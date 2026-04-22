CATL Perkenal Enam Inovasi Utama: Sistem Berbilang-Kimia Takrifkan Semula Pengalaman Mobiliti Tenaga Baharu

Pada acara tersebut, Dr. Wu Kai, Ketua Saintis CATL, menghuraikan secara sistematik kekuatan, batasan, serta laluan pembangunan masing-masing bagi pelbagai kimia. Beliau menyatakan bahawa LFP semakin menghampiri had ketumpatan tenaga teorinya, menjadikannya lebih sesuai untuk hala tuju teknologi yang berpusatkan pengecasan pantas yang ekstrem bagi mencapai keseimbangan optimum. Ketumpatan tenaga tinggi NCM mengekalkannya di barisan hadapan persaingan global — menegaskan bahawa ketumpatan tenaga kekal sebagai metrik teras bagi kepimpinan. Bateri natrium-ion menawarkan potensi luas untuk suhu ekstrem dan aplikasi storan tenaga. Sama ada dari perspektif keperluan pengguna terbeza, atau dari sudut pandangan keselamatan tenaga dan pembangunan sosial, industri bateri litium-ion mesti mengejar pembangunan terkoordinasi merentasi pelbagai sistem kimia.

Robin Zeng, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif CATL, menegaskan di persidangan tersebut bahawa inovasi industri mesti didorong oleh semangat saintifik yang teguh. Agar teknologi China berkembang ke peringkat global, ia bukan sahaja bergantung kepada kelajuan dan skala, tetapi juga kepada kualiti inovasi, keupayaan pengesahan dan kredibiliti jenama.

Shenxing Superfast Charging Battery Generasi Ketiga: Menjadikan Pengecasan Super Pantas dan Jangka Hayat Ultra-Panjang Bukan Lagi Kompromi

Dari sudut elektrokimia, meningkatkan kadar pengecasan sambil melindungi jangka hayat bateri bergantung kepada satu faktor utama: kenaikan suhu, bukan arus trickle. Seperti yang ditunjukkan oleh persamaan Arrhenius, peningkatan suhu bateri sebanyak 10°C boleh menggandakan kadar tindak balas sampingan dalaman secara kasar—kesan yang boleh memendekkan hayat kitaran dengan ketara.

Shenxing Superfast Charging Battery generasi ketiga menangani penjanaan dan pelesapan haba melalui tiga langkah utama: pengurangan penghasilan haba semasa operasi, perambatan terma yang lebih mantap, dan kawalan ketepatan yang lebih tinggi. Hasilnya, selepas 1,000 kitaran lengkap, pengekalan kapasiti bateri kekal melebihi 90%, mencapai keseimbangan optimum antara pengecasan super pantas ekstrem dan tempoh guna yang amat panjang.

Shenxing Superfast Charging Battery generasi ketiga yang terkini ini mencapai sesuatu yang dikatakan sebagai keupayaan yang paling kuat dalam industri: kadar pengecasan 10C setara dan kadar pengecasan 15C puncak. Pengecasan daripada 10% ke 35% SOC (Keadaan Pengecasan) mengambil masa hanya 1 minit; daripada 10% kepada 80% SOC mengambil masa 3 minit 44 saat; dan daripada 10% kepada 98% SOC mengambil masa 6 minit 27 saat. Walaupun pada suhu −30°C dalam keadaan sejuk melampau, pengecasan daripada 20% kepada 98% SOC mengambil masa hanya kira-kira 9 minit.

Selain itu, dengan menggabungkan teknologi pemanasan sendiri bateri dengan rangkaian super pengecasan dan pertukaran bateri bersepadu sepenuhnya, sistem ini direka untuk mengupayakan pengecasan super pantas suhu rendah yang tidak terhad kepada cerucuk pengecas—menawarkan pengecasan pantas dan juga pertukaran bateri.

Qilin Battery Generasi Ketiga: Lebih Ringan, Lebih Kuat, Lebih Premium, Mentakrifkan Semula Kecemerlangan EV

Dari sudut sejarah, pencapaian jarak jauh bagi EV premium menggunakan bateri LFP bergantung dengan hanya menambah lebih banyak kapasiti — pendekatan yang pastinya mengorbankan aspek peringanan kenderaan.

Qilin Battery generasi ketiga direka untuk EV jarak jauh premium, mencapai ketumpatan tenaga sel sebanyak 280 Wh/kg dan mendayakan jarak pemanduan 1,000 km sambil menyokong pengecasan super pantas 10C.

Bateri ini memberikan kuasa puncak 3 MW, menggandakan output bateri trek Qilin generasi kedua yang bersaing di Nürburgring (1,330 kW).

Keseluruhan pek bateri hanya seberat 625 kg. Dibandingkan dengan sistem LFP yang setara, ini memperlihatkan pengurangan berat sebanyak 255 kg dan penjimatan ruang sebanyak 112 liter. Metrik peringanan memberikan manfaat yang sangat luar biasa:

Penggunaan tenaga setiap 100 km berkurangan sebanyak lebih 6%, menjimatkan kira-kira 0.78 kWh setiap 100 km. Dalam sekumpulan kenderaan yang terdiri daripada satu juta kenderaan yang bergerak sejauh 20,000 km setiap tahun, ini bersamaan dengan 156 juta kWh dalam penjimatan elektrik dan pengurangan sebanyak 78,500 tan emisi CO₂.

