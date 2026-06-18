Geely Farizon เปิดตัวโซลูชันการเดินทางอัจฉริยะสีเขียวในงาน Expo ฮ่องกง 2569
News provided byGeely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group
19 Jun, 2026, 05:54 CST
ฮ่องกง, 19 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ --
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 งาน International Automotive and Supply Chain Expo (Hong Kong) ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ AsiaWorld-Expo ในฮ่องกง โดย Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Geely Farizon) ผู้นำระดับโลกด้านรถยนต์เพื่อการพาณิชย์พลังงานใหม่ ได้กลับมาร่วมงานเป็นปีที่สองติดต่อกัน พร้อมขนทัพผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบภายใต้แนวทางเทคโนโลยี "เมทานอล-ไฟฟ้า + ไฟฟ้าล้วน" ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงครอบคลุมการใช้งานหลากหลายรูปแบบ อาทิ ระบบขนส่งสาธารณะ โลจิสติกส์ในเมือง ยานยนต์ไร้คนขับ เรือโดยสาร ระบบผลิตไฟฟ้าฉุกเฉิน และอื่น ๆ โดยสะท้อนให้เห็นถึงโซลูชันระบบนิเวศการเดินทางอัจฉริยะสีเขียวแบบครบวงจรที่ตั้งอยู่บนแนวคิดการบูรณาการด้านการขนส่งและพลังงาน เพื่อสนับสนุนฮ่องกงในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 อย่างเต็มที่
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Farizon ประกอบด้วย รถรุ่น methanol REV SV, รถบรรทุกหัวลาก methanol REV Homtruck, รถบรรทุกขนาดเบา methanol REV Light Truck, รถแท็กซี่ไร้คนขับ (Robotaxi) และรถโดยสาร methanol REV U12M รถโดยสารไฟฟ้าสองชั้นที่ออกแบบเฉพาะสำหรับฮ่องกง ตลอดจนรถผลิตไฟฟ้าเคลื่อนที่ Visionol เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมทานอล และเครื่องยนต์เรือเมทานอล รถโดยสารสองชั้นที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับฮ่องกงเปิดตัวเป็นครั้งแรกภายในงาน โดยได้รับการออกแบบทั้งภายนอกและภายในให้เหมาะกับการขนส่งสาธารณะและการท่องเที่ยวของฮ่องกง พร้อมก้าวสู่การเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของการเดินทางในเมือง ขณะที่รถโดยสารเมทานอล-ไฟฟ้า U12M ได้รับการยกเว้นสำหรับข้อกำหนดด้านการปล่อยมลพิษจากกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของฮ่องกง และมีกำหนดเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการยืนยันว่ารถยนต์เมทานอล-ไฟฟ้าของ Farizon สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอันเข้มงวดของฮ่องกงได้ และเป็นการปูทางสู่การขยายเทคโนโลยีเมทานอลสู่ตลาดโลก
ในวันเปิดงาน Geely Holding Group ได้จัดงาน "Green City, Smart City — Geely Green Energy & Intelligent Mobility Technology Ecosystem Launch Event" (เมืองสีเขียว เมืองอัจฉริยะ — งานเปิดตัวระบบนิเวศเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวและการเดินทางอัจฉริยะของ Geely) โดย Geely Farizon ได้ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ CaoCao ทั้งสองฝ่ายมีแผนเปิดตัวรถ Farizon Robovan จำนวน 100,000 คันภายในปี 2573 เพื่อร่วมกันสร้างเมืองอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ One Geely ทั้งสองฝ่ายจะผสานจุดแข็งด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การดำเนินงาน และทรัพยากรในระบบนิเวศธุรกิจ เพื่อเร่งการผลิต Robovan ในระดับอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ในฐานะมหานครระดับนานาชาติ ฮ่องกงได้ประกาศเป้าหมายบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านความหนาแน่นของประชากร พื้นที่ดินที่มีจำกัด และทรัพยากรพลังงานที่ขาดแคลน การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น สถานีชาร์จไฟฟ้า จึงเผชิญข้อจำกัด ส่งผลให้การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งสีเขียวของฮ่องกงจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทเฉพาะของพื้นที่ และสามารถดำเนินการได้จริงในเชิงพาณิชย์
ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของ Geely ในตลาดฮ่องกง แนวทางเทคโนโลยี "เมทานอล-ไฟฟ้า + ไฟฟ้าล้วน" ของ Geely Farizon จึงสอดคล้องอย่างเหมาะสมกับจุดแข็งของเมืองและความต้องการด้านการพัฒนาในอนาคตของฮ่องกง
ในฐานะแบรนด์รถยนต์เพื่อการพาณิชย์พลังงานใหม่ชั้นนำ Geely Farizon ได้สร้างเครือข่ายการขายและการบริการครอบคลุม 64 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก และในไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทครองอันดับหนึ่งด้านการส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์พลังงานใหม่ของจีน ฮ่องกงถือเป็นตลาดหลักที่มีสายผลิตภัณฑ์ของ Geely Farizon ครบถ้วนที่สุด โดยปัจจุบันมีการนำผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่หลายรุ่นไปใช้งานจริงในหลากหลายภาคส่วน หนึ่งในนั้นคือ Farizon SV ซึ่งได้ทยอยส่งมอบให้แก่กองรถแท็กซี่ Big Bee ของฮ่องกง ด้วยจุดเด่นด้านการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ เสียงรบกวนต่ำ สมรรถนะที่ทรงพลัง และห้องโดยสารกว้างขวาง ทำให้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ในอนาคต ตั้งแต่เรือโดยสารเมทานอล-ไฟฟ้าที่แล่นรับส่งข้ามอ่าว Victoria Harbour ไปจนถึงแท็กซี่ Farizon SV ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนของฮ่องกง ตั้งแต่รถโดยสารเมทานอล-ไฟฟ้าที่สนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะ ไปจนถึงยานยนต์ตระกูล Robo ที่ขับเคลื่อนระบบการเดินทางอัตโนมัติแบบครบวงจร Geely Farizon จะนำเสนอโซลูชันระบบนิเวศการเดินทางอัจฉริยะสีเขียวแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนให้ฮ่องกงบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ได้ตามกำหนด พร้อมถ่ายทอดโมเดลความสำเร็จของฮ่องกงสู่ระดับโลก และนำพานวัตกรรมพลังงานใหม่จากจีนไปสู่ผู้ใช้งานทั่วโลก
SOURCE Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group
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