CATL, 세계 최초 현장 검증 나트륨 이온 BESS 공개…나트륨 저장장치 상용화 실현

TENER Sodium: 불확실한 미래를 위한 확실성

재생에너지 비중이 지속적으로 증가하고 AI가 주도하는 전력 수요가 급증함에 따라 에너지 저장장치는 글로벌 에너지 시스템에서 보조적 역할을 넘어 핵심 인프라로 이동하고 있다. 그러나 기존 에너지 저장장치는 리튬 기반 시스템에 크게 의존해 왔으며, 리튬은 공급이 집중되어 있고 가격 변동성이 커 공급망 리스크가 점점 커지고 있다. 리튬보다 1000배 이상 풍부하고 널리 분포한 나트륨은 극한 온도 성능, 안전성, 비용 잠재력 측면에서 특성이 더 좋은 에너지 저장 분야의 기술 전환을 불가피하게 만들고 있다.

아만다 쉬(Amanda Xu) CATL ESS CTO ESS 겸 CATL ESS 유럽 사장은 기조연설에서 "에너지 저장 산업은 이미 규모 경쟁의 단계를 넘어섰다. 오늘날 성공은 장기적 가치를 창출할 수 있는 능력으로 점점 더 정의되고 있다"며 "우리가 가장 확고하게 믿는 원칙은 준비성이 확실성을 만든다는 것"이라고 강조했다.

그리고 이것이 바로 TENER Sodium의 사명이다.

CATL의 최신 나트륨 이온 기술로 구동되는 TENER Sodium은 완전 모듈형 아키텍처에서 정격 용량이 30MWh가 넘는다. 이 아키텍처는 고객 입장에서 장점이 크게 세 가지다.

프로젝트 구축 간소화: 단일 모듈의 무게는 약 42톤이며, 1GWh 사이트에 필요한 모듈은 34개에 불과하다.

구성 유연성 확대: 에너지 블록과 전력 블록을 분리해 프로젝트별 요구사항에 맞춰 1시간, 2시간, 4시간, 6시간, 8시간의 유연한 저장 지속시간을 지원한다.

유지보수 비용 절감: 결함이 있는 모듈을 신속하게 격리하고 독립적으로 교체할 수 있어 스테이션 수준의 시스템 가용성을 높이는 동시에 고객의 운영비용(OPEX)을 줄이고 자산 활용도를 극대화한다.

모듈형 편의성을 넘어, CATL은 나트륨 이온 시스템을 위해 특별히 설계된 스테이션 수준 플랫폼을 구축했다.

전압 조정: CATL은 나트륨 이온 배터리의 넓은 전압 범위에 대응하기 위해 나트륨 솔루션 전용 양방향(Bi-DC) 전압 조정 시스템을 개발했다. 이 시스템은 저전압 범위에서 자동 전압 승압이 가능해 PCS가 전체 범위에서 일정한 최적 출력을 내는 것이 특징이다. 이를 통해 전체 시스템 왕복 효율(RTE)이 약 2% 향상된다. 1GWh 에너지 저장 스테이션 기준으로 이는 매년 수백만 킬로와트시의 추가 발전량을 의미한다. 이 시스템은 전 세계 주요 PCS 제품과 호환되며 계통 지원도 더 강력하다. BMS 시스템: CATL은 나트륨 화학의 연속적으로 기울어진 전압 곡선을 활용해 더욱 정확한 충전 상태(SOC) 추정을 가능하게 하는 나트륨 이온 에너지 저장 시스템용 BMS 시스템을 설계했다. 또한 나트륨 이온 배터리의 과충전 SOC 허용 범위는 리튬 이온 배터리 대비 20% 확대됐다. 이를 통해 BMS는 운영 시 안전 여유가 20% 더 커 유연성도 그만큼 더 높다. 초저 보조 에너지 소비: 독자적인 상부 방전 공기 흐름 설계는 열섬 효과를 근원적으로 제거해 기존 솔루션 대비 시스템 발열을 약 30% 줄인다. 여기에 고효율 액체 냉각 시스템을 결합해 보조 전력 소비를 업계 평균 2%에서 1%로 낮췄다. 대규모 장주기 에너지 저장 프로젝트의 경우, 이렇게 개선되면 운영비용이 수백만 유로가 절감된다. 저소음 설계: TENER Sodium은 기존 시스템보다 10데시벨 낮은 65데시벨 수준에서 작동한다. 이는 업계 전반에서 흔히 직면하는 지역사회 우려를 어느 정도 해소해 줄 만한 수준으로, 에너지 저장 스테이션을 부하 중심지에 더 가깝게 건설해 송전 및 배전 비용이 크게 절감될 수 있다.

