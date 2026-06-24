كشفت شركة CATL عن أول نظام تخزين طاقة ببطاريات (BESS) أيونات الصوديوم في العالم يتم التحقق منه ميدانيًا، ما يمهد الطريق لتحويل تخزين الصوديوم إلى واقع تجاري

قال William Wu، مدير مركز تكنولوجيا تخزين الطاقة لدى CATL، خلال فعالية الإطلاق: "تلتزم CATL بتعزيز استقلالية الطاقة حول العالم، مع توفير قيمة طويلة الأمد لعملائنا. ولتحقيق ذلك، جعلنا مهمتنا: تطوير كيمياء بطاريات جديدة تعتمد على موارد وفيرة متاحة في جميع القارات، بما يتيح تلبية احتياجات الطاقة لجميع سكان العالم البالغ عددهم ثمانية مليارات نسمة، مع توفير عمر تشغيلي أطول ومستويات أمان محسّنة". "نؤمن بأن الصوديوم والليثيوم معًا سيشكلان الركيزتين الأساسيتين لنظام تخزين الطاقة المستقبلي".

نظام TENER Sodium: اليقين لمستقبل مليء بالمتغيرات

مع استمرار ارتفاع حصة الطاقة المتجددة وتزايد الطلب على الكهرباء المدفوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لم يعد تخزين الطاقة مجرد عنصر داعم، بل أصبح بنية تحتية حيوية للنظام العالمي للطاقة. ومع ذلك، فإن حلول تخزين الطاقة التقليدية اعتمدت بشكل كبير على الأنظمة القائمة على الليثيوم، والتي يشكل مصادر إمدادها المُركزة وتقلب أسعارها مخاطر متزايدة على سلاسل التوريد. أما الصوديوم — المتوفر بوفرة تزيد بأكثر من ألف مرة مقارنة بالليثيوم، والمنتشر على نطاق واسع — فيوفر أداءً أفضل في درجات الحرارة القصوى، ومستويات أمان أعلى، وإمكانات أكبر لخفض التكاليف، مما يجعل التحول التقني في مجال تخزين الطاقة أمرًا حتميًا.

وقالت Amanda Xu، رئيسة التكنولوجيا لأنظمة تخزين الطاقة (ESS) ورئيسة أنظمة تخزين الطاقة (ESS) في أوروبا في CATL، في كلمتها الرئيسية: "لقد تجاوزت صناعة تخزين الطاقة مرحلة التنافس على الحجم فقط. واليوم، أصبح النجاح يُقاس بشكل متزايد بالقدرة على خلق قيمة طويلة الأمد". "المبدأ الذي نؤمن به بشدة هو أن الجاهزية تصنع اليقين".

هذه بالتحديد هي المهمة التي صُمم من أجلها نظام TENER Sodium.

يعتمد نظام TENER Sodium على أحدث تقنيات بطاريات أيونات الصوديوم من CATL، ويوفر أكثر من 30 ميجاواط/ساعة من السعة الاسمية ضمن بنية معيارية بالكامل. توفر هذه البنية ثلاث مزايا مباشرة للعملاء:

تبسيط تنفيذ المشاريع، إذ يبلغ وزن كل وحدة منفردة نحو 42 طنًا فقط، ولا يتطلب موقع بسعة 1 جيجاواط/ساعة سوى 34 وحدة.

مرونة أكبر في التكوين، حيث تم فصل وحدات الطاقة والسعة التخزينية لدعم مُدد تخزين مرنة تبلغ ساعة واحدة، وساعتين، و4 ساعات، و6 ساعات، و8 ساعات، بما يتناسب مع متطلبات كل مشروع.

خفض تكاليف الصيانة، إذ يمكن عزل الوحدات المعطلة واستبدالها بسرعة وبشكل مستقل، مما يعزز في الوقت نفسه جاهزية النظام على مستوى المحطة، ويخفض النفقات التشغيلية للعملاء (OPEX)، ويزيد من كفاءة استغلال الأصول.

إلى جانب سهولة التصميم المعياري، قامت CATL بتطوير منصة متكاملة على مستوى المحطة، مُصممة خصيصًا لأنظمة أيونات الصوديوم.

