Geely Farizon uvádza na výstave Hong Kong Expo 2026 svoje inteligentné riešenia zelenej mobility
News provided byGeely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group
Jun 19, 2026, 09:26 ET
HONGKONG, 19. júna 2026 /PRNewswire/ -- 18. júna 2026 sa na výstavisku AsiaWorld-Expo v Hongkongu oficiálne otvorila medzinárodná výstava automobilového priemyslu a dodávateľského reťazca (Hongkong). Skupina Geely Farizon pre komerčné ekologické vozidlá (ďalej len Geely Farizon) ako globálny líder v oblasti úžitkových vozidiel s motormi na nové druhy energie sa druhý rok po sebe vrátila s kompletným produktovým radom zahŕňajúcim smerovanie k „metanolovo-elektrickým + čisto elektrickým" technológiám. Prezentované produkty pokrývajú širokú škálu aplikačných scenárov vrátane verejnej dopravy, mestskej logistiky, autonómnych vozidiel, trajektov, núdzovej výroby energie a ďalších. Výstava predstavila komplexné riešenie ekosystému zelenej inteligentnej mobility, ktoré je založené na integrácii dopravy a energie a je zamerané na plnú podporu Hongkongu pri dosahovaní jeho cieľa uhlíkovej neutrality do roku 2050.
Farizon ponúka modely superVAN s metanolovým predlžovačom dojazdu (REV), ťahač Homtruck s metanolovým REV, ľahké nákladné vozidlá Robotaxi s metanolovým REV, autobus U12M s metanolovým REV, elektrické dvojposchodové autobusy vyrobené pre Hongkong, ako aj mobilné elektrické vozidlá Visionol, metanolové generátory energie a lodné motory. Dvojposchodový autobus vyrobený na mieru bol predstavený v Hongkongu po prvýkrát. Jeho karoséria a interiér sú navrhnuté pre miestnu dopravu a prehliadku pamiatok a tvoria nový symbol mestskej mobility. Autobus U12M na metanolový pohon získal od hongkonského úradu ochrany životného prostredia emisnú výnimku a v auguste sa dostane do komerčnej prevádzky. Toto potvrdzuje, že metanolovo-elektrické vozidlá spoločnosti Farizon spĺňajú prísne environmentálne predpisy Hongkongu a vytvára základy pre globálne zavedenie metanolovej technológie.
V deň otvorenia výstavy Expo usporiadala skupina Geely Holding Group podujatie „Zelené mesto, inteligentné mesto – spustenie ekosystému technológií zelenej energie a inteligentnej mobility skupiny Geely", kde spoločnosť Geely Farizon uzavrela strategické partnerstvo so spoločnosťou CaoCao. Obe strany plánujú do roku 2030 uviesť na trh 100 000 kusov autonómnej dodávky Farizon Robovan s cieľom vybudovať ekologické inteligentné mestá. V rámci stratégie One Geely obe strany spoja silné stránky vo výskume a vývoji, výrobe, prevádzke a ekosystémových zdrojoch s cieľom urýchliť hromadnú výrobu vozidla Robovan a vybudovať inteligentnú logistickú sieť s umelou inteligenciou.
Hongkong ako medzinárodná metropola aktívne navrhol cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Na druhej strane je tu zároveň hongkonská realita s vysokou hustotou obyvateľstva, obmedzenou rozlohou pôdy a vzácnymi energetickými zdrojmi, ktorá obmedzuje výstavbu infraštruktúry, ako sú nabíjacie stanice. Preto sa musí prechod Hongkongu na zelenú dopravu prispôsobiť miestnym podmienkam a musí sa dať komerčne realizovať.
Vychádzajúc z dlhoročných praktických skúseností spoločnosti Geely na hongkonskom trhu, plán spoločnosti Geely Farizon na „metanolovo-elektrické + čisto elektrické" technológie presne zodpovedá mestským výhodám a rozvojovým potrebám Hongkongu.
Spoločnosť Geely Farizon, ako popredná značka úžitkových vozidiel s motormi na nové druhy energie, si vybudovala globálnu predajnú a servisnú sieť, ktorá pokrýva 64 krajín a regiónov. V prvom štvrťroku tohto roka sa umiestnila na prvom mieste v čínskom sektore exportu úžitkových vozidiel na nové zdroje energie. Hongkong je hlavným trhom, na ktorom spoločnosť Geely Farizon pôsobí s najkomplexnejšou ponukou produktov. V Hongkongu už bolo v rôznych sektoroch uvedených do prevádzky viacero produktov na nové zdroje energie. Patrí sem napríklad SuperVAN od spoločnosti Farizon, ktorý bol dodávaný postupne hongkonskej flotile taxíkov Big Bee. Vďaka svojim výhodám, ako sú nulové emisie, nízka hlučnosť, vysoký výkon a priestranná kabína si toto vozidlo vyslúžilo nadšenú spätnú väzbu od vodičov aj cestujúcich.
Do budúcna spoločnosť Geely Farizon nasadí svoje komplexné ekologické riešenie ekosystému inteligentnej mobility, aby podporila Hongkong pri včasnom dosiahnutí cieľa uhlíkovej neutrality do roku 2050 a to od trajektov na metanolovo-elektrický pohon premávajúcich cez prístav Victoria Harbour až po taxíky SuperVAN Farizon jazdiace na hongkonských cestách a od autobusov na metanolovo-elektrický pohon podporujúcich verejnú dopravu až po sériu Robo, ktorá zabezpečuje autonómnu mobilitu pre všetky scenáre. Taktiež bude exportovať osvedčený hongkonský model do celého sveta a prinesie nové energetické inovácie Číny do celého sveta.
Share this article