Peningkatan prestasi dan keselamatan termasuk pengurangan pecutan 0–100 km/j selama 0.6 saat, tempoh risiko memotong 12% lebih pendek, kelajuan ujian moose 8% lebih tinggi, sudut guling badan 6.5% lebih rendah, peningkatan keupayaan mengelakkan halangan sebanyak 15–25% dan jarak brek lebih pendek kira-kira 1.44 meter.

Ketahanan dipertingkat, dengan jangka hayat komponen casis dilanjutkan sebanyak 40% dan jangka hayat tayar lebih 30%, sekali gus meningkatkan selang penggantian sekurang-kurangnya 10,000 km. 112 liter ruang yang dijimatkan boleh meningkatkan ruang kepala kabin sekurang-kurangnya 18 mm.

Berdasarkan standard nasional untuk NP (Tiada Perambatan Terma), keselamatan diperkukuh melalui "pemisahan terma-elektrik", dengan setiap sel menggabungkan saluran ekzos tertutup bebas untuk mengasingkan kejadian terma dan mencegah perambatan, seterusnya memastikan "haba menggunakan laluan haba, elektrik menggunakan laluan elektrik".

Qilin Condensed Battery: Teknologi Bertaraf Penerbangan Diaplikasikan pada Kenderaan Penumpang Buat Julung Kalinya

Qilin Condensed Battery mengaplikasikan teknologi bertaraf penerbangan pada kenderaan penumpang buat julung kalinya, mencapai ketumpatan tenaga sel 350 Wh/kg dan ketumpatan tenaga volumetrik 760 Wh/L — mencipta rekod baharu untuk bateri keluaran besar-besaran. Ini mendayakan jarak pemanduan 1,500 km untuk sedan dan lebih 1,000 km untuk SUV besar, dengan berat pek dikawal dalam lingkungan 650 kg.

Bateri terkondensasi ini mempunyai katod nikel tinggi dan anod silikon-karbon pengembangan rendah, lalu meningkatkan ketumpatan tenaga sebanyak 50 Wh/kg. Sarung aloi titanium bertaraf penerbangan pertama seumpamanya mengurangkan ketebalan sebanyak 60% dan berat sebanyak 30%, sambil meningkatkan kekuatan unit tiga kali ganda dan memberikan tambahan 20 Wh/kg bagi ketumpatan tenaga.

Teknologi ini dibina berdasarkan program penerbangan elektrik CATL, yang mana sistem 500 Wh/kg melengkapkan pengesahan penerbangan sulung pada pesawat 4 tan, dengan pengesahan selanjutnya sedang dijalankan pada pesawat melebihi 8 tan.

Penggantian elektrolit cecair dengan sistem terkondensasi menghapuskan risiko yang berkaitan dengan kebocoran dan pembakaran, sekali gus mencapai "tiada cecair yang bocor, tiada cecair untuk dinyalakan". Pada masa sama, CATL menerima pakai pengumpul arus komposit baharu yang bertindak sebagai fius lakur kendiri pantas dalam kes litar pintas dalaman yang ekstrem.

Freevoy Super Hybrid Battery Generasi Kedua: Membawa Hibrid ke Era Elektrik Tulen 600 km

Freevoy Super Hybrid Battery generasi kedua memanjangkan jarak pemanduan elektrik sepenuhnya sehingga 600 km dan menyeragamkan pengecasan super pantas 10C. Ia mempelopori "teknologi super hibrid" yang mengintegrasikan bahan LFP dan NCM melalui pencampuran kecerunan seragam, dengan struktur kristal olivin LFP bertindak sebagai tulang belakang teras, membolehkan hibrid seragam bahan LFP dan NCM pada peringkat zarah serbuk.

Bateri ini mencapai ketumpatan tenaga 230 Wh/kg dan meningkatkan julat sebanyak lebih 15% tanpa meningkatkan berat pek berbanding sistem LFP tunggal. Ini mendayakan liputan penuh bermula daripada kegunaan keluarga arus perdana hinggalah senario hibrid kemuncak yang menyeluruh, memberikan penyelesaian optimum merentasi pelbagai aplikasi.

Versi LFP memberikan jarak elektrik tulen sehingga 500 km, membolehkan pengalaman "pengecasan sekali seminggu" untuk perjalanan ulang-alik harian. Versi NCM seterusnya melanjutkan jarak elektrik tulen melebihi 600 km, dengan jumlah jarak pemanduan kenderaan melebihi 2,000 km, membolehkan pengalaman dwifungsi yang lancar untuk pemanduan elektrik harian dan juga perjalanan jarak jauh.

Sistem ini memberikan 1.5 MW kuasa serta-merta pada cas penuh dan mengekalkan 1.2 MW pada 20% SOC, menangani degradasi kuasa dalam keadaan cas rendah. Dalam senario luar jalan yang memerlukan output melebihi 350 kW, sistem ini menyediakan lebih daripada tiga kali ganda kuasa yang diperlukan, memastikan prestasi yang konsisten walaupun pada tahap cas rendah.