1. تنظيم الجهد الكهربائي: لمعالجة نطاق الجهد الواسع لبطاريات أيونات الصوديوم، طورت شركة CATL نظامًا مخصصًا لتنظيم الجهد ثنائي الاتجاه (Bi-DC) لحلولها المعتمدة على الصوديوم. يتيح هذا النظام تعزيز الجهد تلقائيًا ضمن نطاق الجهد المنخفض، مما يمكّن نظام تحويل الطاقة (PCS) من الحفاظ على أداء إنتاج مثالي عبر كامل نطاق التشغيل. يسهم ذلك في تحسين كفاءة دورة الشحن والتفريغ الكلية للنظام (RTE) بنسبة تقارب 2%. بالنسبة لمحطة تخزين طاقة بسعة 1 جيجاواط/ساعة، فإن هذا يعني تحقيق ملايين إضافية من الكيلوواط/ساعة من إنتاج الطاقة سنويًا. كما يتميز النظام بتوافقه مع جميع منتجات نظام تحويل الطاقة (PCS) الرئيسية حول العالم، ويوفر قدرات أقوى لدعم واستقرار الشبكة الكهربائية.

2. نظام إدارة البطاريات (BMS): قامت شركة CATL بتصميم نظام إدارة بطاريات (BMS) مخصص لأنظمة تخزين الطاقة المعتمدة على أيونات الصوديوم، للاستفادة من منحنى الجهد المتدرج والمستمر الذي تتميز به كيمياء الصوديوم، مما يتيح تقديرًا أكثر دقة لتحمل الشحن (SOC). علاوة على ذلك، تم رفع قدرة بطاريات أيونات الصوديوم على تحمل الشحن (SOC) الزائد بنسبة 20% مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون. يمنح ذلك نظام إدارة البطاريات (BMS) هامش أمان إضافيًا بنسبة 20% أثناء التشغيل، مما يوفر مرونة أكبر في إدارة النظام وتشغيله.

3. استهلاك منخفض للغاية للطاقة المُساعدة: يسهم تصميم تدفق الهواء الفريد المعتمد على التفريغ العلوي في القضاء على ظاهرة "الجُزُر الحرارية" من المصدر، مما يقلل توليد الحرارة داخل النظام بنحو 30% مقارنة بالحلول التقليدية. بالاقتران مع نظام تبريد سائل عالي الكفاءة، تم خفض استهلاك الطاقة المساعدة من متوسط الصناعة البالغ 2% إلى 1% فقط. بالنسبة لمشروعات تخزين الطاقة واسعة النطاق وطويلة المدة، يمكن أن يحقق هذا التحسين وفورات تصل إلى ملايين اليوروهات من تكاليف التشغيل.

4. تصميم منخفض الضوضاء: يعمل نظام TENER Sodium بمستوى ضوضاء يبلغ 65 ديسيبل فقط — أي أقل بـ 10 ديسيبل مقارنة بالأنظمة التقليدية. يساعد ذلك في معالجة مخاوف المجتمعات المحلية التي تواجهها مشاريع تخزين الطاقة عادةً في مختلف أنحاء القطاع، مما يتيح إنشاء محطات تخزين الطاقة بالقُرب من مراكز الأحمال الكهربائية، وبالتالي خفض تكاليف النقل والتوزيع بشكل كبير.

إضافةً إلى ذلك، يتمتع نظام TENER Sodium بتوافق كامل مع أنظمة بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP)، كما يشترك معها في نفس البصمة المادية. تستطيع المنصة نفسها استيعاب بطاريات أيونات الصوديوم أو بطاريات الليثيوم أيون دون الحاجة إلى تغيير الحاويات، أو إعادة تصميم المشاريع، أو تكرار إجراءات الاعتماد. توفر مرونة الانتقال السلس بين تقنيتي أيونات الصوديوم والليثيوم أيون حلًا عمليًا للعملاء لإدارة تقلبات أسعار الليثيوم. بالنظر إلى المستقبل، يحتفظ نظام TENER Sodium أيضًا بمسار ترقية إلى هياكل الجهد العالي بقدرة 2000 فولت، مما يتيح له التكيف مع مسارات التطور التقني المستقبلية.

عقدٌ من التطوير: سلسلة التوريد والتصنيع أصبحت الآن جاهزة بالكامل على المستوى التجاري

لم تظهر المزايا الشاملة التي يقدمها نظام TENER Sodium من حيث السلامة والعوائد والموثوقية بين ليلة وضحاها. بدأت شركة CATL أبحاث وتطوير بطاريات أيونات الصوديوم منذ عام 2016، واستثمرت ما يقرب من 1.2 مليار يورو خلال العقد الماضي. بمشاركة أكثر من 300 متخصص في البحث والتطوير، نجحت الشركة في تكوين أكثر من 1,600 عائلة من براءات الاختراع، والحصول على أكثر من 200 براءة اختراع معتمدة عالميًا، إلى جانب تجاوز أكثر من 100 تحدٍ تقني، وإرساء عملية تصنيع متكاملة من المواد الخام وصولًا إلى الخلايا.

