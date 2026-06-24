CATL przedstawia pierwszy na świecie sprawdzony w terenie system sodowo-jonowy BESS, który pozwoli na komercyjne wykorzystanie magazynowania energii w technologii sodowej

„CATL angażuje się w promowanie niezależności energetycznej na całym świecie, jednocześnie zapewniając naszym klientom długoterminową wartość. Aby to osiągnąć, postawiliśmy sobie za cel opracowanie nowej chemii akumulatorowej opartej na obficie dostępnych zasobach występujących na wszystkich kontynentach - takiej, która będzie mogła wspierać potrzeby energetyczne wszystkich ośmiu miliardów ludzi, oferując przy tym dłuższą żywotność cyklu i wyższy poziom bezpieczeństwa - powiedział podczas wydarzenia premierowego William Wu, dyrektor Centrum Technologii Magazynowania Energii w CATL. - Sądzimy, że sód i lit wspólnie utworzą dwa filary przyszłego systemu magazynowania energii".

TENER Sodium: pewność dla niepewnej przyszłości

Wraz ze wzrostem udziału energii odnawialnej oraz gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na energię napędzanym przez sztuczną inteligencję, magazynowanie energii przechodzi z roli wspierającej globalny system energetyczny do roli infrastruktury krytycznej. Dotychczasowe konwencjonalne magazynowanie energii opierało się jednak w dużym stopniu na systemach litowych, których skoncentrowany łańcuch dostaw i zmienne ceny stwarzają coraz większe ryzyka w łańcuchu dostaw. Sód - ponad 1000 razy powszechniej występujący niż lit i szeroko dostępny - oferuje lepsze parametry pracy w skrajnych temperaturach, wyższy potencjał bezpieczeństwa oraz większy potencjał kosztowy, co sprawia, że transformacja technologiczna w magazynowaniu energii staje się nieunikniona.

„Branża magazynowania energii wyszła już poza wyścig o skalę. Dziś sukces coraz częściej definiuje zdolność do tworzenia długoterminowej wartości - powiedziała w swoim wystąpieniu programowym Amanda Xu, dyrektor techniczna ESS i prezes ESS Europe CATL. - Zasadą, w którą wierzymy najmocniej, jest to, że gotowość rodzi pewność".

I właśnie taka jest misja TENER Sodium.

Oparty na najnowszej technologii sodowo-jonowej CATL system TENER Sodium zapewnia ponad 30 MWh mocy znamionowej z wykorzystaniem w pełni modułowej architektury. Architektura ta przynosi klientom trzy bezpośrednie korzyści:

Prostsze wdrażanie projektów - każdy pojedynczy moduł waży około 42 ton, a do stworzenia instalacji o pojemności 1 GWh potrzeba jedynie 34 jednostek.

Większa elastyczność konfiguracji - bloki energii i mocy są od siebie oddzielone, co pozwala obsługiwać elastyczne czasy magazynowania wynoszące 1, 2, 4, 6 i 8 godzin, dostosowane do konkretnych wymagań projektu.

Niższe koszty utrzymania - uszkodzone moduły można szybko izolować i wymieniać niezależnie, co jednocześnie poprawia dostępność systemu na poziomie stacji, ogranicza koszty operacyjne klienta i maksymalizuje wykorzystanie aktywów.

Poza wygodą wynikającą z modułowości CATL opracował platformę na poziomie stacji zaprojektowaną specjalnie dla systemów sodowo-jonowych.

1. Regulacja napięcia: aby uwzględnić szeroki zakres napięć akumulatorów sodowo-jonowych, CATL opracował dedykowany dwukierunkowy system regulacji napięcia Bi-DC dla swojego rozwiązania sodowego. System umożliwia automatyczne podwyższanie napięcia w zakresie niskonapięciowym, pozwalając układowi PCS konsekwentnie dostarczać optymalną moc wyjściową w całym zakresie pracy. Poprawia to ogólną sprawność cyklu ładowania i rozładowania systemu, czyli round-trip efficiency (RTE), o niemal 2%. W przypadku stacji magazynowania energii o pojemności 1 GWh przekłada się to na miliony dodatkowych kilowatogodzin energii rocznie. System jest kompatybilny ze wszystkimi głównymi produktami PCS na świecie i zapewnia większe możliwości wsparcia sieci.

2. System BMS: CATL zaprojektował system BMS dla sodowo-jonowych systemów magazynowania energii, aby wykorzystać stale nachyloną krzywą napięcia charakterystyczną dla chemii sodowej, umożliwiając dokładniejsze szacowanie stanu naładowania SOC. Ponadto tolerancja SOC na przeładowanie w akumulatorach sodowo-jonowych została zwiększona o 20% w porównaniu z akumulatorami litowo-jonowymi. Daje to systemowi BMS dodatkowy 20-procentowy margines bezpieczeństwa pracy, zapewniając większą elastyczność.

3. Ultraniskie zużycie energii pomocniczej: unikalna konstrukcja przepływu powietrza z odprowadzaniem od góry eliminuje efekt wysp cieplnych u źródła, ograniczając generowanie ciepła przez system o niemal 30% w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami. W połączeniu z wysoce wydajnym systemem chłodzenia cieczą pozwoliło to ograniczyć zużycie energii pomocniczej ze średniego poziomu branżowego wynoszącego 2% do 1%. W przypadku wielkoskalowych projektów długoterminowego magazynowania energii taka poprawa może przynieść miliony euro oszczędności w kosztach operacyjnych.

