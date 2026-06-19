Geely Farizon Luncurkan Solusi Mobilitas Hijau dan Cerdas di Hong Kong Expo 2026

Jajaran produk tersebut antara lain REV SV metanol, REV Homtruck metanol, truk kecil metanol REV, Robotaxi, REV U12M metanol, bus listrik tingkat dua yang dirancang khusus untuk Hong Kong, kendaraan penyedia listrik bergerak Visionol, generator metanol, serta mesin kapal berbahan bakar metanol. Bus listrik tingkat dua yang dirancang khusus untuk Hong Kong menjalani debutnya dalam pameran ini. Menampilkan desain eksterior dan interior yang disesuaikan dengan kebutuhan transportasi publik dan wisata perkotaan, bus tersebut segera menjadi ikon baru mobilitas modern di Hong Kong. Sementara itu, bus metanol U12M telah memperoleh izin pengecualian emisi dari Departemen Perlindungan Lingkungan Hidup Hong Kong dan mulai beroperasi secara komersial pada Agustus mendatang. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa teknologi kendaraan metanol-listrik Geely Farizon memenuhi standar lingkungan yang ketat di Hong Kong, serta menjadi fondasi untuk memperluas penerapan teknologi tersebut di pasar global.

Pada hari pertama pameran, Geely Holding Group menggelar sesi bertajuk "Green City, Smart City — Geely Green Energy & Intelligent Mobility Technology Ecosystem Launch Event". Dalam kesempatan tersebut, Geely Farizon meresmikan kemitraan strategis dengan CaoCao untuk mempercepat pengembangan kota pintar yang ramah lingkungan. Kedua perusahaan menargetkan pengoperasian 100.000 unit Farizon Robovan hingga 2030. Dengan memanfaatkan strategi "One Geely", Geely Farizon dan CaoCao akan memadukan kemampuan riset dan pengembangan, manufaktur, operasional, serta pemanfaatan ekosistem bisnis guna mempercepat produksi massal Robovan dan membangun jaringan logistik pintar berbasis kecerdasan buatan (AI).

Sebagai kota global, Hong Kong telah menetapkan target mencapai netralitas karbon pada 2050. Namun, kepadatan penduduk yang tinggi, keterbatasan lahan, dan sumber daya energi yang langka menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian daya. Karena itu, transformasi menuju transportasi hijau membutuhkan solusi yang sesuai dengan karakteristik lokal dan layak diterapkan secara komersial.

Berdasarkan pengalaman panjang Geely di Hong Kong, Geely Farizon menilai strategi "methanol electric + pure electric" sangat sesuai dengan kebutuhan dan arah pembangunan kota tersebut.

Sebagai merek kendaraan niaga energi baru terkemuka, Geely Farizon telah membangun jaringan penjualan dan servis yang menjangkau 64 negara dan wilayah. Pada Triwulan I-2026, Geely Farizon menempati posisi teratas dalam ekspor kendaraan niaga energi baru Tiongkok. Hong Kong juga menjadi salah satu pasar utama Geely Farizon sehingga perusahaan ini menawarkan portofolio produk yang paling lengkap. Berbagai kendaraan energi baru Geely Farizon telah beroperasi di sejumlah sektor di Hong Kong. Salah satunya, Farizon SV. Produk ini telah dikirim secara bertahap untuk armada taksi Big Bee. Berkat sejumlah keunggulannya, termasuk emisi nol karbon, tingkat kebisingan yang rendah, performa yang tangguh, serta kabin yang lega, Farizon SV memperoleh respons positif dari pengemudi maupun penumpang.

Ke depan, Geely Farizon berencana memperluas penerapan solusi mobilitas hijau dan cerdas di Hong Kong, mulai dari kapal penyeberangan metanol-listrik di Victoria Harbour, armada taksi Farizon SV, bus metanol-listrik untuk transportasi publik, hingga kendaraan otonom seri Robo. Melalui ekosistem terintegrasi, Geely Farizon mendukung Hong Kong mencapai target netralitas karbon pada 2050 serta membawa pengalaman dan inovasi energi baru dari Tiongkok ke pasar global.

SOURCE Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group