TENER Sodium 시스템은 또 LFP 시스템과 호환되며 물리적 설치 영역도 같다. 플랫폼이 같으면 인클로저 변경, 프로젝트 재설계, 인증 절차 반복 없이 나트륨 이온 배터리 또는 리튬 이온 배터리를 수용할 수 있다. 이 같은 유연성 덕분에 나트륨 이온과 리튬 이온 기술 간 원활한 전환이 가능해 고객은 리튬 가격 변동성을 관리할 수 있는 실질적 솔루션을 확보하게 된다. 향후 TENER Sodium 시스템은 2000V 고전압 아키텍처로의 업그레이드 경로도 확보해 진화하는 기술 노선에 적응할 수 있도록 했다.

10년에 걸친 준비: 공급망과 제조, 완전한 상용 등급 도달

TENER Sodium이 안전성, 수익성, 신뢰성 측면에서 갖춘 종합적 우위는 하루아침에 나온 것이 아니다. CATL은 2016년부터 나트륨 이온 배터리 연구개발에 참여해 왔으며, 지난 10년 동안 약 12억 유로를 투자했다. 300여 연구개발 전문가가 참여한 가운데 1600여 가지 특허와 전 세계에서 200여개 특허를 축적했고, 100여 가지 기술적 난제를 극복했으며, 소재부터 셀에 이르는 엔드투엔드 제조 공정을 완전히 확립했다.

나트륨 이온 기술은 실험실 프로젝트에서 확장 가능한 역량을 갖춘 에너지 저장 소재 시스템으로 발전했다. 현재 CATL은 음극재와 양극재를 수만 톤 규모로 공급할 수 있는 제조 역량을 구축했다. NFPP 생산 비용은 기술이 성숙함에 따라 더 낮아질 것으로 예상된다.

CATL은 시스템 통합업체들과 협력해 셀 연구개발, 시스템 인도, 제품 테스트, 상업적 구축을 포괄하는 나트륨 이온 에너지 저장의 완전한 폐쇄형 생태계를 구축하고 있다. 생산능력 측면에서 CATL은 푸딩 기지의 나트륨 이온 생산라인 확장을 위해 50억 위안을 투자해 연간 40GWh의 생산능력을 추가했다. 산둥성 지닝 기지는 160GWh 규모의 나트륨 이온 생산능력을 계획하고 있다. CATL의 양산 라인은 완전히 시운전을 마치고 가동 중이며, 대규모 구축을 지원할 준비를 마쳤다.

기술, 제품, 공급망, 제조 역량이 전반적으로 성숙해지면서 나트륨 이온 에너지 저장의 상용화도 크게 빨라졌다. 중국에서 CATL은 올해 9월 첫 나트륨 이온 에너지 저장 시스템의 고객 인도를 공식 시작할 예정이며, 누적 출하량은 2026년 말까지 1GWh에 이를 것으로 예상된다. 해외 인도는 2027년 6월 시작될 예정이다.

2026년 4월 CATL과 HyperStrong은 세계 최대 규모의 나트륨 이온 상용 계약인 3년간 60GWh 규모의 에너지 저장 주문 계약을 체결했다. 이는 나트륨 이온 에너지 저장이 GWh 규모 구축 시대에 공식 진입했음을 의미한다.

차세대 에너지 저장: 미래 전력망을 위한 확실성 구축

CATL은 에너지 저장의 주류 화학 체계로 LFP를 개척한 데서 시작해 280Ah와 314Ah의 1세대 전용 에너지 저장 셀과 587Ah 2세대 셀을 만는 데 이어 이제는 최초 실제 현장 검증 나트륨 이온 에너지 저장 시스템을 출시하기에 이르렀다. 표준의 전환이 있을 때마다 업계를 한 단계씩 앞으로 이끌어 왔다.

CATL TENER Sodium Energy Storage System의 출시는 리튬과 나트륨이 함께 차세대 에너지 저장 인프라의 양대 기반을 형성하고 향후 수십 년간 에너지 전환을 지원하는 단계로 접어들었음을 의미한다. TENER Sodium이 글로벌 무대에 데뷔하고 양산 인도를 향해 안정적으로 나아가는 가운데, CATL과 전 세계 파트너들은 전략적 비전을 실질적 현실로 전환하기 위해 협력하고 있다. 이것이야말로 세계 에너지 미래를 위해 더 안정적이고 비용 대비 효율이 높으며 지속가능한 원동력이다.

SOURCE CATL