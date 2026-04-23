CATL dévoile six innovations majeures : des systèmes multichimiques pour redéfinir l'expérience de la mobilité dans les nouvelles énergies

Yang Jun, General Manager of CATL's Battery Swapping Business

Lors de cet événement, Wu Kai, directeur scientifique de CATL, a présenté de manière systématique les points forts, les limites et les axes de développement des différentes chimies. Il a noté que le LFP est proche de sa limite théorique de densité énergétique, ce qui le rend plus adapté à une feuille de route technologique centrée sur la recharge ultrarapide afin d'atteindre un équilibre optimal. La densité énergétique élevée de NCM le maintient à l'avant-garde de la concurrence mondiale, soulignant ainsi que la densité énergétique reste le critère de base du leadership. Les batteries sodium-ion offrent un large potentiel pour les températures extrêmes et les applications de stockage d'énergie. Que ce soit du point de vue des besoins différenciés des consommateurs ou de celui de la sécurité énergétique et du développement social, l'industrie des batteries lithium-ion doit poursuivre un développement coordonné à travers de multiples systèmes chimiques.

Robin Zeng, président du conseil et CEO de CATL, a souligné lors de la conférence que l'innovation industrielle doit être guidée par un esprit scientifique rigoureux. Pour que la technologie chinoise s'internationalise, cela ne dépend pas seulement de la vitesse et de l'échelle, mais aussi de la qualité de l'innovation, de la capacité de validation et de la crédibilité de la marque.

Troisième génération de batterie Shenxing à recharge ultrarapide : la recharge ultrarapide et la durée de vie ultra longue ne sont plus antinomiques

D'un point de vue électrochimique, l'augmentation des taux de charge tout en protégeant la durée de vie des batteries dépend d'un facteur essentiel, à savoir l'augmentation de la température, et non pas le courant de maintien. Comme le montre l'équation d'Arrhenius, une augmentation de 10°C de la température de la batterie peut approximativement doubler le taux de réactions secondaires internes, un effet qui peut réduire sensiblement la durée de vie du cycle.

La troisième génération de batterie Shenxing à charge ultrarapide s'attaque à la production et à la dissipation de chaleur par le biais de trois mesures principales : une réduction de la production de chaleur pendant le fonctionnement, une propagation thermique plus forte et un contrôle plus précis. Par conséquent, après 1 000 cycles complets, la capacité de rétention de la batterie reste supérieure à 90 %, ce qui permet d'obtenir un équilibre optimal entre une charge ultrarapide et une durée de vie ultra-longue.

La dernière batterie Shenxing à recharge ultrarapide de troisième génération a atteint ce qui est considéré comme la capacité la plus forte de l'industrie : un taux de charge équivalent de 10C et un taux de charge de pointe de 15C. La charge de 10 % à 35 % de l'état de charge ne prend qu'une minute ; de 10 % à 80 % de l'état de charge, 3 minutes et 44 secondes ; et de 10 % à 98 % de l'état de charge, 6 minutes et 27 secondes. Même à -30°C, dans des conditions de froid extrême, la charge de 20 % à 98 % de l'état de charge prend environ 9 minutes.

En outre, en combinant la technologie d'auto-échauffement des batteries avec un réseau de supercharge et d'échange de batterie entièrement intégré, le système est conçu pour permettre une charge ultrarapide à basse température qui n'est pas limitée par les piles de charge, offrant à la fois une charge rapide et un échange de batterie.

Batterie Qilin de troisième génération : plus légère, plus robuste et plus premium pour redéfinir l'excellence des VE

Jusqu'à présent, l'obtention d'une grande autonomie dans les VE haut de gamme équipés de batteries LFP reposait sur une simple augmentation de la capacité, une approche qui compromettait inévitablement l'allègement du véhicule.

La batterie Qilin de troisième génération est conçue pour les VE haut de gamme à grande autonomie. Elle atteint une densité énergétique de 280 Wh/kg et permet une autonomie de 1 000 km tout en prenant en charge la charge ultrarapide 10C.

La batterie délivre une puissance de pointe de 3 MW, doublant ainsi la puissance de la batterie de piste Qilin de deuxième génération qui a concouru sur le Nürburgring (1 330 kW).

