CATL ra mắt hệ thống BESS natri-ion đầu tiên trên thế giới được kiểm chứng trong điều kiện thực tế, đưa lưu trữ natri thành hiện thực thương mại

"CATL cam kết thúc đẩy tự chủ năng lượng trên toàn thế giới đồng thời mang lại giá trị dài hạn cho khách hàng. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chúng tôi đã xác định sứ mệnh phát triển một hệ hóa học pin mới dựa trên các nguồn tài nguyên dồi dào hiện diện ở mọi châu lục, có thể hỗ trợ nhu cầu năng lượng của toàn bộ tám tỷ người trên thế giới, đồng thời mang lại vòng đời dài hơn và độ an toàn nâng cao", William Wu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Lưu trữ Năng lượng của CATL, phát biểu tại sự kiện ra mắt. "Chúng tôi tin rằng natri và lithium sẽ cùng tạo nên nền tảng kép của hệ thống lưu trữ năng lượng trong tương lai".

TENER Sodium: Sự chắc chắn cho một tương lai biến động

Khi tỷ trọng năng lượng tái tạo tiếp tục gia tăng và nhu cầu điện năng được thúc đẩy bởi AI tăng mạnh, lưu trữ năng lượng đang chuyển từ vai trò hỗ trợ sang hạ tầng trọng yếu cho hệ thống năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, các giải pháp lưu trữ năng lượng truyền thống chủ yếu dựa vào các hệ thống dựa trên lithium, trong khi nguồn cung tập trung và biến động giá gây ra rủi ro chuỗi cung ứng ngày càng tăng. Natri — dồi dào hơn lithium hơn 1.000 lần và phân bố rộng khắp — mang lại hiệu suất tốt hơn trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, độ an toàn cao hơn và tiềm năng chi phí tốt hơn, khiến quá trình chuyển đổi công nghệ trong lưu trữ năng lượng trở nên tất yếu.

"Ngành lưu trữ năng lượng đã vượt qua cuộc đua về quy mô. Hiện nay, thành công ngày càng được xác định bởi khả năng tạo ra giá trị dài hạn", Amanda Xu, Giám đốc Công nghệ ESS kiêm Chủ tịch ESS khu vực Châu Âu của CATL cho biết trong bài phát biểu chính. "Nguyên tắc chúng tôi tin tưởng vững chắc nhất là mức độ sẵn sàng tạo ra sự chắc chắn".

Và đó chính xác là sứ mệnh của TENER Sodium.

Dựa trên công nghệ natri-ion mới nhất của CATL, TENER Sodium cung cấp hơn 30 MWh công suất định mức trên kiến trúc mô-đun hoàn chỉnh. Kiến trúc này mang lại ba lợi ích trực tiếp cho khách hàng:

Triển khai dự án đơn giản hơn, với mỗi mô-đun đơn lẻ nặng khoảng 42 tấn và chỉ cần 34 khối cho hệ thống 1 GWh.

Tính linh hoạt cấu hình cao hơn, khi khối năng lượng và khối công suất được tách rời, hỗ trợ thời lượng lưu trữ linh hoạt 1, 2, 4, 6 và 8 giờ, phù hợp với yêu cầu của từng dự án cụ thể.

Giảm chi phí bảo trì, các mô-đun gặp sự cố có thể được nhanh chóng cô lập và thay thế độc lập, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng hoạt động của hệ thống ở cấp trạm, giảm chi phí vận hành (OPEX) cho khách hàng và tối đa hóa hiệu quả khai thác tài sản.

Không dừng lại ở sự tiện lợi của kết cấu mô-đun, CATL còn phát triển riêng một nền tảng cấp trạm chuyên biệt cho các hệ thống natri-ion.

