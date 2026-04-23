كشفت شركة CATL عن ستة ابتكارات رئيسية: أنظمة الكيمياء المتعددة تُعيد تعريف تجربة التنقل بالطاقة الجديدة

خلال هذا الحدث، قدّم الدكتور Wu Kai، كبير العلماء في شركة CATL، شرحًا منهجيًا لنقاط القوة والقيود ومسارات التطوير الخاصة بأنواع التركيبات الكيميائية. وأشار إلى أن بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) تقترب من الحد النظري لكثافة الطاقة، مما يجعلها أكثر ملاءمة لخارطة الطريق التقنية التي تركز على الشحن فائق السرعة لتحقيق التوازن الأمثل. إن كثافة الطاقة العالية في بطاريات النيكل والكوبالت والمنغنيز (NCM) تبقيها في صدارة المنافسة العالمية — مما يؤكد أن كثافة الطاقة ما تزال المعيار الأساسي للريادة. كما توفر بطاريات أيونات الصوديوم إمكانات واسعة للعمل في درجات الحرارة القصوى وتطبيقات تخزين الطاقة. سواء من منظور تلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة، أو من زاوية أمن الطاقة والتنمية المجتمعية، فإن صناعة بطاريات الليثيوم-أيون يجب أن تسعى إلى التطوير المنسق عبر الأنظمة الكيميائية المتعددة.

أكد Robin Zeng، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة CATL، خلال المؤتمر أن الابتكار الصناعي يجب أن يكون مدفوعًا بروح علمية صارمة. لكي تنجح التكنولوجيا الصينية في الانتشار عالميًا، فإن ذلك لا يعتمد فقط على السرعة والحجم، بل أيضًا على جودة الابتكار، والقدرة على التحقق منه، ومصداقية العلامة التجارية.

بطارية الشحن فائق السرعة Shenxing من الجيل الثالث: تجعل الشحن فائق السرعة والعمر التشغيلي الطويل جدًا متاحين للجميع

من منظور كهروكيميائي، فإن زيادة معدلات الشحن مع الحفاظ على عمر البطارية يعتمدان على عامل واحد أساسي: ارتفاع درجة الحرارة، وليس تيار الشحن التدريجي. كما توضح معادلة أرهنيوس، فإن زيادة درجة حرارة البطارية بمقدار 10 درجات مئوية يمكن أن تضاعف تقريبًا معدل التفاعلات الجانبية الداخلية — وهو تأثير قد يؤدي إلى تقصير كبير في عمر دورات الشحن.

تعالج بطارية الشحن فائق السرعة Shenxing من الجيل الثالث مسألة توليد الحرارة وتبديدها عبر ثلاثة محاور رئيسية: تقليل إنتاج الحرارة أثناء التشغيل، وتعزيز انتقال الحرارة، ورفع دقة التحكم. ونتيجة لذلك، وبعد 1000 دورة شحن كاملة، تظل نسبة الاحتفاظ بسعة البطارية أعلى من 90%، مما يحقق توازنًا مثاليًا بين الشحن فائق السرعة للغاية والعمر التشغيلي الطويل جدًا.

لقد وصلت أحدث نسخة من بطارية الشحن فائق السرعة Shenxing من الجيل الثالث إلى ما يُوصف بأنه أقوى أداء في الصناعة: بمعدل شحن يعادل 10C عند ذروة تبلغ 15C. حيث يستغرق الشحن من 10% إلى 35% من مستوى الشحن (SOC) دقيقة واحدة فقط؛ ومن 10% إلى 80% يستغرق 3 دقائق و44 ثانية؛ ومن 10% إلى 98% يستغرق 6 دقائق و27 ثانية. حتى في ظروف البرودة الشديدة عند −30 درجة مئوية، يستغرق الشحن من 20% إلى 98% حوالي 9 دقائق فقط.

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال دمج تقنية التسخين الذاتي للبطارية مع شبكة متكاملة بالكامل تجمع بين الشحن فائق السرعة وتبديل البطاريات، تم تصميم هذا النظام لتمكين الشحن فائق السرعة في درجات الحرارة المنخفضة دون الاعتماد على محطات الشحن — التي تُتيح الشحن السريع وتبديل البطاريات.

بطارية Qilin من الجيل الثالث: أخف، وأقوى، وأفخم — وتُعيد تعريف تميّز المركبات الكهربائية (EV)

على مدار التاريخ، كان تحقيق مدى قيادة طويل في المركبات الكهربائية الفاخرة باستخدام بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) يعتمد ببساطة على زيادة سِعة البطارية — وهو نهج يؤثر بالتأكيد على خِفة وزن المركبة.

