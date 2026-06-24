CATL Perkenal Julung Kali BESS Natrium-Ion Disahkan Di Lapangan Pertama Dunia, Bawa Storan Natrium kepada Realiti Komersial

"CATL komited mempromosikan kebebasan tenaga di seluruh dunia sambil memberikan nilai jangka panjang kepada pelanggan kami. Bagi mencapai matlamat ini, kami telah menjadikannya misi kami untuk membangunkan kimia bateri baharu berasaskan sumber yang banyak tersedia di semua benua, iaitu teknologi yang mampu menyokong keperluan tenaga lapan bilion penduduk dunia sambil menawarkan hayat kitaran yang lebih panjang dan keselamatan yang dipertingkat," kata William Wu, Pengarah Pusat Teknologi Storan Tenaga CATL, di majlis pelancaran. "Kami percaya bahawa natrium dan litium bersama-sama akan membentuk asas berkembar bagi sistem storan tenaga masa depan."

TENER Sodium: Kepastian untuk Masa Depan yang Tidak Menentu

Ketika bahagian tenaga boleh baharu terus meningkat dan permintaan tenaga yang dipacu AI melonjak, storan tenaga kini berubah daripada peranan sokongan kepada infrastruktur kritikal bagi sistem tenaga global. Namun, storan tenaga konvensional banyak bergantung kepada sistem berasaskan litium, dengan bekalannya yang tertumpu dan harga yang tidak menentu menimbulkan risiko rantaian bekalan yang semakin meningkat. Natrium—lebih 1,000 kali ganda lebih banyak daripada litium dan tersebar secara meluas—menawarkan prestasi suhu ekstrem, keselamatan dan potensi kos yang lebih baik, seterusnya menjadikan peralihan teknologi dalam storan tenaga sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan.

"Industri storan tenaga telah melangkaui perlumbaan untuk skala. Hari ini, kejayaan semakin ditentukan oleh keupayaan mencipta nilai jangka panjang," kata Amanda Xu, Ketua Pegawai Teknologi ESS dan Presiden ESS Europe CATL, dalam ucaptama beliau. "Prinsip yang paling kami yakini ialah kesiapsiagaan mewujudkan kepastian."

Dan inilah sebenarnya misi TENER Sodium.

Dikuasakan oleh teknologi natrium-ion terkini CATL, TENER Sodium menawarkan kapasiti terkadar melebihi 30 MWh dalam seni bina modular sepenuhnya. Seni bina ini memberikan tiga manfaat langsung kepada pelanggan:

Pelaksanaan projek yang lebih mudah, dengan setiap modul tunggal mempunyai berat kira-kira 42 tan dan hanya 34 unit diperlukan untuk tapak berkapasiti 1 GWh.

Fleksibiliti konfigurasi yang lebih tinggi, dengan blok tenaga dan blok kuasa dipisahkan bagi menyokong tempoh penyimpanan yang fleksibel selama 1, 2, 4, 6, dan 8 jam, disesuaikan dengan keperluan projek tertentu.

Kos penyelenggaraan yang lebih rendah, memandangkan modul yang rosak boleh diasingkan dengan cepat serta diganti secara bebas dan dalam masa yang sama meningkatkan ketersediaan sistem peringkat stesen, di samping mengurangkan OPEX pelanggan dan memaksimumkan penggunaan aset.

Selain kemudahan modular, CATL telah membina khususnya platform peringkat stesen untuk sistem natrium-ion.

1. Pengawalan voltan: Bagi menangani julat voltan yang luas bagi bateri natrium-ion, CATL membangunkan sistem pengawalan voltan dua hala (Bi-DC) khusus untuk penyelesaian natriumnya. Sistem ini membolehkan peningkatan voltan secara automatik dalam julat voltan rendah, membolehkan PCS memberikan output optimum dalam julat penuh secara konsisten. Ini dapat meningkatkan kecekapan perjalanan pusingan (RTE) sistem keseluruhan sebanyak hampir 2%. Bagi stesen storan tenaga berkapasiti 1 GWh, ini bermaksud penjanaan kuasa sebanyak jutaan kilowatt-jam tambahan setiap tahun. Sistem ini serasi dengan semua produk PCS utama di seluruh dunia dan memberikan keupayaan sokongan grid yang lebih kukuh.

2. Sistem BMS: CATL telah mereka bentuk sistem BMS untuk sistem storan tenaga natrium-ion bagi memanfaatkan lengkung kimia natrium yang terus condong bagi mengupayakan anggaran SOC yang lebih tepat. Selain itu, toleransi SOC terhadap pengecasan berlebihan bagi bateri natrium-ion telah ditingkatkan sebanyak 20% berbanding bateri litium-ion. Ini memberikan BMS dengan margin keselamatan tambahan sebanyak 20% untuk operasi, sekali gus menawarkan fleksibiliti yang lebih tinggi.

3. Penggunaan tenaga sokongan ultra-rendah: Reka bentuk aliran udara pelepasan atas yang unik menghapuskan kesan pulau haba (thermal island effect) pada peringkat sumber, sekali gus mengurangkan penjanaan haba sistem sebanyak hampir 30% berbanding penyelesaian konvensional. Digabungkan dengan sistem penyejukan cecair yang amat cekap, penggunaan kuasa sokongan telah dikurangkan daripada purata industri sebanyak 2% kepada 1%. Bagi projek storan tenaga berskala besar dan dalam tempoh panjang, peningkatan ini boleh menjimatkan kos kendalian sebanyak berjuta-juta euro.

