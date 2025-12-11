ADFW의 핀테크 아부다비, 혁신과 파격으로 새로운 금융 시대 예고

아부다비, 아랍에미리트, 2025년 12월 11일 /PRNewswire/ -- 2025년 아부다비 금융 주간(Abu Dhabi Finance Week, ADFW) 사흘째를 맞아 열린 아부다비 글로벌 마켓(Abu Dhabi Global Market, ADGM)의 대표적인 행사인 핀테크 아부다비(Fintech Abu Dhabi)와 리졸브(RESOLVE)에 세계에서 가장 영향력 있는 금융, 기술, 법률, 분쟁 해결 분야의 수장들이 총집결했다.

'자본의 수도 설계(Engineering the Capital of Capital)'라는 대주제 아래 사고 리더십, 파격적 혁신에 대한 토론, 그리고 선도적인 통찰력이 강렬하게 어우러져 진행된 이날 행사는 아부다비가 미래를 선도하는 금융 중심지이자 법률 강국임을 입증하는 자리였다.

아부다비 경제 개발부(Department of Economic Development Abu Dhabi) 차관 겸 ADGM 아카데미(ADGM Academy) 총장 함마드 사야 알 마즈루에이(H.E. Hamad Sayah Al Mazrouei)는 이날 개회사에서 "금융의 미래는 알고리즘만으로 완성할 수 없으며, 비전과 용기, 목적을 지닌 인재들이 주도한다"라고 포문을 연 후 "아부다비는 핀테크 아부다비 같은 플랫폼을 활용하여 금융 업계의 미래를 예측하고, 한 걸음 더 나아가 금융의 미래를 스스로 만들어가고 있다. 오늘 진행된 통찰력 넘치는 논의는 포용적이고 스마트하며 안정적인 금융 발전을 위한 새로운 시대의 시발점이 되겠다는 아부다비의 야망을 대변한다"라고 전했다.

핀테크 아부다비 : 금융 혁신의 새 지평

제9회 핀테크 아부다비는 이제 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에서 가장 크고 영향력 있는 핀테크 행사로 자리매김했다. 이 행사에서는 토큰화와 인공지능(AI)부터 디지털 뱅킹과 스테이블코인에 이르기까지 금융 서비스 산업을 뒤흔드는 다양한 변화를 중점적으로 논의했다.

주무대에서는 세계 금융계의 핵심 인사들이 참여한 일련의 심도 있는 대화와 파급력 있는 토론이 진행됐다. 이날 행사에는 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong) 코인베이스(Coinbase) CEO, 제레미 알레어(Jeremy Allaire) 서클(Circle) CEO, 리처드 텅(Richard Teng) 바이낸스(Binance) CEO, 제니퍼 존슨(Jennifer Johnson) 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton) CEO, 앤서니 수후(Anthony Soohoo) 머니그램(MoneyGram) CEO, 암바린 무사(Ambareen Musa) 레볼루트(Revolut) GCC 지역 CEO 등 세계 핀테크 생태계를 이끄는 저명한 인물들이 자리를 빛냈다.

디지털 크레딧, 규제 혁신, 디지털 자산, 기관의 수용, 차세대 뱅킹 같은 주요 의제를 다룬 각 세션에서는 핀테크 CEO, 투자자, 고위 은행 임원들의 거침없는 식견을 접할 수 있었다. 리처드 텅과 함께한 세션에서는 암호화폐 시장의 변동성을 고찰하고, '암호화폐는 신뢰받는 인프라로 발전할 수 있을까?'라는 본질적인 질문이 제기되었다. 한편 레볼루트, 피털닷컴(Capital.com), 에레보르 그룹(Erebor Group), 그리고 루카(Lukka)의 CEO들은 민첩하고 탄력적인 대응이 필수적인 시기에 핀테크 창업자들이 사세 확충 과정에서 속도, 명확한 규제, 신뢰 확보를 얼마나 중시하는지 짚어보았다.

스테이트 스트리트(State Street), 알 힐랄 은행(Al Hilal Bank), 피라에우스 그룹(PiraeusGroup) 같은 금융계의 고위 인사들은 기존 금융 기관들의 변화 양상에 관해 토론했다. 참석자들은 인공지능 도입부터 고객 경험 재정립에 이르기까지 기존 은행 구조 내부의 다각적인 디지털화 노력에 대한 의견을 허심탄회하게 주고받았다. FJ 랩스(FJ Labs)와 스탠다드차타드 벤처스(Standard Chartered Ventures)에 몸담은 초기 벤처 투자 전문가들은 패턴 파악, 투자 가치 책정 원칙, 그리고 잠재력 있는 '유니콘' 발굴이라는 참신한 이론을 중심으로 수십억 달러짜리 기업으로 성장할 스타트업을 일찌감치 알아보는 자신들만의 비법을 공개했다.

