CATL présente le premier BESS sodium-ion au monde validé sur le terrain et déploie le stockage au sodium dans la réalité commerciale

« CATL s'engage à promouvoir l'indépendance énergétique à l'échelle mondiale tout en offrant une valeur ajoutée à long terme à ses clients. Pour y parvenir, nous nous sommes donné pour mission de mettre au point une nouvelle composition chimique de batterie reposant sur des ressources abondantes disponibles sur tous les continents, capable de répondre aux besoins énergétiques des huit milliards d'habitants de la planète, tout en offrant une durée de vie plus longue et une sécurité renforcée », déclare William Wu, directeur du Centre des technologies de stockage d'énergie de CATL, lors de l'événement de lancement. « Nous pensons que le sodium et le lithium constitueront ensemble les deux piliers du futur système de stockage d'énergie. »

TENER Sodium : une certitude face à un avenir incertain

Alors que la part des énergies renouvelables ne cesse de gagner du terrain et que la demande en énergie optimisée par l'IA connaît une forte hausse, le stockage d'énergie passe d'un rôle secondaire à celui d'une infrastructure essentielle pour le système énergétique mondial. Cependant, le stockage d'énergie traditionnel repose en grande partie sur des systèmes à base de lithium, dont l'approvisionnement concentré et la volatilité des prix font peser des risques croissants sur la chaîne d'approvisionnement. Plus de 1 000 fois plus abondant que le lithium et largement répandu, le sodium offre de meilleures performances à des températures extrêmes, une plus grande sécurité et un meilleur rapport coût-efficacité, ce qui rend inévitable une transition technologique dans le domaine du stockage d'énergie.

« Le secteur du stockage d'énergie a dépassé le stade de la course à la taille. Aujourd'hui, la réussite se définit de plus en plus par la capacité à créer de la valeur à long terme », déclare Amanda Xu, CTO ESS et présidente d'ESS Europe CATL, lors de son discours. « Le principe auquel nous croyons le plus fermement est que la préparation est source de certitude. »

Et c'est précisément la mission de TENER Sodium.

Grâce à la toute dernière technologie sodium-ion de CATL, TENER Sodium offre une capacité nominale supérieure à 30 MWh dans le cadre d'une architecture entièrement modulaire. Cette architecture offre trois avantages directs aux clients :

Un déploiement simplifié des projets, chaque module pesant environ 42 tonnes et seulement 34 unités étant nécessaires pour un site d'une capacité d'un GWh.

Une plus grande souplesse de configuration, grâce à la dissociation des blocs d'énergie et de puissance, permettant de prendre en charge des durées de stockage flexibles de 1, 2, 4, 6 et 8 heures, adaptées aux exigences spécifiques de chaque projet.

Une réduction des coûts de maintenance, étant donné que les modules défectueux peuvent être rapidement isolés et remplacés de manière autonome, ce qui permet à la fois d'améliorer la disponibilité du système au niveau de la station, de réduire les coûts d'exploitation des clients et d'optimiser l'utilisation des actifs.

Au-delà de la praticité offerte par la modularité, CATL a spécialement conçu une plateforme au niveau des stations, destinée exclusivement aux systèmes au sodium-ion.

1. Régulation de tension : afin de s'adapter à la large plage de tension des batteries au sodium-ion, CATL a mis au point un système de régulation de tension bidirectionnel (Bi-DC) spécialement conçu pour sa solution au sodium. Le système permet une élévation automatique de la tension dans la plage de basse tension, ce qui permet au PCS de fournir en permanence une puissance de sortie optimale sur toute la plage. Cela permet d'améliorer l'efficacité aller-retour globale du système de près de 2 %. Pour une station de stockage d'énergie d'une capacité de 1 GWh, cela représente des millions de kilowattheures supplémentaires de production d'électricité chaque année. Ce système est compatible avec tous les principaux produits PCS du monde entier et offre une meilleure capacité de prise en charge du réseau.

2. Système BMS : CATL a conçu un système BMS destiné aux systèmes de stockage d'énergie au sodium-ion afin de tirer parti de la courbe de tension à pente constante propre à la chimie du sodium, ce qui permet une estimation SOC plus précise. De plus, la tolérance SOC à la surcharge des batteries au sodium-ion a été augmentée de 20 % par rapport à celle des batteries au lithium-ion. Cela confère au BMS une marge de sécurité supplémentaire de 20 % en fonctionnement, ce qui permet une plus grande flexibilité.

3. Consommation d'énergie auxiliaire extrêmement faible : la conception unique du flux d'air à évacuation par le haut élimine les effets d'îlot thermique à la source, réduisant ainsi la production de chaleur du système de près de 30 % par rapport aux solutions classiques. Grâce à un système de refroidissement par liquide hautement efficace, la consommation d'énergie auxiliaire a été réduite, passant de 2 % (la moyenne du secteur) à 1 %. Pour les projets de stockage d'énergie à grande échelle et de longue durée, cette amélioration peut permettre d'économiser des millions d'euros en coûts d'exploitation.

