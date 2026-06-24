CATL predstavuje prvý sodíkovo-iónový batériový systém na svete overený v reálnej prevádzke, čím prináša skladovanie energie s pomocou sodíka do komerčnej reality

MNÍCHOV, 24. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť CATL oficiálne predstavila 22. júna 2026 v nemeckom Mníchove systém na skladovanie energie TENER Sodium, prvé sodíkovo-iónové riešenie na skladovanie energie na svete overené v reálnej prevádzke. Riešenie dosiahlo plnú komerčnú zrelosť v oblasti technológií, výrobnej kapacity a pripravenosti dodávateľského reťazca. Očakáva sa, že kumulatívne dodávky dosiahnu do konca roka 2026 objem 1 GWh, pričom globálne dodávky sa začnú v júni 2027.
„Spoločnosť CATL je odhodlaná podporovať energetickú nezávislosť na celom svete a zároveň poskytovať dlhodobú hodnotu pre našich zákazníkov. Aby sme to dosiahli, dali sme si za cieľ vyvinúť nové chemické zloženie batérií založené na bohatých zdrojoch dostupných na všetkých kontinentoch. Takú, ktorá dokáže uspokojiť energetické potreby všetkých ôsmich miliárd ľudí a zároveň ponúkne dlhšiu životnosť a zvýšenú bezpečnosť," povedal na úvodnom podujatí William Wu, riaditeľ technologického centra pre skladovanie energie spoločnosti CATL. „Veríme, že sodík a lítium spolu vytvoria dvojitý základ budúceho systému skladovania energie."
TENER Sodium: istota pre neistú budúcnosť
Keďže podiel obnoviteľnej energie neustále rastie a dopyt po energii poháňanej umelou inteligenciou sa prudko zvyšuje, skladovanie energie sa presúva z podpornej úlohy na kritickú infraštruktúru globálneho energetického systému. Konvenčné skladovanie energie sa však vo veľkej miere spoliehalo na systémy na báze lítia, ktorých koncentrovaná ponuka a kolísavé ceny predstavujú rastúce riziká pre dodávateľský reťazec. Sodík – viac ako 1 000-krát hojnejší než lítium a veľmi rozšírený – ponúka lepší výkon pri extrémnych teplotách, bezpečnosť a cenový potenciál, vďaka čomu je technologický prechod na skladovanie energie nevyhnutný.
„Odvetvie skladovania energie sa posunulo nad rámec pretekov o rozsah. Dnes je úspech čoraz viac definovaný schopnosťou vytvárať dlhodobú hodnotu," povedala vo svojom úvodnom prejave Amanda Xu, technická riaditeľka európskej divízie CATL pre skladovanie energie. „Zásada, v ktorú najviac veríme je, že pripravenosť je základom istoty."
A presne toto je poslaním TENER Sodium.
Vďaka najnovšej sodíkovo-iónovej technológii od spoločnosti CATL poskytuje systém TENER Sodium menovitú kapacitu viac ako 30 MWh v rámci plne modulárnej architektúry. Táto architektúra prináša zákazníkom tri priame výhody:
Jednoduchšia realizácia projektu, pričom každý jednotlivý modul váži približne 42 ton a na lokalitu s výkonom 1 GWh je potrebných iba 34 jednotiek.
Väčšia flexibilita konfigurácie s oddelenými energetickými a výkonovými blokmi na podporu flexibilnej dĺžky skladovania v trvaní 1, 2, 4, 6 a 8 hodín, prispôsobených špecifickým požiadavkám projektu.
Nižšie náklady na údržbu, pretože chybné moduly je možné rýchlo izolovať a nezávisle vymeniť, čím sa súčasne zlepšuje dostupnosť systému na úrovni stanice a zároveň sa znižujú prevádzkové náklady zákazníka a maximalizuje sa využitie aktív.
Okrem modulárneho pohodlia spoločnosť CATL postavila platformu na úrovni stanice špeciálne pre sodíkovo-iónové systémy.
1. Regulácia napätia: aby spoločnosť CATL riešila široký rozsah napätia sodíkovo-lítiových batérií, vyvinula pre svoj sodíkový roztok špecializovaný obojsmerný (Bi-DC) systém regulácie napätia. Systém umožňuje automatické zvyšovanie napätia v rozsahu nízkeho napätia, čo umožňuje systémom na konverziu energie (PCS) konzistentne poskytovať optimálny výstup v celom rozsahu. Zlepšuje sa tým celková účinnosť cyklu nabíjania a vybíjania (RTE) takmer o 2 %. Pre stanicu s kapacitou 1 GWh to znamená milióny ďalších kilowatthodín výroby energie ročne. Systém je kompatibilný so všetkými hlavnými produktmi PCS na celom svete a poskytuje silnejšiu podporu siete.
2. Systém správy batérií (BMS): spoločnosť CATL navrhla systém BMS pre sodíkovo-iónové systémy skladovania energie, ktorý využíva kontinuálne klesajúcu krivku napätia v chémii sodíka, čo umožňuje presnejší odhad stavu nabitia (SOC). Okrem toho sa tolerancia stavu nabitia voči vybitiu sodíkovo-iónových batérií v porovnaní s lítium-iónovými batériami zvýšila o 20 %. Vďaka tomu má systém BMS dodatočnú 20 % bezpečnostnú rezervu pre prevádzku, čo umožňuje väčšiu flexibilitu.
3. Mimoriadne nízka vlastná spotreba energie: jedinečný dizajn s horným výfukom vzduchu eliminuje efekt tepelného ostrova pri zdroji, čím znižuje tvorbu tepla systémom takmer o 30 % v porovnaní s konvenčnými riešeniami. V kombinácii s vysoko účinným systémom kvapalinového chladenia sa spotreba vlastnej energie znížila z priemerných 2 % v odvetví na 1 %. Pri rozsiahlych projektoch dlhodobého skladovania energie môže toto vylepšenie ušetriť milióny eur na prevádzkových nákladoch.