4. Konstrukcja o niskim poziomie hałasu: TENER Sodium emituje hałas na poziomie zaledwie 65 decybeli - o 10 decybeli niższym niż konwencjonalne systemy. Pomaga to odpowiadać na obawy lokalnych społeczności, powszechnie spotykane w całej branży, umożliwiając budowę stacji magazynowania energii bliżej centrów poboru mocy, co pozwala na znaczące oszczędności w kosztach przesyłu i dystrybucji.

Ponadto system TENER Sodium jest kompatybilny z systemami LFP i zajmuje tę samą powierzchnię. Ta sama platforma może obsługiwać zarówno akumulatory sodowo-jonowe, jak i litowo-jonowe bez konieczności zmiany obudów, przeprojektowywania projektów ani ponownego przechodzenia procesów certyfikacji. Możliwość płynnego przełączania się między technologiami sodowo-jonową i litowo-jonową zapewnia klientom praktyczne rozwiązanie pozwalające zarządzać zmiennością cen litu. Patrząc w przyszłość, system TENER Sodium zachowuje również ścieżkę modernizacji do wysokonapięciowych architektur 2000 V, co pozwoli mu dostosowywać się do zmieniających się kierunków rozwoju technologii.

Dekada prac: łańcuch dostaw i produkcja osiągają pełny poziom komercyjny

Wszechstronne zalety TENER Sodium w zakresie bezpieczeństwa, zwrotu z inwestycji i niezawodności nie pojawiły się z dnia na dzień. CATL prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad akumulatorami sodowo-jonowymi od 2016 r. W ostatniej dekadzie firma zainwestowała na ten cel niemal 1,2 mld euro. Przy udziale ponad 300 specjalistów B+R firma zgromadziła ponad 1600 rodzin patentów i uzyskała ponad 200 patentów przyznanych na świecie, pokonała ponad 100 wyzwań technicznych oraz w pełni ustanowiła kompleksowy proces produkcyjny - od materiałów po ogniwa.

Technologia sodowo-jonowa ewoluowała z projektu laboratoryjnego do systemu materiałowego do magazynowania energii o skalowalnych możliwościach. Obecnie CATL zbudował zdolności produkcyjne pozwalające dostarczać dziesiątki tysięcy ton materiałów anodowych i katodowych. Oczekuje się, że koszty produkcji NFPP będą dalej spadać wraz z dojrzewaniem technologii.

CATL współpracuje z integratorami systemów nad budową kompletnego ekosystemu obiegu zamkniętego dla sodowo-jonowego magazynowania energii, obejmującego badania i rozwój ogniw, dostawy systemów, testowanie produktów oraz wdrożenia komercyjne. Pod względem zdolności produkcyjnych CATL zainwestował 5 mld RMB w rozbudowę linii produkcji sodowo-jonowej w swojej bazie w Fuding, dodając 40 GWh rocznych mocy produkcyjnych. Baza w Jining w prowincji Shandong ma zaplanowaną zdolność produkcyjną technologii sodowo-jonowej na poziomie 160 GWh. Linie produkcji seryjnej CATL są w pełni uruchomione i działają, gotowe do wsparcia wdrożeń na dużą skalę.

Kompleksowa dojrzałość technologii, produktów, łańcucha dostaw oraz zdolności produkcyjnych znacząco przyspieszyła komercjalizację sodowo-jonowego magazynowania energii. W Chinach CATL oficjalnie rozpocznie dostawy swoich pierwszych sodowo-jonowych systemów magazynowania energii do klientów we wrześniu tego roku, a skumulowane dostawy mają osiągnąć poziom 1 GWh do końca 2026 r. Dostawy międzynarodowe zaplanowano na czerwiec 2027 r.

W kwietniu 2026 r. CATL i HyperStrong podpisały największy na świecie komercyjny kontrakt na technologię sodowo-jonową - trzyletnie zamówienie na magazyny energii o łącznej pojemności 60 GWh - co oznacza oficjalne wejście sodowo-jonowego magazynowania energii w erę wdrożeń w skali GWh.

Magazynowanie energii nowej generacji: budowanie pewności dla sieci przyszłości

Od pionierskiego wprowadzenia technologii LFP jako głównej chemii dla magazynowania energii, przez zdefiniowanie pierwszej generacji dedykowanych ogniw magazynowania energii 280 Ah i 314 Ah oraz ogniwa drugiej generacji 587 Ah, aż po premierę pierwszego sprawdzonego w warunkach rzeczywistych sodowo-jonowego systemu magazynowania energii - każda zmiana standardu wprowadzona przez CATL przesuwała branżę o krok naprzód.

Premiera systemu magazynowania energii CATL TENER Sodium wyznacza nowy etap, w którym lit i sód wspólnie tworzą dwa filary infrastruktury magazynowania energii nowej generacji, wspierając transformację energetyczną na kolejne dekady. Wraz ze światową premierą TENER Sodium i jego stopniowym przechodzeniem do masowych dostaw, CATL oraz globalni partnerzy firmy wspólnie pracują nad przekształceniem strategicznej wizji w konkretną rzeczywistość - stabilniejszą, bardziej opłacalną i bardziej zrównoważoną podstawę dla energetycznej przyszłości świata.

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