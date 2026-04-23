CATL представляет шесть крупных инноваций -- мультихимические системы для переопределения опыта мобильности на базе новой энергии

Yang Jun, General Manager of CATL's Battery Swapping Business

На мероприятии д-р Ву Кай (Wu Kai), главный научный сотрудник CATL, подробно и систематично рассказывал о сильных сторонах новых продуктов, ограничениях и путях развития различных химических технологий. Он отметил, что литий-железо-фосфатные аккумуляторы приближаются к своему теоретическому пределу плотности энергии, что делает их более пригодными для технологической дорожной карты, ориентированной на экстремально быструю зарядку для достижения оптимального баланса. Высокая плотность энергии аккумуляторов NCM удерживает их на переднем крае глобальной конкуренции, подчеркивая, что плотность энергии остается основным показателем лидерства. Натрий-ионные аккумуляторы обладают широким потенциалом для экстремальных температур и хранения энергии. Что касается литий-ионных аккумуляторов, то и с точки зрения дифференцированных потребностей потребителей и с точки зрения энергетической безопасности и социального развития, данная отрасль должна стремиться к скоординированному развитию в нескольких химических системах.

Робин Цзэн (Robin Zeng), председатель и главный исполнительный директор CATL, подчеркнул, что промышленные инновации должны базироваться на строгом научном подходе. Чтобы китайская технология стала глобальной, она должна основываться не только на скорости и масштабе, но и на качестве инноваций, способности к валидации и доверии к бренду.

Батарея супербыстрой зарядки третьего поколения Shenxing — супербыстрая зарядка и очень долгий срок службы больше не являются компромиссом

С электрохимической точки зрения повышение скорости зарядки при сохранении срока службы батареи зависит от одного основного фактора: повышения температуры, а не малого тока. Как показывает уравнение Аррениуса, повышение температуры батареи на 10 °C может повысить скорость внутренних побочных реакций приблизительно в два раза — эффект, который может значительно сократить срок службы.

Батарея супербыстрой зарядки третьего поколения Shenxing призвана решить проблему образования тепла и его рассеивания с помощью трех основных процессов: снижения выработки тепла во время работы, усиления распространения тепла и повышения точности управления. В результате после 1 000 полных циклов емкость аккумулятора остается выше 90 %, что обеспечивает оптимальный баланс между исключительно сверхбыстрой зарядкой и очень длительным сроком службы.

Новейшая батарея супербыстрой зарядки третьего поколения Shenxing достигла того, что считается самым мощным показателем в отрасли: эквивалентной 10C и пиковой 15C скорости зарядки. Зарядка от 10 % до 35 % SOC (уровень заряда) занимает всего 1 минуту; от 10 % до 80 % SOC занимает 3 минуты 44 секунды; и от 10 % до 98 % SOC занимает 6 минут 27 секунд. Даже при −30 °C в экстремально холодных условиях зарядка от 20 % до 98 % SOC занимает около 9 минут.

Кроме того, сочетая технологию самонагрева батареи с полностью интегрированной сетью суперзарядки и замены батареи, система предназначена для обеспечения низкотемпературной сверхбыстрой зарядки, которая не ограничивается зарядными столбами, предлагая как быструю зарядку, так и замену батареи.

Батарея Qilin третьего поколения — более легкая, прочная, премиальная, переопределяющая превосходство электромобилей

Исторически сложилось так, что достижение большого запаса хода в электромобилях премиум-класса с батареями LFP достигалось за счет простого увеличения емкости — подход, который неизбежно ставит под угрозу легкий вес транспортного средства.

Батарея Qilin третьего поколения предназначена для электромобилей премиум-класса с большим запасом хода, обеспечивая плотность энергии ячейки 280 Втч/кг и запаса хода 1 000 км при поддержке сверхбыстрой зарядки 10C.

Батарея обеспечивает пиковую мощность 3 МВт, удваивая мощность путевой батареи Qilin второго поколения, которая участвовала в соревнованиях Nürburgring (1 330 кВт).

Весь батарейный блок весит всего 625 кг. По сравнению с эквивалентными системами LFP это означает снижение веса на 255 кг и экономию объема на 112 литров. Облегчение веса обеспечивает очень значительные преимущества:

Энергопотребление на 100 км снижается более чем на 6 %, экономя примерно 0,78 кВтч на 100 км. В парке из одного миллиона транспортных средств, проезжающих 20 000 км в год, это эквивалентно экономии электроэнергии в размере 156 миллионов кВт-ч и сокращению выбросов CO2 на 78 500 тонн.