4. Faible niveau sonore : TENER Sodium fonctionne à seulement 65 décibels, soit dix décibels de moins que les systèmes classiques. Cela permet de répondre aux préoccupations fréquentes des collectivités locales, et favorise la construction de stations de stockage d'énergie à proximité des centres de charge, ce qui permet de réaliser d'importantes économies sur les coûts de transport et de distribution.

De plus, le système TENER Sodium est compatible avec les systèmes LFP et présente le même gabarit. Cette même plateforme peut accueillir aussi bien des batteries au sodium-ion que des batteries au lithium-ion, sans qu'il soit nécessaire de changer de boîtier, de revoir la conception des projets ni de répéter les procédures de certification. Cette flexibilité, qui permet de passer sans difficulté de la technologie au sodium-ion à celle au lithium-ion, offre aux clients une solution pratique pour faire face à la volatilité des prix du lithium. À l'avenir, le système TENER Sodium prévoit également une évolutivité vers des architectures haute tension de 2 000 V, ce qui lui permettra de s'adapter aux évolutions technologiques.

Une décennie de travail : la chaîne d'approvisionnement et la production sont désormais pleinement opérationnelles pour l'échelle commerciale

Les nombreux avantages de TENER Sodium en matière de sécurité, de rentabilité et de fiabilité ne sont pas apparus du jour au lendemain. CATL se consacre à la R&D dans le domaine des batteries au sodium-ion depuis 2016, et a investi près de 1,2 milliard d'euros au cours de la dernière décennie. Avec plus de 300 spécialistes de la R&D, l'entreprise a accumulé plus de 1 600 familles de brevets et plus de 200 brevets délivrés à l'échelle mondiale, a surmonté plus de 100 défis techniques et a mis en place l'ensemble du processus de fabrication, des matériaux aux cellules.

La technologie des batteries sodium-ion est passée du stade de projet de laboratoire à celui d'un système de stockage d'énergie offrant des capacités évolutives. À l'heure actuelle, CATL a développé une capacité de production lui permettant de fournir des dizaines de milliers de tonnes de matériaux d'anode et de cathode. Les coûts de production de la NFPP devraient continuer à baisser à mesure que la technologie gagne en maturité.

CATL collabore avec des intégrateurs de systèmes afin de mettre en place un écosystème complet en circuit fermé dédié au stockage d'énergie au sodium-ion, couvrant la R&D sur les cellules, la fourniture de systèmes, les essais de produits et le déploiement commercial. En termes de capacité de production, CATL a investi 5 milliards RMB pour étendre ses lignes de production de batteries au sodium-ion sur son site de Fuding, ajoutant ainsi 40 GWh de capacité annuelle. Le site de Jining, dans le Shandong, prévoit une capacité de production de batteries au sodium-ion de 160 GWh. Les chaînes de production de masse de CATL sont désormais pleinement opérationnelles, prêtes à soutenir un déploiement à grande échelle.

La maturité globale de la technologie, des produits, de la chaîne d'approvisionnement et des capacités de fabrication a considérablement accéléré la commercialisation des systèmes de stockage d'énergie au sodium-ion. En Chine, CATL commencera officiellement à livrer ses premiers systèmes de stockage d'énergie au sodium-ion à ses clients en septembre prochain, les livraisons cumulées devant atteindre 1 GWh d'ici fin 2026. Les livraisons à l'international devraient débuter en juin 2027.

En avril 2026, CATL et HyperStrong ont signé le plus gros contrat commercial au monde dans le domaine du stockage sodium-ion (une commande de trois ans portant sur 60 GWh de stockage d'énergie), marquant ainsi l'entrée officielle du stockage d'énergie sodium-ion à l'ère des déploiements en GWh.

Le stockage énergétique de nouvelle génération : assurer la sécurité du réseau électrique de demain

Qu'il s'agisse d'avoir été le pionnier de la technologie LFP en tant que chimie dominante pour le stockage d'énergie, d'avoir défini les premières batteries dédiées au stockage d'énergie de 280 Ah et 314 Ah ainsi que la batterie de deuxième génération de 587 Ah, ou encore de lancer aujourd'hui son premier système de stockage d'énergie au sodium-ion validé en conditions réelles, chaque étape franchie par CATL a permis au secteur d'avancer.

Le lancement du TENER Sodium Energy Storage System CATL marque une nouvelle étape : le lithium et le sodium constituent désormais les deux piliers de l'infrastructure de stockage d'énergie de nouvelle génération, qui soutiendra la transition énergétique pendant les décennies à venir. Alors que TENER Sodium fait son entrée sur la scène mondiale et se dirige résolument vers une production à grande échelle, CATL et ses partenaires internationaux collaborent pour transformer cette vision stratégique en une réalité concrète : une base plus stable, plus rentable et plus durable pour l'avenir énergétique de la planète.

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