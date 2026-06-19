Решение Geely Farizon Green Smart Mobility дебютирует на выставке Hong Kong Expo 2026

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Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group

Jun 19, 2026, 09:18 ET

ГОНКОНГ, 19 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- 18 июня 2026 года на AsiaWorld-Expo в Гонконге официально стартовала Международная выставка International Automotive and Supply Chain Expo (Hong Kong). Являясь мировым лидером в области коммерческих автомобилей на новых источниках энергии, компания Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Geely Farizon) вернулась второй год подряд с полной линейкой продуктов, включающей технологический план «метанол и электрика + чистая электрика». Представленные продукты охватывают широкий спектр сценариев применения, включая общественный транспорт, городскую логистику, автономные транспортные средства, паромные суда, аварийную выработку электроэнергии и многое другое. Выставка продемонстрировала комплексное решение экосистемы зеленой интеллектуальной мобильности, основанное на интеграции транспорта и энергетики, посвященное полной поддержке Гонконга в достижении цели углеродной нейтральности к 2050 году.

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Geely Farizon Booth
Geely Farizon Booth

Модельный ряд Farizon включает метаноловый REV SV, метаноловый REV HOMTRUCK, метаноловый легкий грузовик REV, Robotaxi, метаноловый REV U12M, электрические даблдекеры для Гонконга, а также мобильные силовые транспортные средства Visionol, генераторы метанола и судовые двигатели. Специальнаый даблдекер впервые дебютирует в Гонконге. Его дизайн и интерьер спроектированы для местных перевозок и осмотра достопримечательностей, создавая новую достопримечательность городского транспорта. Метаноловый автобус U12M получил исключение для выбросов от Департамента охраны окружающей среды Гонконга и начнет коммерческую эксплуатацию в августе. Это подтверждает, что метанол-электрические транспортные средства Farizon соответствуют строгим экологическим нормам Гонконга, и закладывает основу для глобального внедрения технологии производства метанола.

В день открытия выставки компания Geely Holding Group провела мероприятие «Green City, Smart City — Geely Green Energy & Intelligent Mobility Technology Ecosystem Launch Event», на котором Geely Farizon закрепляет стратегическое партнерство с CaoCao. Обе стороны планируют выпустить 100 000 единиц Farizon Robovan к 2030 году для создания экологически чистых умных городов. Опираясь на стратегию One Geely, обе стороны объединят сильные стороны в области исследований и разработок, производства, эксплуатации и экосистемных ресурсов, чтобы ускорить массовое производство Robovan и создать интеллектуальную логистическую сеть на основе искусственного интеллекта.

Как международный мегаполис, Гонконг активно предложил цель достижения углеродной нейтральности к 2050 году. В то же время реальность Гонконга с высокой плотностью населения, ограниченной землей и скудными энергетическими ресурсами сдерживает строительство инфраструктуры, такой как зарядные станции. Поэтому переход Гонконга к зеленому транспорту должен быть адаптирован к местным условиям и может быть коммерчески реализован.

Опираясь на многолетний практический опыт Geely на рынке Гонконга, технологический план Geely Farizon «метанол и электрика + чистая электрика» точно соответствует городским преимуществам и потребностям развития Гонконга.

Являясь ведущим брендом новых коммерческих автомобилей, Geely Farizon удалось создать глобальную сеть продаж и обслуживания, охватывающую 64 страны и региона. В первом квартале этого года бренд занял первое место в секторе экспорта новых коммерческих автомобилей в Китае. Гонконг является основным рынком с наиболее полной линейкой продуктов для Geely Farizon. Несколько новых энергетических продуктов уже введены в эксплуатацию в различных секторах в Гонконге. Среди них Farizon SV был доставлен партиями в парк такси Big Bee в Гонконге. Благодаря своим преимуществам с нулевым уровнем выбросов, низким уровнем шума, высокой мощностью и просторным салоном, он заслужил яркую обратную связь как от водителей, так и от пассажиров.

В будущем от метанол-электрических паромов, курсирующих через бухту Виктория, до такси Farizon SV, курсирующих по дорогам Гонконга, от метанол-электрических автобусов, поддерживающих общественный транспорт, до серии Robo, обеспечивающей автономную мобильность, Geely Farizon развернет свое комплексное экологичное экосистемное решение для интеллектуальной мобильности, чтобы своевременно поддержать Гонконг в достижении своей цели по углеродной нейтральности к 2050 году. Он также будет экспортировать проверенную модель Гонконга во всем мире, принося новые энергетические инновации Китая по всему миру.

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