Улучшения производительности и безопасности включают в себя снижение на 0,6 секунды времени разгона от 0 до 100 км/ч, сокращение окна риска обгона на 12 %, на 8 % более высокую скорость маневра «переставка», на 6,5 % более низкий угол крена кузова, на 15–25 % увеличение способности избегать препятствия и примерно на 1,44 метра более короткий тормозной путь.

Повышена долговечность, срок службы компонентов шасси увеличен на 40 %, а срок службы шин — более чем на 30 %, что увеличивает интервалы замены не менее чем на 10 000 км. Сэкономленные 112 литров объема могут увеличить высоту кабины не менее чем на 18 мм.

Основываясь на национальном стандарте NP (отсутствие распространения тепла), безопасность повышается за счет «тепло-электрического разделения», причем каждая ячейка включает независимый герметичный выпускной канал для изоляции тепловых явлений и предотвращения их распространения, гарантируя, что «тепло идет по тепловому пути, электричество по электрическому пути».

Конденсированная батарея Qilin — технология авиационного класса впервые применена в пассажирских транспортных средствах

Конденсированная батарея Qilin впервые применяет авиационную технологию к пассажирским транспортным средствам, достигая плотности энергии ячеек 350 Втч/кг и объемной плотности энергии 760 Втч/л, устанавливая новый рекорд для батарей серийного производства. Это обеспечивает запас хода в 1 500 км для седанов и свыше 1 000 км для больших кроссоверов, при этом вес блока поддерживается в пределах 650 кг.

Конденсированная батарея оснащена высоконикелевым катодом и низкорасширенным кремний-углеродным анодом, что повышает плотность энергии на 50 Втч/кг. Первый в мире корпус из титанового сплава авиационного класса этой батареи уменьшил ее толщину на 60 % и вес на 30 %, утроив прочность блока и обеспечив дополнительные 20 Втч/кг плотности энергии.

Технология основана на программе электрической авиации CATL, где системы 500 Втч/кг прошли проверку первым полетом на 4-тонных воздушных судах с дальнейшей проверкой, которая пройдет на воздушных судах весом более 8 тонн.

Замена жидкого электролита конденсированной системой устраняет риски, связанные с утечкой и воспламенением, когда «нет жидкости для утечки — нет жидкости для воспламенения». В то же время в CATL начала использовать новый композитный токоприемник, который действует как быстрый самоплавкий предохранитель в крайне редких случаях внутренних коротких замыканий.

Супергибридная батарея второго поколения Freevoy — открывая для гибридов 600-километровую эру чистого электричества

Супергибридная батарея второго поколения Freevoy увеличивает запас хода полностью электрического автомобиля до 600 км и стандартизирует сверхбыструю зарядку 10C. Она является пионером «супергибридной технологии», которая объединяет материалы LFP и NCM посредством градиентно-равномерного смешивания, при этом кристаллическая структура оливина LFP служит основной основой, обеспечивая равномерный гибрид материалов LFP и NCM на уровне частиц порошка.

При этом достигается плотность энергии 230 Втч/кг и увеличивается запас хода более чем на 15 % без увеличения веса блока по сравнению с одиночными системами LFP. Это охватывает все возможные сценарии — от основного семейного использования до высококачественных, всесторонних гибридных сценариев, предоставляя оптимальные решения для различных вариантов применения.

Версия LFP обеспечивает запас хода только на электричестве до 500 км, что позволяет производить зарядку «раз в неделю» для ежедневных поездок на работу. Версия NCM дополнительно увеличивает запас хода на электричестве более 600 км, а общий запас хода транспортного средства превышает 2 000 км, что обеспечивает бесшовный опыт двойного использования как для ежедневного вождения от электричества, так и для дальних поездок.

Система обеспечивает 1,5 МВт мгновенной мощности при полной зарядке и поддерживает 1,2 МВт при 20 % SOC, устраняя снижение мощности в условиях низкой зарядки. В сценариях бездорожья, требующих мощности более 350 кВт, система обеспечивает мощность, более чем в три раза превышая необходимую. Это гарантирует стабильную производительность даже при низких уровнях заряда.