تم تصميم بطارية Qilin من الجيل الثالث خصيصًا للسيارات الكهربائية الفاخرة ذات مدى القيادة الطويل، حيث تحقق كثافة طاقة على مستوى الخلية تبلغ 280 واط/ساعة لكل كجم، وتتيح مدى قيادة قدره 1000 كم، مع دعم الشحن فائق السرعة بمعدل 10C.

توفر البطارية قدرة قصوى تبلغ 3 ميجاواط، أي ضعف أداء بطارية Qilin من الجيل الثاني المستخدمة في السباقات على حلبة نوربورغرينغ (1,330 كيلوواط).

يبلغ وزن حزمة البطارية بالكامل 625 كجم فقط. بالمقارنة مع أنظمة فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) المكافئة، يمثّل ذلك انخفاضًا في الوزن بمقدار 255 كجم وتوفيرًا في المساحة يصل إلى 112 لترًا. تحقق مؤشرات خفة الوزن فوائد كبيرة بشكل استثنائي:

ينخفض استهلاك الطاقة لكل 100 كم بأكثر من 6%، مما يوفر حوالي 0.78 كيلوواط/ساعة لكل 100 كم. وعلى مستوى أسطول مكوّن من مليون مركبة تقطع 20,000 كم سنويًا، يعادل ذلك توفير 156 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 78,500 طن.

تشمل تحسينات الأداء والسلامة: تقليل زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة بمقدار 0.6 ثانية، وتقليص فترة الخطر أثناء تجاوز المركبات الأخرى بنسبة 12%، وزيادة سرعة اختبار تفادي العائق المفاجئ ( moose test ) بنسبة 8%، وخفض زاوية تمايل الهيكل بنسبة 6.5%، وتحسين قدرة تفادي العوائق بنسبة تتراوح ما بين 15% و25%، وتقليل مسافة الضغط على المكابح حتى التوقف بحوالي 1.44 مترًا.

تم تعزيز المتانة، حيث زاد عمر مكونات الهيكل بنسبة 40% وعمر الإطارات بأكثر من 30%، مع إطالة فترات الاستبدال بما لا يقل عن 10,000 كم. ويمكن أن تسهم المساحة التي تم توفيرها البالغة 112 لترًا في زيادة ارتفاع مساحة الرأس داخل المقصورة بما لا يقل عن 18 ملم.

استنادًا إلى المعيار الوطني لعدم انتقال الحرارة (NP)، تم تعزيز السلامة من خلال مبدأ "الفصل الحراري-الكهربائي"، حيث تحتوي كل خلية على قناة عادم مُحكمة الغلق ومستقلة لعزل الأحداث الحرارية ومنع انتشارها، لضمان أن "تسلك الحرارة مسارها الخاص، وتسلك الكهرباء مسارها الخاص".

بطارية Qilin المكثفة: تكنولوجيا بدرجة الطيران تُطبَّق في مركبات الركاب لأول مرة

تُطبق بطارية Qilin المكثفة تكنولوجيا بدرجة الطيران في مركبات الركاب لأول مرة، حيث تحقق كثافة طاقة على مستوى الخلية تبلغ 350 واط/ساعة لكل كجم وكثافة طاقة حجمية تبلغ 760 واط/ساعة لكل لتر — مُسجّلةً رقمًا قياسيًا جديدًا للبطاريات المُنتجة بكميات كبيرة. وهذا يتيح مدى قيادة يصل إلى 1,500 كم لسيارات السيدان وأكثر من 1,000 كم للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUVs) الكبيرة، مع الحفاظ على وزن حزمة البطارية في حدود 650 كجم.

تتميز البطارية المكثفة بكاثود عالي النيكل وأنود من السيليكون والكربون منخفض التمدد، مما يعزز كثافة الطاقة بمقدار 50 واط/ساعة لكل كجم. كما أن هيكلها المصنوع لأول مرة من سبيكة التيتانيوم بدرجة الطيران قلّل السُمك بنسبة 60% والوزن بنسبة 30%، مع مضاعفة القوة لكل وحدة ثلاث مرات وتوفير زيادة إضافية تبلغ 20 واط/ساعة لكل كجم في كثافة الطاقة.

تعتمد هذه التقنية على برنامج الطيران الكهربائي لشركة CATL، حيث نجحت أنظمة بكثافة 500 واط/ساعة لكل كجم في اجتياز التحقق عبر أول رحلة طيران على طائرات بوزن 4 أطنان، مع استمرار عمليات التحقق على طائرات تتجاوز 8 أطنان.