Ciri-ciri keselamatan termasuk salutan bawah bertetulang yang mampu menahan 1,500 joule tenaga impak (sepuluh kali ganda standard nasional) dan pengedap kalis air yang membolehkan rendaman berterusan dalam air pada paras 2 meter selama lebih 200 jam tanpa penurunan prestasi.

Naxtra Sodium-ion Battery: Mencapai Industrialisasi Natrium-ion skala-GWh

Naxtra Sodium-ion Battery memperlihatkan peralihan CATL daripada pencapaian di makmal kepada pembuatan berskala besar. Dengan mengatasi ratusan cabaran kejuruteraan secara sistematik, CATL mencapai industrialisasi peringkat GWh.

Pada tahun 2026, CATL berjaya menangani empat kekangan industri utama bagi pengeluaran besar-besaran natrium-ion—kawalan air yang ekstrem, penjanaan gas dalam karbon keras, lekatan kerajang aluminium dan sistem anod bentuk sendiri—lalu membuka jalan untuk penggunaan berskala besar yang boleh dipercayai. Naxtra Sodium-ion Battery dijangka akan memasuki peringkat pengeluaran besar-besaran berskala penuh menjelang akhir tahun 2026.

Rangkaian Super Pengecasan dan Pertukaran Bateri Bersepadu: Seni Bina Pengisian Semula Terpadu

CATL turut memperkenalkan rangkaian super pengecasan dan pertukaran bateri bersepadu, yang direka sebagai sistem terpadu dan bukannya penyelesaian berasingan yang dibangunkan berasaskan tiga tonggak pelengkap—pengecasan rumah, pengecasan tempat awam dan pertukaran bateri—bagi mentakrifkan ekosistem pengisian semula tenaga optimum. Semua stesen pertukaran "Choco-Swap" kenderaan penumpang dan "QIJI" trak berat akan dilengkapi sistem super pengecasan Shenxing yang membolehkan sinergi pertukaran cas sebenar, yang mana setiap stesen berfungsi sebagai nod pertukaran bateri dan hab pengecasan berkuasa tinggi.

Stesen pertukaran–cas bersepadu ini mempunyai pencawang kompak dan modul pengecasan dikongsi, sekali gus mengurangkan langkah penukaran tenaga dan menurunkan kehilangan kuasa keseluruhan sebanyak lebih 13 mata peratusan berbanding stesen pengecas yang dilengkapi storan konvensional. Dalam senario kecemasan, bateri stesen boleh dinyahcas terus ke cerucuk pengecas, memacu kadar penggunaan peralatan melebihi 85%. Ini membolehkan kapasiti perkhidmatan sebanyak 3× bagi setiap ruang letak kereta berbanding stesen pengecas dilengkapi storan konvensional, manakala kos pelaburan tetap segmen super pengecasan dikurangkan kepada hanya satu perlima daripada sistem setanding.

CATL melancarkan bateri Choco-Swap #26, yang membawakan seni bina voltan tinggi 800V. Keluaran pertama merangkumi versi 75 kWh, dengan varian berkapasiti lebih tinggi akan menyusul, serasi sepenuhnya dengan kenderaan 800V segmen B hingga C. Menerusi pelancaran ini, sistem Choco-Swap akan memperluas liputannya kepada matriks kenderaan lengkap daripada model segmen A0 hingga C.

Dari segi penggunaan rangkaian, CATL merancang untuk membina 4,000 stesen pertukaran–cas bersepadu menjelang akhir tahun 2026, meliputi hampir 190 bandar dan rangkaian lebuh raya seluruh negara yang merangkumi 12 koridor menegak dan 11 koridor mendatar. Setakat ini, rangkaian Choco-Swap sudahpun membina 1,470 stesen merentasi 99 bandar, dengan penskalaan terus dipercepat.

Bersama-sama pengeluar kereta dan rakan tenaga, CATL akan membangunkan bersama-sama "rangkaian perkongsian pertukaran–cas" berdasarkan perkongsian teknologi, ketersambungan yang lancar dan pelaburan bersama. Rakan kongsi awal termasuk Changan, Chery, GAC, Seres, SAIC-GM-Wuling dan BAIC, dengan sasaran untuk membina lebih 100,000 kemudahan pengisian semula tenaga bersama menjelang akhir tahun 2028.

Memajukan penyelesaian tenaga senario penuh

Daripada lima produk bateri yang meliputi spektrum bahan penuh kepada rangkaian super pengecasan dan pertukaran bateri bersepadu, CATL telah mewujudkan rantaian nilai lengkap bermula daripada produk bateri hinggalah infrastruktur.

CATL akan terus melabur dalam penyelidikan lanjutan, pembuatan berskala besar dan kerjasama ekosistem bagi mempercepat peralihan daripada inovasi titik tunggal kepada penyelesaian tenaga senario penuh, lalu memastikan manfaat kemajuan teknologi boleh diakses merentasi semua peringkat sistem mobiliti.