Функции безопасности включают в себя усиленное покрытие днища, способное выдерживать энергию удара в 1 500 Джоулей (в десять раз больше национального стандарта) и водонепроницаемую герметизацию, которая допускает непрерывне погружение в воду на глубину 2 метра в течение более 200 часов без ухудшения производительности.

Натрий-ионная батарея Naxtra — достигая уровня ГВт-ч натрий-ионной индустриализации

Натрий-ионная батарея Naxtra знаменует собой переход CATL от лабораторного прорыва к крупномасштабному производству. Систематически преодолевая сотни инженерных вызовов, CATL достигла индустриализации на уровне ГВт-ч.

В 2026 году CATL успешно устранила четыре ключевых узких места отрасли для массового производства натрий-ионовых батарей — экстремальный контроль воды, образование газа в твердом углероде, адгезию алюминиевой фольги и самоформирующиеся анодные системы, прокладывая путь для надежного крупномасштабного развертывания. Натрий-ионная батарея Naxtra должна быть запущена в серийное производство к концу 2026 года.

Сеть супербыстрой зарядки и замены батареи — единая архитектура восполнения энергии

CATL также представила интегрированную сеть суперзарядки и замены батарей, разработанную как единая система, а не отдельные решения, построенную на трех взаимодополняющих столпах — домашная зарядка, общественная зарядка и замена батарей, что создает оптимальную экосистему пополнения энергии. Все станции подзарядки легковых автомобилей «Choco-Swap» и тяжелых грузовиков «QIJI» будут оснащены системами суперзарядки Shenxing, обеспечивающими истинную синергию подзарядки и замены батарей, где каждая станция служит как узлом замены батарей, так и мощным зарядным хабом.

Интегрированные зарядные станции с возможностью замены батарей оснащены общими компактными подстанциями и зарядными модулями, что сокращает этапы преобразования энергии и снижает общие потери мощности более чем на 13 процентных пунктов по сравнению с обычными зарядными станциями, оснащенными накопителями. В чрезвычайных ситуациях батареи станции могут разряжаться непосредственно на зарядные столбы, что приводит к коэффициенту использования оборудования выше 85 %. Это обеспечивает 3-хкратную пропускную способность на парковочное место по сравнению с обычными зарядными станциями, оборудованными накопителями, в то время как постоянные инвестиционные затраты сегмента суперзарядки снижаются до одной пятой сопоставимых систем.

CATL выпустила батарею Choco-Swap #26 с высоковольтной архитектурой 800 В. Первый выпуск включает в себя версию мощностью 75 кВтч с последующими вариантами более высокой мощности, полностью совместимую с транспортными средствами на 800 В сегмента B и C. С этим запуском система Choco-Swap расширит свое покрытие до полной матрицы транспортных средств от моделей сегмента A0 до C.

С точки зрения развертывания сети, CATL планирует построить 4 000 интегрированных зарядных станций с возможностью замены батареи к концу 2026 года, охватывающих почти 190 городов и общенациональную сеть автомагистралей из 12 вертикальных и 11 горизонтальных коридоров. На сегодняшний день сеть Choco-Swap уже построила 1 470 станций в 99 городах, и масштабирование продолжает ускоряться.

Вместе с автопроизводителями и энергетическими партнерами CATL будет совместно разрабатывать «шеринговую сеть зарядки и замены батарей», основанную на совместном использовании технологий, бесперебойной связи и совместных инвестициях. Первоначальными партнерами являются Changan, Chery, GAC, Seres, SAIC-GM-Wuling и BAIC, с целью строительства более 100 000 объектов совместного пополнения энергии к концу 2028 года.

Продвижение полносценарных энергетических решений

От пяти аккумуляторных батарей, охватывающих весь спектр материалов, до интегрированной сети суперзарядки и замены батарей, CATL создала полную цепочку создания стоимости — от батарей до инфраструктуры.

CATL продолжит инвестировать в передовые исследования, крупномасштабное производство и сотрудничество в области экосистем, чтобы ускорить переход от одноточечных инноваций к энергетическим решениям с полным сценарием, обеспечивая доступ к преимуществам технологического прогресса во всех случаях использования мобильности.

