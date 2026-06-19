Penyelesaian Mobiliti Pintar Hijau Geely Farizon Membuat Penampilan Sulung di Ekspo Hong Kong 2026

HONG KONG, 19 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pada 18 Jun 2026, Ekspo Automotif dan Rantaian Bekalan Antarabangsa (Hong Kong) bermula secara rasmi di AsiaWorld-Expo, Hong Kong. Sebagai peneraju global dalam kenderaan komersial tenaga baharu, Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Geely Farizon) kembali untuk tahun kedua berturut-turut dengan barisan produk lengkap yang menampilkan hala tuju teknologi "methanol elektrik + elektrik tulen". Produk yang dipamerkan merangkumi pelbagai senario aplikasi termasuk pengangkutan awam, logistik bandar, kenderaan autonomi, kapal feri, penjanaan kuasa kecemasan dan banyak lagi. Pameran tersebut memperlihatkan penyelesaian ekosistem mobiliti pintar hijau yang komprehensif berasaskan integrasi pengangkutan dan tenaga, yang dikhususkan untuk menyokong sepenuhnya Hong Kong dalam mencapai sasaran neutraliti karbon menjelang tahun 2050.

Geely Farizon Booth

Barisan produk Farizon merangkumi REV SV metanol, REV Homtruck metanol, lori ringan REV metanol, Robotaxi, REV U12M metanol, bas dua tingkat elektrik yang direka khas untuk Hong Kong, serta kenderaan kuasa mudah alih Visionol, penjana metanol dan enjin marin. Bas dua tingkat yang direka khas itu membuat penampilan sulung di Hong Kong buat julung kalinya. Corak badan kenderaan dan reka bentuk dalamannya dibangunkan untuk pengangkutan awam dan aktiviti lawatan, sekali gus membentuk mercu tanda mobiliti bandar yang baharu. Bas metanol U12M telah memperoleh pengecualian emisi daripada Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Hong Kong dan akan memulakan operasi komersial pada Ogos. Ini mengesahkan bahawa kenderaan metanol-elektrik Farizon mematuhi peraturan alam sekitar Hong Kong yang ketat serta meletakkan asas bagi pelancaran teknologi metanol global.

Pada hari pembukaan Ekspo tersebut, Geely Holding Group menganjurkan "Green City, Smart City — Geely Green Energy & Intelligent Mobility Technology Ecosystem Launch Event" ("Bandar Hijau, Bandar Pintar — Acara Pelancaran Ekosistem Tenaga Hijau & Teknologi Mobiliti Pintar Geely"), yang melaluinya Geely Farizon memeterai kerjasama strategik dengan CaoCao. Kedua-dua pihak merancang untuk melancarkan 100,000 unit Farizon Robovan menjelang tahun 2030 bagi membangunkan bandar pintar mesra alam. Disokong oleh strategi One Geely, kedua-dua pihak akan menggabungkan kekuatan dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D), pembuatan, operasi serta sumber ekosistem bagi mempercepat pengeluaran besar-besaran Robovan dan membangunkan rangkaian logistik pintar yang dikuasakan AI.

Sebagai sebuah metropolis antarabangsa, Hong Kong mencadangkan secara proaktif matlamat untuk mencapai neutraliti karbon menjelang tahun 2050. Pada masa sama, realiti Hong Kong yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi, tanah yang terhad dan sumber tenaga yang tidak mencukupi mengekang pembinaan infrastruktur seperti stesen pengecas. Justeru itu, peralihan pengangkutan hijau di Hong Kong perlu disesuaikan dengan keadaan tempatan dan mampu dilaksanakan secara komersial.

Berdasarkan pengalaman praktikal Geely selama bertahun-tahun di pasaran Hong Kong, hala tuju teknologi "methanol elektrik + elektrik tulen" Geely Farizon benar-benar sepadan dengan kelebihan bandar serta keperluan pembangunan Hong Kong.

Sebagai jenama kenderaan komersial tenaga baharu yang terkemuka, Geely Farizon telah membangunkan rangkaian jualan dan perkhidmatan global yang meliputi 64 negara dan wilayah. Pada suku pertama tahun ini, ia menduduki tempat pertama dalam sektor eksport kenderaan komersial tenaga baharu China. Hong Kong merupakan pasaran teras dengan barisan produk paling komprehensif bagi Geely Farizon. Pelbagai produk tenaga baharu sudah mula beroperasi dalam pelbagai sektor di Hong Kong. Antaranya, Farizon SV telah dihantar secara berkelompok kepada kumpulan kenderaan teksi Big Bee Hong Kong. Menerusi kelebihan seperti emisi sifar, bunyi yang rendah, kuasa yang mantap dan ruang kabin yang luas, ia menerima maklum balas yang sangat positif daripada pemandu dan juga penumpang.

Memandang ke hadapan, daripada feri metanol-elektrik yang berulang-alik merentasi Victoria Harbour kepada teksi Farizon SV yang beroperasi di jalan raya Hong Kong, daripada bas metanol-elektrik yang menyokong sistem pengangkutan awam kepada siri Robo yang memperkasakan mobiliti autonomi dalam pelbagai senario, Geely Farizon akan melaksanakan penyelesaian ekosistem mobiliti pintar hijau semua-dalam-satu bagi menyokong Hong Kong mencapai sasaran neutraliti karbon 2050 mengikut jadual yang ditetapkan. Ia juga akan mengeksport model terbukti Hong Kong ke peringkat global, sekali gus membawa inovasi tenaga baharu China ke seluruh dunia.

SOURCE Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group