تطورت تقنية أيونات الصوديوم من مجرد مشروع مختبري إلى منظومة مواد لتخزين الطاقة تتمتع بقدرات قابلة للتوسع التجاري. في الوقت الحالي، بنت CATL قدرات تصنيعية تتيح إنتاج عشرات الآلاف من الأطنان من مواد الأنود والكاثود. من المتوقع أن تنخفض تكاليف إنتاج مادة بيروفوسفات الحديد والصوديوم (NFPP) بشكل أكبر مع نضوج التكنولوجيا.

كما تعمل CATL مع مزودي حلول تكامل الأنظمة لبناء منظومة مغلقة ومتكاملة لتخزين الطاقة بأيونات الصوديوم، تشمل بحث وتطوير الخلايا، وتسليم الأنظمة، واختبار المنتجات، والنشر التجاري. على صعيد القدرة الإنتاجية، استثمرت CATL مبلغ 5 مليارات يوان صيني لتوسعة خطوط إنتاج بطاريات أيونات الصوديوم في قاعدة فودينغ، مما أضاف قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 40 جيجاواط/ساعة. كما تم التخطيط في قاعدة جينينغ بمقاطعة شاندونغ لقدرة إنتاجية تصل إلى 160 جيجاواط/ساعة من بطاريات أيونات الصوديوم. أصبحت خطوط الإنتاج الضخم لدى CATL جاهزة بالكامل ودخلت حيز التشغيل الفعلي، بما يدعم عمليات النشر واسعة النطاق.

أسهم النضج الشامل للتكنولوجيا، والمنتجات، وسلسلة التوريد، والقدرات التصنيعية في تسريع وتيرة التحول التجاري لتخزين الطاقة بأيونات الصوديوم بشكل كبير. في الصين، ستبدأ CATL رسميًا تسليم أول أنظمة تخزين طاقة بأيونات الصوديوم لعملائها خلال شهر سبتمبر المقبل، مع توقع وصول إجمالي الشحنات التراكمية إلى 1 جيجاواط/ساعة بحلول نهاية عام 2026. أما عمليات التسليم الدولية، فمن المقرر أن تبدأ في يونيو 2027.

في أبريل 2026، وقعت CATL وشركة HyperStrong أكبر عقد تجاري في العالم لتخزين الطاقة بأيونات الصوديوم — وهو طلبية بسعة 60 جيجاواط/ساعة تمتد لثلاث سنوات — مما يمثل الانطلاقة الرسمية لعصر نشر أنظمة تخزين الطاقة بأيونات الصوديوم على نطاق الجيجاواط/ساعة.

الجيل القادم من تخزين الطاقة: بناء اليقين لشبكات المستقبل

من ريادتها في ترسيخ بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) ككيمياء رئيسية لتخزين الطاقة، إلى وضع معايير الجيل الأول من خلايا تخزين الطاقة المتخصصة بسعات 280 أمبير/ساعة و314 أمبير/ساعة، ثم خلية الجيل الثاني بسعة 587 أمبير/ساعة، وصولًا اليوم إلى إطلاق أول نظام تخزين طاقة بأيونات الصوديوم تم التحقق من أدائه في ظروف التشغيل الواقعية، فإن كل تحول معياري تقوده CATL كان يدفع القطاع خطوة إضافية إلى الأمام.

يمثل إطلاق نظام تخزين الطاقة TENER Sodium من CATL بداية مرحلة جديدة يشكل فيها الليثيوم والصوديوم معًا الركيزتين الأساسيتين للبنية التحتية للجيل القادم من أنظمة تخزين الطاقة، دعمًا لعملية التحول في قطاع الطاقة لعقود مقبلة. مع الظهور العالمي الأول لنظام TENER Sodium وتقدمه بثبات نحو التسليم التجاري واسع النطاق، تعمل CATL وشركاؤها العالميون معًا لتحويل هذه الرؤية الإستراتيجية إلى واقع ملموس — عبر بناء أساس أكثر استقرارًا، وأعلى كفاءة من حيث التكلفة، وأكثر استدامة لمستقبل الطاقة العالمي.

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