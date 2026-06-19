Na targach Hong Kong Expo 2026 Geely Farizon prezentuje ekologiczny i inteligentny ekosystem mobilności

HONGKONG, 19 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- 18 czerwca 2026 r. w centrum wystawienniczym AsiaWorld-Expo w Hongkongu oficjalnie rozpoczęły się targi International Automotive and Supply Chain Expo (Hong Kong). Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Geely Farizon), światowy lider w segmencie pojazdów użytkowych zasilanych alternatywnymi źródłami energii, po raz drugi z rzędu uczestniczy w wydarzeniu, prezentując pełną gamę produktów opartych na strategii technologicznej łączącej układy metanolowo-elektryczne z napędami całkowicie elektrycznymi. Zaprezentowane rozwiązania obejmują szeroki zakres zastosowań, w tym transport publiczny, logistykę miejską, pojazdy autonomiczne, promy, systemy zasilania awaryjnego i wiele innych. Ekspozycja ukazuje kompleksowy ekosystem ekologicznej i inteligentnej mobilności oparty na połączeniu transportu i energii, którego celem jest pełne wsparcie Hongkongu w realizacji celu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Geely Farizon Booth

Oferta Geely Farizon obejmuje następujące modele: zasilany metanolem REV SV, zasilany metanolem REV Homtruck, zasilany metanolem lekki pojazd dostawczy REV Light Truck, autonomiczna taksówka Robotaxi, zasilany metanolem REV U12M, zaprojektowane specjalnie dla Hongkongu elektryczne autobusy piętrowe, a także mobilne pojazdy energetyczne Visionol, generatory metanolowe i silniki okrętowe zasilane metanolem. Po raz pierwszy w Hongkongu zaprezentowano opracowany na zamówienie autobus piętrowy, którego stylistyka zewnętrzna i wnętrze zostały dostosowane do potrzeb lokalnego transportu publicznego i ruchu turystycznego, tworząc nowy symbol miejskiej mobilności. Autobus metanolowo-elektryczny U12M uzyskał zwolnienie emisyjne wydane przez Departament Ochrony Środowiska Hongkongu i zostanie przekazany do eksploatacji w sierpniu. Potwierdza to zgodność pojazdów metanolowo-elektrycznych Geely Farizon z rygorystycznymi normami środowiskowymi obowiązującymi w Hongkongu oraz stanowi ważny krok na drodze do globalnego wdrażania technologii metanolowych.

W dniu otwarcia targów Geely Holding Group zorganizowała wydarzenie pod hasłem „Zielone miasto, inteligentne miasto" - wydarzenie inaugurujące ekosystem zielonej energii i inteligentnej mobilności Geely, podczas którego Geely Farizon zawarło strategiczne partnerstwo z CaoCao. Strony planują wprowadzenie do 2030 roku 100 tys. egzemplarzy modelu Farizon Robovan w celu wspierania rozwoju ekologicznych i inteligentnych miast. W oparciu o strategię One Geely partnerzy połączą swoje kompetencje w zakresie badań i rozwoju, produkcji, eksploatacji i zasobów ekosystemowych, aby przyspieszyć masową produkcję modelu Robovan i stworzyć inteligentną sieć logistyczną wspieraną przez sztuczną inteligencję.

Jako międzynarodowa metropolia Hongkong już wcześniej wyznaczył sobie cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jednocześnie wysoka gęstość zaludnienia, ograniczona powierzchnia i niewielkie zasoby energetyczne utrudniają rozwój infrastruktury, takiej jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych. W związku z tym transformacja transportu w kierunku rozwiązań ekologicznych musi uwzględniać lokalne uwarunkowania i opierać się na rozwiązaniach możliwych do wdrożenia na zasadach komercyjnych.

Bazując na wieloletnich doświadczeniach Geely na rynku hongkońskim, strategia technologiczna Geely Farizon oparta na połączeniu układu metanolowo-elektrycznego i całkowicie elektrycznego precyzyjnie wpisuje się w atuty miasta i jego potrzeby rozwojowe.

Jako czołowa marka pojazdów użytkowych zasilanych alternatywnymi źródłami energii Geely Farizon stworzyła globalną sieć sprzedaży i serwisu obejmującą 64 kraje i regiony. W pierwszym kwartale bieżącego roku firma zajęła pierwsze miejsce wśród chińskich eksporterów pojazdów użytkowych zasilanych alternatywnymi źródłami energii. Hongkong jest dla Geely Farizon kluczowym rynkiem oferującym najszersze portfolio produktów. W różnych sektorach gospodarki funkcjonuje już wiele pojazdów nowej generacji tej marki. Wśród nich znajduje się model Farizon SV, który został dostarczony partiami, aby zasilić flotę taksówek Big Bee. Dzięki zerowej emisji spalin, niskiemu poziomowi hałasu, wysokim osiągom i przestronnej kabinie pojazd zdobył bardzo pozytywne opinie zarówno kierowców, jak i pasażerów.

W przyszłości Geely Farizon zamierza wdrażać w Hongkongu kompleksowy ekosystem ekologicznej i inteligentnej mobilności - od metanolowo-elektrycznych promów kursujących po Zatoce Wiktorii i taksówek Farizon SV, przez metanolowo-elektryczne autobusy komunikacji miejskiej, po autonomiczne pojazdy z serii Robo. Rozwiązania te mają wspierać miasto w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Firma zamierza również wspierać sprawdzony model hongkoński na rynkach międzynarodowych, upowszechniając chińskie innowacje w dziedzinie pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii na całym świecie.