1.Điều chỉnh điện áp: Để giải quyết dải điện áp rộng của pin natri-ion, CATL đã phát triển hệ thống điều chỉnh điện áp hai chiều (Bi-DC) chuyên biệt cho giải pháp natri của mình. Hệ thống cho phép tự động nâng điện áp trong vùng điện áp thấp, giúp hệ thống chuyển đổi điện năng (PCS) luôn cung cấp mức đầu ra tối ưu trên toàn bộ dải hoạt động. Điều này giúp cải thiện hiệu suất chu trình khép kín (RTE) của toàn hệ thống thêm gần 2%. Đối với một trạm lưu trữ năng lượng quy mô 1 GWh, mức cải thiện này tương đương với hàng triệu kilowatt-giờ điện năng bổ sung được cung cấp mỗi năm. Hệ thống tương thích với tất cả các sản phẩm PCS chủ đạo trên toàn cầu và mang lại khả năng hỗ trợ lưới điện mạnh mẽ hơn.

2. Hệ thống BMS: CATL đã thiết kế hệ thống quản lý pin (BMS) dành cho các hệ thống lưu trữ năng lượng natri-ion nhằm tận dụng đường cong điện áp dốc liên tục của hóa học natri, cho phép ước tính trạng thái sạc (SOC) chính xác hơn. Bên cạnh đó, ngưỡng dung sai SOC khi sạc quá mức của pin natri-ion đã được nâng cao thêm 20% so với pin lithium-ion. Điều này giúp hệ thống BMS có thêm 20% biên độ an toàn khi vận hành, cho phép vận hành linh hoạt hơn.

3. Mức tiêu thụ năng lượng phụ trợ cực thấp: Thiết kế luồng khí xả phía trên độc đáo giúp loại bỏ hiệu ứng đảo nhiệt ngay từ nguồn, giảm lượng nhiệt phát sinh của hệ thống gần 30% so với các giải pháp thông thường. Kết hợp với hệ thống làm mát bằng chất lỏng hiệu quả cao, mức tiêu thụ điện phụ trợ đã được giảm từ mức trung bình 2% của ngành xuống còn 1%. Đối với các dự án lưu trữ năng lượng quy mô lớn và thời lượng dài, sự cải thiện này có thể giúp tiết kiệm hàng triệu euro chi phí vận hành.

4. Thiết kế độ ồn thấp: TENER Sodium vận hành ở mức chỉ 65 decibel — thấp hơn 10 decibel so với các hệ thống thông thường. Điều này giúp giải quyết những quan ngại từ cộng đồng địa phương thường gặp trong toàn ngành, cho phép xây dựng các trạm lưu trữ năng lượng gần hơn với các trung tâm phụ tải, từ đó tiết kiệm đáng kể chi phí truyền tải và phân phối.

Ngoài ra, hệ thống TENER Sodium tương thích với các hệ thống LFP và có cùng diện tích lắp đặt vật lý. Cùng một nền tảng có thể hỗ trợ cả pin natri-ion hoặc pin lithium-ion mà không cần thay đổi vỏ thiết bị, thiết kế lại dự án hay thực hiện lại các quy trình chứng nhận. Sự linh hoạt này cho phép chuyển đổi liền mạch giữa hai công nghệ natri-ion và lithium-ion mang đến cho khách hàng một giải pháp thực tiễn để quản lý biến động giá lithium. Trong tương lai, hệ thống TENER Sodium cũng dự trù lộ trình nâng cấp lên kiến trúc điện áp cao 2000V, giúp thích ứng với các lộ trình công nghệ đang phát triển.

Thành quả sau một thập kỷ phát triển: Chuỗi cung ứng và sản xuất hiện đã đạt chuẩn thương mại

Những lợi thế toàn diện của TENER Sodium về độ an toàn, lợi nhuận và độ tin cậy không xuất hiện chỉ sau một đêm. CATL đã tham gia vào nghiên cứu và phát triển pin natri-ion từ năm 2016, với tổng vốn đầu tư gần 1,2 tỷ euro trong thập kỷ qua. Với sự tham gia của hơn 300 chuyên gia nghiên cứu và phát triển, công ty đã tích lũy hơn 1.600 nhóm bằng sáng chế và hơn 200 bằng sáng chế đã được cấp trên toàn cầu, vượt qua hơn 100 thách thức kỹ thuật và thiết lập hoàn thiện toàn bộ quy trình sản xuất khép kín từ vật liệu đến cell pin.