4. Reka bentuk bunyi rendah: TENER Sodium beroperasi pada hanya 65 desibel — 10 desibel lebih rendah berbanding sistem konvensional. Ini membantu menangani kebimbangan komuniti setempat yang biasa ditemui dalam industri, membolehkan stesen storan tenaga dibina lebih dekat dengan pusat beban dan menjimatkan kos penghantaran serta pengagihan yang ketara.

Selain itu, sistem TENER Sodium serasi dengan sistem LFP dan berkongsi jejak fizikal yang sama. Platform yang sama boleh menampung sama ada bateri natrium-ion atau bateri litium-ion tanpa menukar penutup, mereka bentuk semula projek atau mengulangi proses pensijilan. Fleksibiliti untuk bertukar-tukar dengan lancar antara teknologi natrium-ion dan litium-ion ini menyediakan penyelesaian praktikal kepada pelanggan untuk mengurus turun naik harga litium. Memandang ke hadapan, sistem TENER Sodium turut menyediakan laluan naik taraf kepada seni bina voltan tinggi 2000V, sekali gus membolehkannya mencapai penyesuaian dengan laluan teknologi yang semakin berkembang.

Sedekad Pembikinan: Rantaian Bekalan dan Pembuatan Kini Gred Komersial Sepenuhnya

Kelebihan menyeluruh TENER Sodium dari segi keselamatan, pulangan dan kebolehpercayaan tidak muncul sekelip mata. CATL telahpun terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D) bateri natrium-ion sejak 2016, melabur sebanyak hampir €1.2 bilion sepanjang dekad yang lalu. Dengan lebih daripada 300 pakar profesional R&D terlibat, ia telah mengumpul lebih 1,600 keluarga paten dan lebih 200 paten yang telah diberikan di peringkat global, mengatasi lebih daripada 100 cabaran teknikal serta membangunkan sepenuhnya proses pembuatan menyeluruh daripada bahan hingga sel.

Teknologi natrium-ion telah berkembang daripada projek makmal kepada sistem bahan storan tenaga yang mempunyai keupayaan yang boleh diskalakan. Pada masa ini, CATL membina keupayaan pengeluaran bagi menghasilkan puluhan ribu tan bahan anod dan katod. Kos pengeluaran NFPP dijangka terus menurun apabila teknologi menjadi matang.

CATL bekerjasama dengan penyepadu sistem bagi membangunkan ekosistem gelung tertutup yang lengkap untuk storan tenaga natrium-ion yang meliputi R&D sel, penyampaian sistem, pengujian produk dan penggunaan komersial. Dari segi kapasiti pengeluaran, CATL telah melabur RMB5 bilion untuk memperluas barisan pengeluaran natrium-ion di pangkalannya di Fuding, menambah kapasiti tahunan sebanyak 40 GWh. Pangkalan Jining di Shandong pula telah merancang kapasiti pengeluaran natrium-ion sebanyak 160 GWh. Barisan pengeluaran besar-besaran CATL sedia digunakan dan beroperasi sepenuhnya, bersedia menyokong pelaksanaan berskala besar.

Kematangan menyeluruh dari segi teknologi, produk, rantaian bekalan dan keupayaan pembuatan telah mempercepat dengan ketara pengkomersialan storan tenaga natrium-ion. Di China, CATL akan mula menghantar secara rasmi sistem storan tenaga natrium-ion pertama kepada pelanggan pada September ini, dengan jumlah penghantaran terkumpul dijangka mencapai 1 GWh menjelang akhir tahun 2026. Penghantaran antarabangsa dijadualkan bermula pada Jun 2027.

Pada April 2026, CATL dan HyperStrong menandatangani kontrak komersial natrium-ion terbesar di dunia — pesanan storan tenaga sebanyak 60 GWh untuk tempoh tiga tahun — menandakan kemasukan rasmi storan tenaga natrium-ion ke era pelaksanaan berskala GWh.

Storan Tenaga Generasi Akan Datang: Membina Kepastian untuk Grid Masa Depan

Bermula dengan mempelopori LFP sebagai kimia arus perdana untuk storan tenaga, kepada mentakrifkan sel storan tenaga khusus generasi pertama 280Ah dan 314Ah, kemudian sel 587Ah generasi kedua, dan kini melancarkan sistem storan tenaga natrium-ion pertama yang disahkan dalam operasi dunia sebenar, setiap perubahan standard yang diperkenalkan oleh CATL telah menggerakkan industri selangkah ke hadapan.

Pelancaran CATL TENER Sodium Energy Storage System menandakan tahap baharu yang melaluinya litium dan natrium bersama-sama membentuk asas berkembar dalam infrastruktur storan tenaga generasi akan datang yang menyokong peralihan tenaga untuk beberapa dekad akan datang. Ketika TENER Sodium membuat penampilan sulung globalnya dan bergerak dengan mantap ke arah penghantaran besar-besaran, CATL dan rakan kongsi globalnya saling bekerjasama untuk menterjemahkan visi strategik kepada realiti yang nyata — asas yang lebih stabil, berkesan kos dan mampan demi masa depan tenaga dunia.

SOURCE CATL