'용기'를 주제로 다룬 리졸브

한편, '용기'를 주제로 진행된 제4회 리졸브 2025에서는 급변하는 디지털 및 시장 변화 속에서 법률 제도의 바람직한 발전 방향과 국제 분쟁 해결 방안을 중점적으로 다뤘다. 이 포럼에서는 글로벌 법률 전문가, 규제 당국 관계자, 기업 수장, 정책 입안자들이 한자리에 모여 하루 동안 국경 간 암호화폐 규제, 법률 분야의 인공지능 활용 방안, 글로벌 자본 시장의 법적 의미를 활발하게 논의하고 기조연설을 진행했다.

압둘라 술탄 빈 아와드 알 누아이미(H.E. Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi) 아랍에미리트 법무부 장관은 '용기 있는 정의(Justice with Courage)'라는 제목의 설득력 있는 기조연설에서 아부다비가 진보적인 법적 기준을 마련하는 데 앞장서고 있음을 역설했다. 린다 피츠-앨런(Linda Fitz-Alan) ADGM 법원의 등기소장 겸 사무총장은 명확하고 단호한 태도로 법률적 격변기를 헤쳐나가자는 강렬한 메시지와 함께 포럼의 시작을 알렸다. 이날의 행사에서는 매튜 루이스(Matthew Lewis) 힌차 퍼포먼스(Hintsa Performance) 상무이사, 마크 랜돌프(Marc Randolph) 넷플릭스(Netflix) 공동 창립자이자 전 CEO, 낸시 글리슨(Nancy Gleason) 무함마드 빈 자이드 인공지능 대학교(MBZUAI) 교수 등 유력 인사들이 기조연설자로 나섰다.

부대 행사 , 신규 참가자, 주요 협업 및 공식 발표

AI 아부다비 포럼(AI Abu Dhabi Forum), 블록체인 아부다비(Blockchain Abu Dhabi), 리스크 4.0 포럼(Risk 4.0 Forum), 블룸버그(Bloomberg)의 'AI의 진화: 잠재력에서 실용성으로(The AI Evolution: From Potential to Practicality)' 행사, 이스트포인트 디지털 애셋 포럼(Eastpoint Digital Assets Forum) 같은 부대 행사도 주요 행사와 나란히 열렸다. ADGM 산하의 전담 기술 혁신 조직인 이머징 테크(Emerging Tech)와 해시드(#Hashed)가 주관하는 웹3 수뇌부 원탁회의(Web3 Leaders Roundtable)와 스테이블코인 토론(Stablecoin Dialogues) 같은 비공개 정상회의도 고위급 임원들의 참석하에 하루 종일 진행됐다.

ADFW 사흘째에는 갤럭시 디지털(Galaxy Digital)과 유라시아개발은행(Eurasian Development Bank, EDB)이 ADGM에 새로운 사무실을 개설한다고 발표했다. 같은 날, 사스 프로퍼티스(SAAS Properties)는 '더 리츠-칼튼 레지던스, 알 마리야 아일랜드(The Ritz-Carlton Residences, Al Maryah Island)'라는 자사의 프로젝트를 공식적으로 공개해 주목받았다.

또한 이날에만 총 24건에 달하는 양해각서(MoU) 체결 소식이 전해졌다. 구체적으로 살펴보자면, 블랙록(Blackrock), 핀스트리트(Finstreet), 스위스 리(Swiss Re), RIQ, 키토피 글로벌(Kitopi Global), 루루 파이낸셜 그룹(Lulu Financial Group), 크립토닷컴(Crypto.com), 42 아부다비(42 Abu Dhabi), 한화, 크레서스(Kresus) 같은 국내외 사업체들이 파트너십 계약을 맺었다.

ADFW의 마지막 날에는 아부다비 지속 가능한 금융 포럼(Abu Dhabi Sustainable Finance Forum, ADSFF)이라는 중대 행사와 기타 주요 행사에서는 지속가능성과 금융을 주제로 다룰 예정이다.