L'ensemble de la batterie ne pèse que 625 kg. Par rapport aux systèmes LFP équivalents, cela représente une réduction de 255 kg et un gain d'espace de 112 litres. Les mesures d'allègement offrent des avantages exceptionnellement importants :

la consommation d'énergie pour 100 km diminue de plus de 6 %, ce qui permet d'économiser environ 0,78 kWh par 100 km. Pour une flotte d'un million de véhicules parcourant 20 000 km par an, cela équivaut à 156 millions de kWh d'économies d'électricité et à une réduction de 78 500 tonnes d'émissions de CO₂.

les améliorations en matière de performances et de sécurité comprennent une réduction de 0,6 seconde de l'accélération de 0 à 100 km/h, une fenêtre de risque de dépassement plus courte de 12 %, une vitesse de test de l'élan plus élevée de 8 %, un angle de roulis de la carrosserie plus bas de 6,5 %, un gain de 15 à 25 % dans la capacité d'évitement des obstacles et une distance de freinage plus courte d'environ 1,44 mètre.

la durabilité est améliorée, la durée de vie des composants du châssis étant prolongée de 40 % et celle des pneus de plus de 30 %, ce qui augmente les intervalles de remplacement d'au moins 10 000 km. Les 112 litres d'espace ainsi gagnés permettent d'augmenter la garde au toit de l'habitacle d'au moins 18 mm.

S'appuyant sur la norme nationale NP (No Thermal Propagation), la sécurité est renforcée par la « séparation thermique-électrique », chaque cellule incorporant un canal d'échappement scellé indépendant pour isoler les événements thermiques et empêcher la propagation, en veillant à ce que « la chaleur prenne le chemin de la chaleur, l'électricité le chemin de l'électricité ».

Batterie Qilin condensée : une technologie de qualité aéronautique appliquée pour la première fois aux véhicules de tourisme

La batterie Qilin condensée applique pour la première fois une technologie de qualité aéronautique aux véhicules de tourisme, atteignant une densité d'énergie cellulaire de 350 Wh/kg et une densité énergétique volumétrique de 760 Wh/L, établissant ainsi un nouveau record pour les batteries produites en série. Cela permet une autonomie de 1 500 km pour les berlines et de plus de 1 000 km pour les grands SUV, avec un poids de l'ensemble limité à 650 kg.

La batterie condensée comporte une cathode à forte teneur en nickel et une anode silicium-carbone à faible expansion, ce qui augmente la densité énergétique de 50 Wh/kg. Son tout premier boîtier en alliage de titane de qualité aéronautique a permis de réduire l'épaisseur de 60 % et le poids de 30 %, tout en triplant la résistance de l'unité et en offrant une densité énergétique supplémentaire de 20 Wh/kg.

Cette technologie s'appuie sur le programme d'aviation électrique de CATL, dans le cadre duquel des systèmes de 500 Wh/kg ont fait l'objet d'une première validation en vol sur des avions de 4 tonnes, et d'autres validations sont en cours sur des avions de plus de 8 tonnes.

Le remplacement de l'électrolyte liquide par un système condensé élimine les risques liés aux fuites et à la combustion, ce qui permet d'éviter les fuites de liquide et les risques d'inflammation. Parallèlement, CATL a adopté un nouveau collecteur de courant composite qui agit comme un auto-fusible rapide dans les cas extrêmes de courts-circuits internes.

Batterie super hybride Freevoy de deuxième génération : fait entrer les hybrides dans l'ère des 600 km en mode électrique

La batterie super hybride Freevoy de deuxième génération augmente l'autonomie en mode tout électrique jusqu'à 600 km et standardise la charge ultrarapide 10C. Elle est à l'origine d'une « technologie super hybride » qui intègre les matériaux LFP et NCM grâce à un mélange uniforme par gradient, la structure cristalline de l'olivine du LFP servant d'épine dorsale, ce qui permet un hybride uniforme des matériaux LFP et NCM au niveau des particules de poudre.

Cela permet d'obtenir une densité énergétique de 230 Wh/kg et d'augmenter l'autonomie de plus de 15 % sans augmenter le poids de la batterie par rapport aux systèmes LFP simples. Cela permet de couvrir l'ensemble des besoins, de l'utilisation familiale courante aux scénarios hybrides haut de gamme et polyvalents, et d'offrir des solutions optimales pour diverses applications.

La version LFP offre jusqu'à 500 km d'autonomie en mode électrique pur, ce qui permet de recharger le véhicule une fois par semaine pour les trajets quotidiens. La version NCM augmente encore l'autonomie en mode électrique pur au-delà de 600 km, l'autonomie totale du véhicule dépassant les 2 000 km, ce qui permet une double utilisation optimale pour la conduite électrique quotidienne et les voyages sur de longues distances.

Le système fournit une puissance instantanée de 1,5 MW à pleine charge et maintient une puissance de 1,2 MW à 20 % de l'état de charge, ce qui permet de remédier à la dégradation de la puissance dans des conditions de faible charge. Dans les scénarios tout-terrain nécessitant une puissance de plus de 350 kW, le système fournit plus de trois fois la puissance nécessaire, garantissant des performances constantes même à des niveaux de charge faibles.

