ظهور حلول Geely Farizon للتنقل الذكي الأخضر لأول مرة في معرض هونغ كونغ 2026

Geely Farizon Booth

هونغ كونغ, 19 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- في 18 يونيو 2026، انطلق معرض السيارات وسلسلة التوريد الدولي (هونغ كونغ) رسميًا في مركز AsiaWorld-Expo بهونغ كونغ. بصفتها شركة رائدة عالميًا في المركبات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة، عادت مجموعة Geely Farizon للمركبات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة (Geely Farizon) للمشاركة للعام الثاني على التوالي، عبر تشكيلة متكاملة من المنتجات تعتمد على مسار تقني يجمع بين "الميثانول الكهربائي + الكهرباء الخالصة". تغطي المنتجات المعروضة مجموعة واسعة من سيناريوهات الاستخدام، بما في ذلك النقل العام، والخدمات اللوجستية الحضرية، والمركبات ذاتية القيادة، وعبّارات النقل البحري، وتوليد الطاقة في حالات الطوارئ، وغيرها. استعرض المعرض حلًا شاملًا لمنظومة التنقل الذكي الأخضر قائمًا على تكامل النقل والطاقة، ومخصصًا لدعم هونغ كونغ بشكلٍ كامل في تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

تضم تشكيلة Farizon المركبة الكهربائية ذات مدى القيادة الممتد (REV) من طراز SV المعتمدة على الميثانول، والشاحنة الكهربائية ذات مدى القيادة الممتد (REV) من طراز Homtruck المعتمدة على الميثانول، والشاحنة الخفيفة الكهربائية ذات مدى القيادة الممتد (REV) المعتمدة على الميثانول، ومركبة Robotaxi، والحافلة الكهربائية ذات مدى القيادة الممتد (REV) من طراز U12M المعتمدة على الميثانول، والحافلات الكهربائية ذات الطابقين المصممة خصيصًا لهونغ كونغ، إلى جانب مركبات الطاقة المتنقلة Visionol، والمولدات العاملة بالميثانول والمحركات البحرية. شهد المعرض الظهور الأول للحافلة الكهربائية ذات الطابقين المصممة خصيصًا لهونغ كونغ. تم تصميم هيكلها الخارجي ومقصورتها الداخلية بما يتناسب مع احتياجات النقل المحلي والجولات السياحية، لتشكل معلمًا جديدًا للتنقل الحضري في المدينة. كما حصلت حافلة U12M العاملة بالميثانول على إعفاء من الانبعاثات من إدارة حماية البيئة في هونغ كونغ، ومن المقرر أن تدخل الخدمة التجارية في أغسطس. يؤكد ذلك امتثال مركبات Farizon العاملة بتقنية الميثانول الكهربائي للوائح البيئية الصارمة في هونغ كونغ، كما يمهد الطريق للتوسع العالمي في تقنيات الميثانول.

في يوم افتتاح المعرض، استضافت مجموعة Geely Holding فعالية بعنوان: "المدينة الخضراء، المدينة الذكية — إطلاق منظومة Geely لتقنيات الطاقة الخضراء والتنقل الذكي"، حيث أبرمت Geely Farizon شراكة إستراتيحية مع CaoCao. يخطط الطرفان لإطلاق 100,000 وحدة من مركبات Farizon Robovan بحلول عام 2030 لبناء مدن ذكية صديقة للبيئة. استنادًا إلى إستراتيحية One Geely، سيعمل الجانبان على توظيف نقاط القوة المشتركة في البحث والتطوير، والتصنيع، والتشغيل، وموارد المنظومة البيئية، لتسريع الإنتاج الضخم لمركبات Robovan وبناء شبكة لوجستية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بصفتها مدينة عالمية كبرى، طرحت هونغ كونغ بشكلٍ استباقي هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. في الوقت نفسه، فإن الكثافة السكانية العالية، ومحدودية الأراضي، ونُدرة موارد الطاقة في هونغ كونغ، تشكل تحديات أمام إنشاء البنية التحتية مثل محطات الشحن. لذلك، يجب أن يكون التحول نحو النقل الأخضر في هونغ كونغ متوافقًا مع الظروف المحلية وقابلًا للتطبيق التجاري عمليًا.

استنادًا إلى سنوات طويلة من الخبرة العملية لمجموعة Geely في سوق هونغ كونغ، فإن مسار Geely Farizon التقني القائم على "الميثانول الكهربائي + الكهرباء الخالصة" يتوافق بدقة مع مزايا هونغ كونغ الحضرية واحتياجاتها التنموية.

بصفتها العلامة التجارية الرائدة في مجال المركبات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة، أنشأت Geely Farizon شبكة مبيعات وخدمات عالمية تغطي 64 دولة ومنطقة. خلال الربع الأول من هذا العام، احتلت الشركة المرتبة الأولى في قطاع تصدير المركبات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة في الصين. هونغ كونغ هي السوق الأساسية التي تمتلك فيها Geely Farizon التشكيلة الأكثر تكاملًا من المنتجات. وقد دخلت بالفعل عدة منتجات جديدة للطاقة الخدمة التشغيلية في قطاعات متعددة داخل هونغ كونغ. من بينها، تم تسليم دفعات من مركبات Farizon SV إلى أسطول سيارات الأجرة التابع لشركة Big Bee في هونغ كونغ. بفضل مزاياها المتمثلة في الانبعاثات الصفرية، وانخفاض الضوضاء، والقوة العالية، والمقصورة الواسعة، حصدت المركبات إشادات واسعة من السائقين والركاب على حد سواء.

بالنظر إلى المستقبل، بدءًا من العبّارات العاملة بالميثانول الكهربائي التي تعبر ميناء فيكتوريا، وصولًا إلى سيارات الأجرة Farizon SV التي تجوب طرق هونغ كونغ، ومن الحافلات العاملة بالميثانول الكهربائي التي تدعم النقل العام، إلى سلسلة Robo التي توفر حلول التنقل الذاتي في مختلف السيناريوهات، ستعمل Geely Farizon على نشر حلها المتكامل لمنظومة التنقل الذكي الأخضر لدعم هونغ كونغ في تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في الموعد المحدد. كما ستسهم الشركة في تصدير النموذج الناجح لهونغ كونغ إلى الأسواق العالمية، بما يعزز انتشار ابتكارات الصين في مجال الطاقة الجديدة حول العالم.