líderes financieros más influyentes del mundo. El programa incluyó figuras destacadas del ecosistema fintech global, como Brian Armstrong, consejero delegado de Coinbase; Jeremy Allaire, consejero delegado de Circle; Richard Teng, consejero delegado de Binance; Jennifer Johnson, consejera delegada de Franklin Templeton; Anthony Soohoo, consejero delegado de MoneyGram; Ambareen Musa, consejero delegado de GCC, Revolut; y muchos más.

Las sesiones exploraron temas clave como el crédito digital, la innovación regulatoria, los activos digitales, la adopción institucional y la banca de nueva generación, ofreciendo perspectivas sinceras de consejeros delegados de fintech, inversores y altos ejecutivos bancarios. La sesión con Teng examinó la volatilidad de los mercados de criptomonedas y planteó la pregunta esencial: ¿Podrán las criptomonedas convertirse en una infraestructura confiable? Mientras tanto, los consejeros delegados de Revolut, Capital.com, Erebor Group y Lukka exploraron cómo los fundadores de fintech están priorizando la velocidad, la claridad regulatoria y la confianza a medida que escalan en un clima que exige agilidad y resiliencia.

Líderes bancarios sénior de State Street, Al Hilal Bank y PiraeusGroup debatieron sobre la evolución de las instituciones tradicionales. Desde la adopción de la IA hasta la redefinición de la experiencia del cliente, la sesión ofreció una visión sincera de los esfuerzos de digitalización dentro de la arquitectura bancaria tradicional. Expertos en inversión en etapas iniciales de FJ Labs y Standard Chartered Ventures detallaron sus estrategias para identificar empresas emergentes multimillonarias antes de que se generalicen, centrándose en el reconocimiento de patrones, la disciplina de precios y la ciencia emergente del descubrimiento de "unicornios".

RESOLVE explora el tema del 'Coraje'

Paralelamente, la cuarta edición de RESOLVE 2025, convocada bajo el lema "Coraje", se centró en la resolución internacional de disputas y en cómo los sistemas legales deben evolucionar ante la rápida transformación digital y del mercado. El foro reunió a expertos legales globales, reguladores, líderes empresariales y legisladores en una jornada dinámica de conferencias magistrales y debates sobre la regulación transfronteriza de las criptomonedas, las estrategias legales impulsadas por la IA y las implicaciones legales de los mercados globales de capitales.

S.E. Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministro de Justicia de los EAU, pronunció una convincente conferencia magistral sobre "Justicia con Coraje", subrayando el liderazgo de Abu Dabi en el establecimiento de estándares legales progresistas. La secretaria y consejera delegada de los Tribunales de ADGM, Linda Fitz-Alan, inauguró el foro con un contundente mensaje sobre cómo afrontar la disrupción legal con claridad y determinación. La jornada contó con la participación de un elenco de ponentes de alto nivel, entre ellos Matthew Lewis, director general de Hintsa Performance; Marc Randolph, cofundador y exconsejero delegado de Netflix; y la profesora Nancy Gleason de MBZUAI.

Eventos destacados, recién llegados, colaboraciones importantes y anuncios

Junto a los eventos principales, se celebraron otros eventos clave como el Foro de IA de Abu Dabi, Blockchain de Abu Dabi, el Foro de Riesgo 4.0, el evento de Bloomberg sobre la Evolución de la IA: Del Potencial a la Práctico, y el Foro de Activos Digitales de Eastpoint. A lo largo del día, se celebraron cumbres a puerta cerrada con altos ejecutivos, como la Mesa Redonda de Líderes de Web3, presentada por ADGM Emerging Tech, y los Diálogos #Hashed y Stablecoin.

El tercer día de la ADFW se dieron a conocer los anuncios de Galaxy Digital y el Banco Euroasiático de Desarrollo (EDB), que están estableciendo oficinas en ADGM. Otro anuncio destacado del día fue el de SAAS Properties, que presentó oficialmente su nuevo proyecto: The Ritz-Carlton Residences, en la isla Al Maryah.

Durante el tercer día de la ADFW se anunciaron 24 Memorandos de Entendimiento (MoU). Se firmaron acuerdos de colaboración entre entidades locales e internacionales como Blackrock, Finstreet, Swiss Re, RIQ, Kitopi Global, Lulu Financial Group, Crypto.com, 42 Abu Dhabi, Hanwha y Kresus.

La ADFW continúa su último día con su evento destacado, el Foro de Finanzas Sostenibles de Abu Dabi (ADSFF), y otros eventos clave se centrarán en la sostenibilidad y las finanzas.

Para más información sobre la ADFW, visite www.adfw.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg