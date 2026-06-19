Geely Farizon giới thiệu giải pháp giao thông xanh thông minh tại Triển lãm Hồng Kông 2026

HỒNG KÔNG, ngày 19 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 18 tháng 6 năm 2026, Triển lãm Ô tô và Chuỗi cung ứng Quốc tế (Hồng Kông) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm AsiaWorld-Expo (Hồng Kông). Là doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực xe thương mại năng lượng mới, Tập đoàn Xe Thương mại Năng lượng Mới Geely Farizon (Geely Farizon) tiếp tục tham dự sự kiện năm thứ hai liên tiếp với danh mục sản phẩm toàn diện dựa trên lộ trình công nghệ "methanol điện + thuần điện". Các sản phẩm được trưng bày lần này bao phủ rộng rãi nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau, bao gồm vận tải hành khách công cộng, logistics đô thị, phương tiện tự hành, tàu phà, phát điện khẩn cấp và nhiều lĩnh vực khác. Tại triển lãm, Geely Farizon giới thiệu hệ sinh thái giao thông xanh thông minh toàn diện dựa trên mô hình tích hợp giữa giao thông và năng lượng, hướng tới hỗ trợ tối đa cho Hồng Kông hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Geely Farizon Booth

Danh mục sản phẩm của Farizon bao gồm SV sử dụng công nghệ methanol REV, Homtruck methanol REV, xe tải nhẹ methanol REV, Robotaxi, U12M methanol REV, xe buýt điện hai tầng thiết kế riêng cho Hong Kong, cùng các xe cung cấp nguồn điện lưu động Visionol, máy phát điện methanol và động cơ hàng hải sử dụng methanol. Đáng chú ý, mẫu xe buýt hai tầng được phát triển riêng cho Hong Kong lần đầu tiên ra mắt công chúng tại triển lãm. Thiết kế ngoại thất và không gian nội thất được tối ưu cho nhu cầu vận tải công cộng cũng như tham quan du lịch của địa phương, hứa hẹn trở thành một biểu tượng di chuyển đô thị mới. Trong khi đó, mẫu xe buýt methanol U12M đã được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hong Kong cấp miễn trừ phát thải và dự kiến đi vào khai thác thương mại từ tháng 8 tới. Điều này cho thấy các dòng xe methanol-điện của Farizon tuân thủ các quy định môi trường nghiêm ngặt của Hồng Kông, đồng thời đặt nền móng cho việc triển khai công nghệ methanol trên phạm vi toàn cầu.

Trong ngày khai mạc Triển lãm, Geely Holding Group đã tổ chức "Thành phố xanh, thành phố thông minh — Sự kiện ra mắt hệ sinh thái công nghệ năng lượng xanh và di chuyển thông minh Geely", nơi Geely Farizon ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với CaoCao. Theo kế hoạch, hai bên sẽ triển khai 100.000 xe Farizon Robovan vào năm 2030 nhằm xây dựng các thành phố thông minh thân thiện với môi trường. Được hỗ trợ bởi chiến lược One Geely, hai doanh nghiệp sẽ kết hợp thế mạnh về R&D, sản xuất, vận hành và nguồn lực hệ sinh thái để đẩy nhanh quá trình sản xuất hàng loạt Robovan, đồng thời xây dựng mạng lưới logistics thông minh được hỗ trợ bởi AI.

Là một siêu đô thị quốc tế, Hồng Kông đã chủ động đề ra mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2050. Tuy nhiên, thực tế của Hồng Kông về mật độ dân số cao, quỹ đất hạn chế và nguồn năng lượng khan hiếm đã hạn chế việc xây dựng cơ sở hạ tầng như là trạm sạc. Vì vậy, quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh tại Hồng Kông phải phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi về thương mại.

Từ kinh nghiệm hoạt động nhiều năm của Geely tại thị trường Hồng Kông, lộ trình công nghệ "methanol điện + thuần điện" của Geely Farizon phù hợp với những lợi thế đô thị cũng như đáp ứng hiệu quả nhu cầu phát triển của Hồng Kông.

Là thương hiệu xe thương mại năng lượng mới hàng đầu, Geely Farizon hiện đã xây dựng mạng lưới bán hàng và dịch vụ bao phủ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong quý I năm nay, doanh nghiệp đứng đầu lĩnh vực xuất khẩu xe thương mại năng lượng mới của Trung Quốc. Hồng Kông hiện là thị trường trọng điểm với danh mục sản phẩm hoàn chỉnh nhất của Geely Farizon. Nhiều dòng xe năng lượng mới của hãng đã được đưa vào vận hành trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở Hồng Kông. Trong số đó, mẫu Farizon SV đã được bàn giao theo từng đợt cho đội xe taxi Big Bee của Hồng Kông. Nhờ các ưu điểm như không phát thải, vận hành êm ái, công suất mạnh mẽ và không gian cabin rộng rãi, dòng xe này đã nhận được những đánh giá rất tích cực từ cả tài xế lẫn hành khách.

Trong thời gian tới, từ các tuyến phà methanol điện hoạt động trên Cảng Victoria đến các xe taxi Farizon SV lưu thông trên đường phố Hồng Kông, từ các tuyến xe buýt methanol điện phục vụ giao thông công cộng đến dòng sản phẩm Robo thúc đẩy các giải pháp di chuyển tự hành trong mọi kịch bản, Geely Farizon sẽ triển khai giải pháp hệ sinh thái giao thông xanh thông minh tất cả trong một nhằm hỗ trợ Hồng Kông đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 đúng hạn. Doanh nghiệp cũng sẽ xuất khẩu mô hình đã được kiểm chứng tại Hong Kong ra thị trường quốc tế, đưa những đổi mới sáng tạo về năng lượng mới của Trung Quốc ra toàn cầu.

SOURCE Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group