Les caractéristiques de sécurité comprennent un revêtement inférieur renforcé capable de résister à une énergie d'impact de 1 500 joules (dix fois la norme nationale) et une étanchéité permettant une immersion continue dans 2 mètres d'eau pendant plus de 200 heures sans détérioration de la performance.

Batterie Naxtra au sodium-ion : l'industrialisation du sodium-ion atteint l'échelle du GWh

La batterie sodium-ion Naxtra marque le passage de CATL d'une percée en laboratoire à une fabrication à grande échelle. En surmontant systématiquement des centaines de défis d'ingénierie, CATL est parvenu à une industrialisation de niveau GWh.

En 2026, CATL a résolu avec succès quatre goulets d'étranglement clés de l'industrie pour la production de masse d'ions sodium, le contrôle extrême de l'eau, la production de gaz dans le carbone dur, l'adhérence de la feuille d'aluminium et les systèmes d'anodes auto-formantes, ouvrant ainsi la voie à un déploiement fiable à grande échelle. La batterie sodium-ion Naxtra devrait entrer en production de masse à grande échelle d'ici à la fin de 2026.

Réseau intégré de charge ultrarapide et d'échange de batterie : une architecture de réapprovisionnement unifiée

CATL a également présenté un réseau intégré de supercharge et d'échange de batterie, conçu comme un système unifié plutôt que comme des solutions séparées, reposant sur trois piliers complémentaires : la charge à domicile, la charge publique et l'échange de batterie, afin de définir un écosystème optimal de réapprovisionnement en énergie. Toutes les stations d'échange pour les véhicules de tourisme « Choco-Swap » et pour les poids lourds « QIJI » seront équipées de systèmes de suralimentation Shenxing, permettant une véritable synergie recharge-échange, où chaque station sert à la fois de nœud d'échange de batterie et de centre de charge à haute puissance.

Les stations intégrées de recharge-échange sont dotées de sous-stations compactes et de modules de recharge partagés, ce qui permet de réduire les étapes de conversion de l'énergie et de diminuer la perte de puissance globale de plus de 13 points de pourcentage par rapport aux stations de recharge conventionnelles équipées d'un système de stockage. En cas d'urgence, les batteries des stations peuvent se décharger directement sur les piles de recharge, ce qui permet d'atteindre un taux d'utilisation de l'équipement supérieur à 85 %. Cela permet de multiplier par trois la capacité de service par place de stationnement par rapport aux stations de recharge conventionnelles équipées d'un système de stockage, tandis que le coût d'investissement fixe du segment de supercharge est réduit à un cinquième seulement de celui de systèmes comparables.

CATL a lancé la batterie Choco-Swap #26, dotée d'une architecture haute tension de 800V. Le premier lancement comprend une version de 75 kWh, suivie de variantes de plus grande capacité, entièrement compatibles avec les véhicules 800V des segments B et C. Avec ce lancement, le système Choco-Swap étendra sa couverture à une matrice complète de véhicules, des modèles du segment A0 au segment C.

En ce qui concerne le déploiement du réseau, CATL prévoit de construire 4 000 stations intégrées de recharge-échange d'ici à la fin de 2026, couvrant près de 190 villes et un réseau autoroutier national s'étendant sur 12 couloirs verticaux et 11 couloirs horizontaux. À ce jour, le réseau Choco-Swap a déjà créé 1 470 stations dans 99 villes, et son expansion continue de s'accélérer.

En collaboration avec les constructeurs automobiles et les partenaires énergétiques, CATL développera un « réseau de partage recharge-échange » basé sur le partage de la technologie, la connectivité optimale et l'investissement commun. Les premiers partenaires sont Changan, Chery, GAC, Seres, SAIC-GM-Wuling et BAIC. L'objectif est de construire plus de 100 000 installations de réapprovisionnement en énergie partagée d'ici à la fin de 2028.

Promouvoir les solutions énergétiques basées sur des scénarios complets

Avec cinq produits de batterie couvrant toute la gamme des matériaux et un réseau intégré de recharge et d'échange de batterie, CATL a mis en place une chaîne de valeur complète, des produits de batterie à l'infrastructure.

CATL continuera d'investir dans la recherche de pointe, la fabrication à grande échelle et la collaboration avec les écosystèmes afin d'accélérer la transition entre l'innovation ponctuelle et les solutions énergétiques à scénario complet, en veillant à ce que les avantages du progrès technologique soient accessibles dans tous les cas d'utilisation de la mobilité.

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