ومن خلال استبدال الإلكتروليت السائل بنظام مكثف، يتم القضاء على المخاطر المرتبطة بالتسرب والاحتراق، مما يُحقق مبدأ "لا سائل ليتسرب، ولا سائل ليشتعل". في الوقت نفسه، اعتمدت CATL مُجمِّع تيار مُركب جديد يعمل كصمّام ينصهر ذاتيًا بشكل سريع في الحالات القصوى لحدوث قِصر كهربائي داخلي.

بطارية Freevoy الهجينة الفائقة من الجيل الثاني: جلب المركبات الهجينة إلى عصر 600 كم من المدى الكهربائي الكامل

تعمل بطارية Freevoy الهجينة الفائقة من الجيل الثاني على تمديد مدى القيادة الكهربائي بالكامل ليصل إلى 600 كم، مع اعتماد معيار الشحن فائق السرعة بمعدل 10C. حيث تُقدّم مفهوم "التكنولوجيا الهجينة الفائقة" التي تدمج مواد فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) والنيكل والكوبالت والمنغنيز (NCM) من خلال مزج متدرّج ومتجانس، حيث يعمل التركيب البلوري من نوع الأوليفين في مواد فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) كهيكل أساسي، مما يتيح تهجينًا موحّدًا بين مواد فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) والنيكل والكوبالت والمنغنيز (NCM) على مستوى جزيئات المسحوق.

وهذا يحقق كثافة طاقة تبلغ 230 واط/ساعة لكل كجم، مع زيادة مدى القيادة بأكثر من 15% دون زيادة وزن حزمة البطارية مقارنة بأنظمة فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) الأحادية. يسمح هذا النهج بتغطية كاملة لمختلف الاستخدامات، بدءًا من الاستخدام العائلي اليومي وصولًا إلى السيناريوهات الهجينة المتقدمة عالية الأداء، مما يوفر حلولًا مثالية للتطبيقات المتنوعة.

توفر نسخة فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) مدى قيادة كهربائي بالكامل يصل إلى 500 كم، مما يتيح تجربة "شحن مرة واحدة أسبوعيًا" للتنقل اليومي. أما نسخة النيكل والكوبالت والمنغنيز (NCM) فتمدُّ مدى القيادة الكهربائي إلى أكثر من 600 كم، مع مدى قيادة إجمالي للمركبة يتجاوز 2,000 كم، ما يوفر تجربة استخدام مزدوجة سلسة تجمع بين القيادة الكهربائية اليومية والسفر لمسافات طويلة.

يقدّم النظام قدرة لحظية تبلغ 1.5 ميجاواط عند الشحن الكامل، ويحافظ على 1.2 ميجاواط عند مستوى شحن 20%، مما يعالج مشكلة تراجع الأداء في حالات انخفاض مستوى الشحن. في سيناريوهات الطرق الوعرة التي تتطلب قدرة تتجاوز 350 كيلوواط، يوفر النظام أكثر من ثلاثة أضعاف القدرة المطلوبة، مما يضمن أداءً ثابتًا حتى عند مستويات الشحن المنخفضة.

تشمل ميزات السلامة طبقة سفلية مُعززة قادرة على تحمّل طاقة اصطدام تصل إلى 1,500 جول (أي عشرة أضعاف المعيار الوطني)، إضافةً إلى غلق مُقاوِم للماء يتيح الغمر المستمر في عمق مترين لأكثر من 200 ساعة دون تدهور الأداء.

بطارية أيونات الصوديوم Naxtra: تُحقِّق التصنيع واسع النطاق بمستوى الجيجاواط-ساعة لبطاريات أيونات الصوديوم

تمثل بطارية أيونات الصوديوم Naxtra انتقال شركة CATL من مرحلة الابتكار في المختبرات إلى التصنيع واسع النطاق. من خلال التغلب بشكل منهجي على مئات التحديات الهندسية، نجحت شركة CATL في تحقيق التصنيع على مستوى الجيجاواط-ساعة.

في عام 2026، تمكنت شركة CATL من معالجة أربع عقبات صناعية رئيسية للإنتاج الضخم لبطاريات أيونات الصوديوم — وهي: التحكم الفائق في المياه، وتوليد الغازات في الكربون الصلب، والتصاق رقائق الألومنيوم، وأنظمة الأنود ذاتية التشكّل — مما مهّد الطريق للنشر الموثوق واسع النطاق. من المقرر أن تدخل بطارية أيونات الصوديوم Naxtra مرحلة الإنتاج الضخم بالكامل بحلول نهاية عام 2026.