4. Dizajn s nízkou hlučnosťou: systém TENER Sodium pracuje s hlučnosťou iba 65 decibelov – o 10 decibelov menej ako konvenčné systémy. Toto pomáha riešiť problémy miestnych komunít, s ktorými sa bežne stretávame v celom odvetví, a umožňuje budovanie staníc na skladovanie energie bližšie k odberným centrám, čím sa výrazne ušetria náklady na prenos a distribúciu.
Systém TENER Sodium je navyše kompatibilný s lítium-železo-fosfátovými systémami skladovania energie a má rovnaké fyzické rozmery. Na tú istú platformu je možné umiestniť buď sodíkovo-iónové, alebo lítium-iónové batérie bez zmeny krytov, prepracovania projektov alebo opakovania certifikačných procesov. Táto flexibilita umožňujúca bezproblémové prepínanie medzi technológiami sodíkovo-iónových a lítium-iónových batérií poskytuje zákazníkom praktické riešenie na zvládnutie kolísavých cien lítia. Systém TENER Sodium tiež ponúka do budúcnosti možnosť modernizácie na architektúry vysokého napätia 2 000 V, čo mu umožní prispôsobiť sa vyvíjajúcim sa technologickým postupom.
Úspech desaťročnej práce: dodávateľský reťazec a výroba sú teraz plne na komerčnej úrovni
Komplexné výhody systému TENER Sodium v oblasti bezpečnosti, návratnosti a spoľahlivosti sa neobjavili zo dňa na deň. Spoločnosť CATL sa zaoberá výskumom a vývojom sodíkovo-iónových batérií od roku 2016 a za posledné desaťročie do neho investovala takmer 1,2 miliardy EUR. Vďaka viac ako 300 zapojeným odborníkom v oblasti výskumu a vývoja spoločnosť získala viac ako 1 600 patentových rodín a viac ako 200 globálne udelených patentov, prekonala viac ako 100 technických výziev a plne zaviedla komplexný výrobný proces od materiálov až po články.
Sodíkovo-iónová technológia sa vyvinula z laboratórneho projektu na materiálový systém skladovania energie so škálovateľnými možnosťami. V súčasnosti si spoločnosť CATL vybudovala výrobnú kapacitu na dodávku desiatok tisíc ton anódových a katódových materiálov. Očakáva sa, že výrobné náklady na fluorofosforečnan sodno-železnatý (NFPP) ďalej klesnú s rozvojom technológie.
Spoločnosť CATL spolupracuje so systémovými integrátormi na vybudovaní kompletného ekosystému uzavretej slučky pre sodíkovo-iónové systémy skladovania energie, ktorý zahŕňa výskum a vývoj článkov, dodávku systémov, testovanie produktov a komerčné nasadenie. Pokiaľ ide o výrobnú kapacitu, spoločnosť CATL investovala 5 miliárd čínskych jüanov do rozšírenia sodíkovo-iónových výrobných liniek vo svojej základni Fu-ting, čím sa ročná kapacita zvýšila o 40 GWh. Základňa v Ťi-ningu v provincii Šan-tung plánuje výrobnú kapacitu sodíkovo-iónových batérií na úrovni 160 GWh. Sériové výrobné linky spoločnosti CATL sú plne uvedené do prevádzky a pripravené na podporu rozsiahleho nasadenia.
Komplexná vyspelosť technológií, produktov, dodávateľského reťazca a výrobných kapacít výrazne urýchlila komercializáciu skladovania energie na báze sodíkovo-iónových batérií. V Číne spoločnosť CATL oficiálne začne dodávať svoje prvé sodíkovo-iónové systémy na skladovanie energie zákazníkom v septembri tohto roku, pričom sa očakáva, že kumulatívne dodávky dosiahnu 1 GWh do konca roka 2026. Medzinárodné dodávky by sa mali začať v júni 2027.
V apríli 2026 podpísali spoločnosti CATL a HyperStrong najväčšiu komerčnú zmluvu na svete o skladovaní energie v rámci sodíkovo-iónových batérií – trojročnú objednávku na skladovanie energie s kapacitou 60 GWh – čím oficiálne vstúpili do éry nasadzovania sodíkovo-iónových systémov skladovania energie v gigawatthodinovom meradle.
Skladovanie energie novej generácie: budovanie istoty pre rozvodnú sieť budúcnosti
Každý jeden prechod na nový štandard v rámci spoločnosti CATL posunul toto odvetvie o krok vpred – od priekopníckeho využívania LFP ako prevládajúcej chémie v oblasti skladovania energie, cez definovanie prvej generácie špecializovaných článkov na skladovanie energie s kapacitou 280 Ah a 314 Ah a druhej generácie s kapacitou 587 Ah, až po uvedenie prvého v praxi overeného sodíkovo-iónového systému skladovania energie.
Spustenie systému na skladovanie energie TENER Sodium od spoločnosti CATL predstavuje novú etapu, v ktorej lítium a sodík spoločne tvoria dvojitý základ infraštruktúry na akumulovanie energie novej generácie a podporujú energetickú transformáciu v nasledujúcich desaťročiach. Zatiaľ čo systém TENER Sodium sa predstavuje globálnemu trhu a postupne smeruje k masovému dodávaniu, spoločnosť CATL a jej globálni partneri spolupracujú na premene strategickej vízie na hmatateľnú realitu – stabilnejší, nákladovo efektívnejší a udržateľnejší základ pre energetickú budúcnosť sveta.
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