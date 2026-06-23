جيلي فاريزون ووي رايد وKwoon Chung تطلق مركبات روبوتاكسي ذات المقود الأيمن في المعرض الدولي لصناعة السيارات وسلسلة الإمداد (هونغ كونغ) 2026، لتسريع التوسع العالمي

هونغ كونغ، 23 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- وقّعت مجموعة جيلي فاريزون للمركبات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة (جيلي فاريزون)، العلامة الرائدة في الصين للمركبات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة، اتفاقية تعاون استراتيجي مع وي رايد، الرائدة عالميا في تقنيات القيادة الذاتية، ومع Kwoon Chung Bus Holdings Limited، وهو مشغل رائد للنقل العام في هونغ كونغ، وذلك خلال المعرض الدولي لصناعة السيارات وسلسلة الإمداد (هونغ كونغ) 2026.

Song Zhaohuan, Vice President of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Li Yifan, Vice President of WeRide; and Timothy Wong, Executive Director of Kwoon Chung Bus Holdings, sign a cooperation agreement, witnessed by Mike Fan, CEO of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Tony Han, Founder and CEO of WeRide; and Matthew Wong, Chairman of Kwoon Chung Bus Holdings Limited.

سيتيح هذا التعاون تطويرًا مشتركًا لمركبة روبوتاكسي منتجة على نطاق واسع ومصممة لأسواق المركبات ذات المقود الأيمن، استنادا إلى منصة GXR الحالية المصنّعة في المصنع، مع الاستفادة من نقاط القوة لدى الأطراف الثلاثة في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة، والابتكار في القيادة الذاتية، وتشغيل النقل العام. مع هذا التطور، ستكون هونغ كونغ الأولى في تشغيل خدمات تجارية لمركبات روبوتاكسي ذات المقود الأيمن، بما يمثّل تحولا في قطاع مركبات الروبوتاكسي نحو قدرة حقيقية على التكيف عالميا، ويمهّد لتقديم حلول تنقل ذاتي القيادة تحوّلية إلى أسواق المركبات ذات المقود الأيمن حول العالم.

سبق لـ Kwoon Chung Smart Mobility، التابعة لـ Kwoon Chung Bus Holdings، أن نشرت وحدات روبوتاكسي GXR ذات المقود الأيسر في هونغ كونغ، وحصلت على رخصة تجريبية للقيادة الذاتية، مع بدء التجارب بالفعل على الطرق العامة في مختلف أنحاء المدينة. انطلاقا من هذا الأساس، سيواصل التحالف الثلاثي العمل على تطوير المنتج، وإجراء عمليات التحقق الميداني على الطرق، وتنفيذ تجارب تشغيلية مصممة خصيصا لأسواق المركبات ذات المقود الأيمن.

نظرا لعدم توفر أي مركبات روبوتاكسي ذات المقود الأيمن في السوق حاليا، فإن الطراز الجديد يمثّل أول تصميم في القطاع يتم تطويره من الصفر خصيصا لمعايير تشغيل المركبات ذات المقود الأيمن. لا يقتصر هذا الطراز على مجرد تكييف لمركبة روبوتاكسي GXR ذات المقود الأيسر، بل يستفيد من قدرات روبوتاكسي GXR المثبتة في الإنتاج على نطاق واسع، من خلال عملية تطوير كاملة من الصفر تشمل بنية المركبة، وترتيب مكوناتها، وبرمجيات القيادة الذاتية، وتصميم واجهة التفاعل بين الإنسان والآلة، بما يضمن مواءمته الكاملة مع قواعد المرور الإقليمية، وظروف الطرق، ومتطلبات التشغيل في المناطق التي تعتمد المركبات ذات المقود الأيمن. ومن شأن تعزيز الأداء الأساسي في الإدراك، واتخاذ القرار، والتحكم في الشاسيه أن يضمن للركاب تجربة تنقل ذاتي القيادة آمنة وسلسة وبديهية.

تُعد هونغ كونغ من أوائل الأسواق التي سيُطرح فيها طراز روبوتاكسي الجديد ذي المقود الأيمن، بفضل بيئة النقل ذات الطابع الدولي فيها، وإطارها التنظيمي القوي. ستعمل الشركات الثلاث معا على تسريع التحقق من المنتج، والاختبارات، والعمليات التجارية الأولية، بما يسهم في تطوير نموذج قابل للتوسع والتكرار. سيُطرح هذا النموذج في أسواق رئيسية أخرى للمركبات ذات المقود الأيمن حول العالم، بما في ذلك سنغافورة والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا، بالاستفادة من الخبرات المحلية المثبتة لدعم مزيد من التوسع العالمي.

يستند هذا التعاون إلى الشراكة القوية بين جيلي فاريزون ووي رايد في مجال مركبات روبوتاكسي المنتجة على نطاق واسع والتشغيل التجاري. في أكتوبر 2024، أطلق الطرفان روبوتاكسي GXR القائم على منصة SV التابعة لجيلي فاريزون، والذي بدأ عمليات تجارية بدون سائق بالكامل في بكين خلال أربعة أشهر، ثم توسعت هذه العمليات إلى غوانغتشو في أغسطس 2025. في مارس من هذا العام، وقّعت جيلي فاريزون ووي رايد اتفاقية تعاون موسّعة للكشف عن نسخة مطوّرة حديثًا من روبوتاكسي GXR، منتجة على نطاق واسع ومسبقة التجهيز.