شبكة متكاملة من الشحن فائق السرعة وتبديل البطاريات: بنية موحّدة لإعادة التزوّد بالطاقة

كما كشفت شركة CATL أيضًا عن شبكة متكاملة من الشحن فائق السرعة وتبديل البطاريات، مُصممة كنظام موحّد بدلًا من حلول منفصلة، ومبنية على ثلاثة ركائز متكاملة — الشحن المنزلي، والشحن في الأماكن العامة، وتبديل البطاريات — بهدف تشكيل منظومة مثالية لإعادة التزوّد بالطاقة. سيتم تزويد جميع محطات تبديل البطاريات لمركبات الركاب "Choco-Swap" والشاحنات الثقيلة "QIJI" بأنظمة الشحن فائقة السرعة Shenxing، مما يتيح تآزرًا حقيقيًا بين الشحن والتبديل، بحيث تعمل كل محطة كنقطة لتبديل البطاريات ومركز شحن عالي القدرة في الوقت ذاته.

تتميز محطات الشحن والتبديل المتكاملة باستخدام محطات فرعية مدمجة ووحدات شحن مشتركة، مما يقلل من خطوات تحويل الطاقة ويخفض الفاقد الكلي للطاقة بأكثر من 13 نقطة مئوية مقارنة بمحطات الشحن التقليدية المزودة بأنظمة تخزين. وفي سيناريوهات الطوارئ، يمكن لبطاريات المحطة تفريغ الطاقة مباشرة إلى وحدات الشحن، مما يرفع معدل استخدام المعدات إلى أكثر من 85%. ويتيح ذلك قدرة خدمة تصل إلى ثلاثة أضعاف لكل مساحة انتظار مقارنة بمحطات الشحن التقليدية المزودة بأنظمة تخزين، في حين يتم خفض تكلفة الاستثمار الثابت لقطاع الشحن فائق السرعة إلى خُمس تكلفة الأنظمة المماثلة.

كما أطلقت شركة CATL بطارية Choco-Swap #26، التي تتميز ببنية جهد عالٍ بقدرة 800 فولت. تشمل الدفعة الأولى إصدارًا بسعة 75 كيلوواط/ساعة، على أن تتبعها نُسخ بسعات أعلى، مع توافق كامل مع مركبات الفئة B إلى C المزودة ببنية 800 فولت. ومع هذا الإطلاق، سيُوسّع نظام Choco-Swap نطاق تغطيته ليشمل مجموعة كاملة من المركبات تمتد من الفئة A0 إلى الفئة C.

على صعيد نشر الشبكة، تخطط شركة CATL لبناء 4,000 محطة متكاملة للشحن وتبديل البطاريات بحلول نهاية عام 2026، لتغطي ما يقرب من 190 مدينة، إضافة إلى شبكة طرق سريعة وطنية تمتد عبر 12 محورًا طوليًا و11 محورًا عرضيًا. حتى الآن، قامت شبكة Choco-Swap بالفعل بإنشاء 1,470 محطة عبر 99 مدينة، مع استمرار تسارع وتيرة التوسع.

بالتعاون مع شركات تصنيع السيارات وشركاء الطاقة، ستعمل CATL على تطوير "شبكة مشتركة للشحن وتبديل البطاريات" تعتمد على مشاركة التكنولوجيا، والاتصال السلس، والاستثمار المشترك. تشمل قائمة الشركاء الأوائل كلًا من Changan وChery وGAC وSeres وSAIC-GM-Wuling وBAIC، مع هدف إنشاء أكثر من 100,000 منشأة مشتركة لإعادة التزوّد بالطاقة بحلول نهاية عام 2028.

تطوير حلول الطاقة لكافة السيناريوهات

من خلال خمسة منتجات بطاريات تغطي كامل نطاق المواد، وصولًا إلى شبكة متكاملة من الشحن فائق السرعة وتبديل البطاريات، فقد نجحت CATL في بناء سلسلة قيمة متكاملة تمتد من منتجات البطاريات إلى البنية التحتية.

وستواصل CATL الاستثمار في الأبحاث المتقدمة، والتصنيع واسع النطاق، والتعاون ضمن المنظومة، لتسريع الانتقال من الابتكار الجزئي إلى حلول طاقة تغطي جميع السيناريوهات، لضمان إتاحة فوائد التقدم التكنولوجي عبر مختلف استخدامات التنقل.

