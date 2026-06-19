La solution de mobilité intelligente « Geely Farizon Green » fait ses débuts à l'Exposition de Hong Kong 2026

HONG KONG, 19 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 18 juin 2026, le Salon international de l'automobile et de la chaîne d'approvisionnement (Hong Kong) a officiellement ouvert ses portes à l'AsiaWorld-Expo, à Hong Kong. En tant que leader mondial dans le domaine des véhicules utilitaires à énergie nouvelle, Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Geely Farizon) était de retour pour la deuxième année consécutive avec une gamme complète de produits s'inscrivant dans sa feuille de route technologique « méthanol-électrique et tout électrique ». Les produits présentés couvrent un large éventail de cas d'utilisation, notamment les transports en commun, la logistique urbaine, les véhicules autonomes, les ferries, la production d'électricité de secours, etc. L'exposition a présenté une solution complète d'écosystème de mobilité verte et intelligente, fondée sur l'intégration des transports et de l'énergie, et destinée à aider pleinement Hong Kong à atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2050.

Geely Farizon Booth

La gamme de Farizon comprend le REV SV au méthanol, le REV Homtruck au méthanol, le REV pour utilitaires légers au méthanol, le Robotaxi, le REV U12M au méthanol, des bus électriques à deux étages spécialement conçus pour Hong Kong, ainsi que les véhicules d'alimentation mobile Visionol, des générateurs au méthanol et des moteurs marins. Le bus à deux étages conçu sur mesure fait ses débuts à Hong Kong. Sa livrée et son habitacle sont spécialement conçus pour les transports en commun et les visites touristiques, ce qui en fait une nouvelle référence en matière de mobilité urbaine. Le bus au méthanol U12M a obtenu une dérogation aux normes d'émissions accordée par le Département de la protection de l'environnement de Hong Kong et entrera en service commercial en août. Cela confirme que les véhicules méthanol-électriques de Farizon sont conformes aux réglementations environnementales strictes de Hong Kong et ouvre la voie au déploiement mondial de la technologie au méthanol.

Le jour de l'inauguration de l'Expo, le Geely Holding Group a organisé l'événement « Green City, Smart City — Lancement de l'écosystème technologique de Geely dédié à l'énergie verte et à la mobilité intelligente », au cours duquel Geely Farizon a conclu un partenariat stratégique avec CaoCao. Les deux parties prévoient de mettre en service 100 000 unités du Farizon Robovan d'ici 2030 afin de construire des villes intelligentes respectueuses de l'environnement. S'appuyant sur la stratégie « One Geely », les deux parties uniront leurs forces en matière de R&D, de fabrication, d'exploitation et de ressources écosystémiques afin d'accélérer la production en série de Robovan et de mettre en place un réseau logistique intelligent basé sur l'IA.

En tant que métropole internationale, Hong Kong a eu l'initiative de fixer l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Par ailleurs, la forte densité démographique, la rareté des terrains et le manque de ressources énergétiques à Hong Kong constituent autant d'entraves à la construction d'infrastructures telles que les bornes de recharge. Par conséquent, la transition de Hong Kong vers des transports écologiques doit être adaptée aux conditions locales et pouvoir être mise en œuvre de manière viable sur le plan commercial.

S'appuyant sur les nombreuses années d'expérience pratique de Geely sur le marché de Hong Kong, la feuille de route technologique « méthanol-électrique + tout électrique » de Geely Farizon répond parfaitement aux avantages urbains et aux besoins de développement de Hong Kong.

En tant que marque leader dans le secteur des véhicules utilitaires à énergie nouvelle, Geely Farizon a mis en place un réseau mondial de vente et de service après-vente couvrant 64 pays et régions. Au premier trimestre de cette année, elle s'est classée en tête du secteur chinois des exportations de véhicules utilitaires à énergie nouvelle. Hong Kong est le marché principal sur lequel Geely propose la gamme de produits la plus complète pour Geely Farizon. De nombreux produits à énergie nouvelle ont déjà été mis en service dans divers secteurs à Hong Kong. Parmi ceux-ci, le Farizon SV a été livré par lots à la flotte de taxis Big Bee de Hong Kong. Ses atouts, notamment l'absence d'émissions, le faible niveau sonore, la puissance élevée et l'habitacle spacieux lui ont valu des commentaires élogieux tant de la part des conducteurs que des passagers.

À l'avenir, des ferries à méthanol-électrique faisant la navette dans le port de Victoria aux taxis Farizon SV circulant sur les routes de Hong Kong, des bus à méthanol-électrique soutenant les transports en commun à la série Robo assurant une mobilité autonome à grande échelle, Geely Farizon déploiera sa solution écosystémique de mobilité intelligente et écologique tout-en-un afin que l'objectif de Hong Kong visant la neutralité carbone d'ici 2050 puisse être atteint dans les délais. Cette initiative contribuera aussi à diffuser à l'échelle mondiale le modèle éprouvé de Hong Kong, faisant ainsi connaître au monde entier les innovations chinoises en matière d'énergies nouvelles.