Công nghệ natri-ion đã phát triển từ một dự án trong phòng thí nghiệm trở thành một hệ thống vật liệu lưu trữ năng lượng có khả năng mở rộng quy mô. Hiện nay, CATL đã xây dựng năng lực sản xuất đủ để cung cấp hàng chục nghìn tấn vật liệu cực dương và cực âm. Chi phí sản xuất vật liệu NFPP được kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm khi công nghệ ngày càng hoàn thiện.

CATL đang hợp tác với các đơn vị tích hợp hệ thống để xây dựng một hệ sinh thái khép kín hoàn chỉnh cho lĩnh vực lưu trữ năng lượng natri-ion, bao gồm nghiên cứu và phát triển cell pin, triển khai hệ thống, thử nghiệm sản phẩm và triển khai thương mại. Về năng lực sản xuất, CATL đã đầu tư 5 tỷ Nhân dân tệ để mở rộng các dây chuyền sản xuất natri-ion tại cơ sở Fuding, bổ sung thêm 40 GWh công suất hằng năm. Cơ sở Jining tại tỉnh Sơn Đông đã quy hoạch công suất sản xuất natri-ion lên tới 160 GWh. Các dây chuyền sản xuất hàng loạt của CATL hiện đã được đưa vào đưa vào vận hành và hoạt động đầy đủ, sẵn sàng hỗ trợ triển khai trên quy mô lớn.

Sự trưởng thành toàn diện về công nghệ, sản phẩm, chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thương mại hóa lưu trữ năng lượng natri-ion. Tại Trung Quốc, CATL sẽ chính thức bắt đầu bàn giao những hệ thống lưu trữ năng lượng natri-ion đầu tiên cho khách hàng vào tháng 9 năm nay, với tổng lượng xuất xưởng dự kiến đạt 1 GWh vào cuối năm 2026. Hoạt động giao hàng quốc tế dự kiến bắt đầu từ tháng 6 năm 2027.

Vào tháng 4 năm 2026, CATL và HyperStrong đã ký kết hợp đồng thương mại natri-ion lớn nhất thế giới — đơn hàng lưu trữ năng lượng 60 GWh trong thời hạn ba năm — đánh dấu việc lưu trữ năng lượng natri-ion chính thức bước vào kỷ nguyên triển khai ở quy mô GWh.

Lưu trữ năng lượng thế hệ tiếp theo: Xây dựng sự chắc chắn cho lưới điện tương lai

Từ việc tiên phong đưa LFP trở thành hệ hóa học chủ đạo trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, đến việc định hình thế hệ cell pin lưu trữ năng lượng chuyên dụng đầu tiên với dung lượng 280Ah và 314Ah, tiếp đó là cell pin thế hệ thứ hai 587Ah, và giờ đây là việc ra mắt hệ thống lưu trữ năng lượng natri-ion đầu tiên được kiểm chứng trong điều kiện thực tế, mỗi bước chuyển dịch tiêu chuẩn của CATL đều đưa ngành tiến thêm một bước.

Việc ra mắt Hệ thống Lưu trữ Năng lượng TENER Sodium của CATL đánh dấu một giai đoạn mới, trong đó lithium và natri cùng tạo nên nền tảng kép của hạ tầng lưu trữ năng lượng thế hệ tiếp theo, hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng trong nhiều thập kỷ tới. Khi TENER Sodium ra mắt toàn cầu và từng bước tiến tới triển khai hàng loạt, CATL cùng các đối tác trên toàn thế giới đang chung tay biến tầm nhìn chiến lược thành hiện thực hữu hình — một nền tảng ổn định hơn, hiệu quả chi phí hơn và bền vững hơn cho tương lai năng lượng của thế giới.

SOURCE CATL