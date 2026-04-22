CATL เปิดตัว 6 นวัตกรรมสำคัญ: ระบบหลายเคมี พลิกโฉมประสบการณ์ยานยนต์พลังงานใหม่

22 Apr, 2026, 18:18 CST

ปักกิ่ง, 22 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- CATL จัดงาน Super Technology Day ที่กรุงปักกิ่ง โดยเปิดตัวนวัตกรรมหลัก 6 รายการ ได้แก่ แบตเตอรี่ Shenxing Superfast Charging รุ่นที่ 3, แบตเตอรี่ Qilin รุ่นที่ 3, แบตเตอรี่ Qilin Condensed, แบตเตอรี่ Freevoy Super Hybrid รุ่นที่ 2, แบตเตอรี่โซเดียมไอออน Naxtra และโซลูชันแบบบูรณาการสำหรับการชาร์จเร็วและการสลับแบตเตอรี่ ซึ่งทั้งหมดออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานยานยนต์ในหลากหลายสถานการณ์

ภายในงาน ดร. Wu Kai หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ CATL ได้อธิบายถึงจุดแข็ง ข้อจำกัด และแนวทางพัฒนาของเคมีแบตเตอรี่แต่ละประเภท โดยระบุว่า LFP ใกล้ถึงขีดจำกัดเชิงทฤษฎีของความหนาแน่นพลังงานแล้ว จึงเหมาะกับแนวทางพัฒนาที่เน้นการชาร์จเร็วพิเศษเพื่อความสมดุลที่เหมาะสม ขณะที่ NCM ยังคงโดดเด่นด้านความหนาแน่นพลังงานและยังช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกไว้ได้ โดยตอกย้ำว่าความหนาแน่นพลังงานยังคงเป็นตัวชี้วัดหลักของความเป็นผู้นำ ขณะเดียวกัน แบตเตอรี่โซเดียมไอออนมีศักยภาพกว้างขวางสำหรับการใช้งานในสภาพอุณหภูมิสุดขั้วและการกักเก็บพลังงาน ไม่ว่าจะพิจารณาจากความต้องการของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน หรือจากมุมมองด้านความมั่นคงทางพลังงานและการพัฒนาสังคม อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจำเป็นต้องมุ่งสู่การพัฒนาแบบประสานกันของหลายระบบเคมี

Robin Zeng ประธานและซีอีโอของ CATL เน้นย้ำว่า นวัตกรรมอุตสาหกรรมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่เข้มงวด และการเติบโตสู่ระดับโลกของเทคโนโลยีจีนต้องอาศัยไม่เพียงความเร็วและขนาด แต่รวมถึงคุณภาพของนวัตกรรม ความสามารถในการพิสูจน์ และความน่าเชื่อถือของแบรนด์

แบตเตอรี่ Shenxing Superfast Charging รุ่นที่ 3: ชาร์จเร็วจัด + อายุการใช้งานยาว ไม่ต้องได้อย่างเสียอย่างอีกต่อไป
ในมุมมองทางไฟฟ้าเคมี การเพิ่มอัตราการชาร์จพร้อมรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักเพียงอย่างเดียว คือ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ไม่ใช่กระแสไฟแบบเลี้ยงต่ำ (trickle current) โดยตามสมการ Arrhenius การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิแบตเตอรี่ 10°C สามารถเพิ่มอัตราปฏิกิริยาภายในได้เกือบสองเท่า ซึ่งส่งผลให้อายุการใช้งานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

แบตเตอรี่ Shenxing Superfast Charging รุ่นที่ 3 แก้ปัญหาการเกิดและการกระจายความร้อนผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การลดการเกิดความร้อนระหว่างการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการแพร่กระจายความร้อน และการควบคุมที่มีความแม่นยำสูง ส่งผลให้หลังการใช้งานครบ 1,000 รอบเต็ม ความจุยังคงมากกว่า 90% สร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการชาร์จเร็วระดับสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

แบตเตอรี่ Shenxing Superfast Charging รุ่นที่สามล่าสุดมีสมรรถนะที่ระบุว่าแข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม โดยรองรับอัตราการชาร์จเทียบเท่า 10C และสูงสุดที่ 15C การชาร์จจากระดับพลังงาน 10% ถึง 35% (SOC: State of Charge) ใช้เวลาเพียง 1 นาที จาก 10% ถึง 80% ใช้เวลา 3 นาที 44 วินาที และจาก 10% ถึง 98% ใช้เวลา 6 นาที 27 วินาที แม้ในสภาพอากาศหนาวจัดที่อุณหภูมิ −30°C ก็ยังสามารถชาร์จจาก 20% ถึง 98% ได้ภายในเวลาประมาณ 9 นาที

นอกจากนี้ ด้วยการผสานเทคโนโลยีการอุ่นแบตเตอรี่ด้วยตัวเองเข้ากับเครือข่ายสถานีชาร์จความเร็วสูงและการสลับแบตเตอรี่แบบครบวงจร ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการชาร์จความเร็วสูงในอุณหภูมิต่ำโดยไม่ถูกจำกัดด้วยสถานีชาร์จแบบเดิม พร้อมรองรับทั้งการชาร์จไฟและการสลับแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ Qilin รุ่นที่สาม: เบากว่า แข็งแรงกว่า พรีเมียมยิ่งกว่า พลิกนิยามสมรรถนะรถยนต์ไฟฟ้า
ในอดีต การทำให้รถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ใช้แบตเตอรี่ LFP มีระยะทางวิ่งไกล มักอาศัยการเพิ่มความจุแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว ซึ่งแนวทางนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการลดน้ำหนักของตัวรถโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้

แบตเตอรี่ Qilin รุ่นที่สามออกแบบมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าระยะไกลระดับพรีเมียม โดยมีความหนาแน่นพลังงานระดับเซลล์ที่ 280 Wh/kg รองรับระยะทางวิ่งได้ถึง 1,000 กิโลเมตร พร้อมรองรับการชาร์จความเร็วสูงระดับ 10C

แบตเตอรี่นี้ให้กำลังไฟสูงสุด 3 เมกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าสองเท่าของแบตเตอรี่ Qilin รุ่นที่สองสำหรับสนามแข่งที่เคยใช้แข่งขันใน Nürburgring (1,330 กิโลวัตต์)

แพ็กแบตเตอรี่ทั้งหมดมีน้ำหนักเพียง 625 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับระบบ LFP ที่เทียบเท่ากัน สามารถลดน้ำหนักได้ถึง 255 กิโลกรัม และประหยัดพื้นที่ได้ 112 ลิตร ผลจากการลดน้ำหนักนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่

  • การใช้พลังงานต่อระยะทาง 100 กิโลเมตรลดลงมากกว่า 6% หรือประหยัดได้ประมาณ 0.78 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตร หากคำนวณในระดับยานพาหนะ 1 ล้านคัน ที่วิ่งปีละ 20,000 กิโลเมตร จะเทียบเท่ากับการประหยัดไฟฟ้า 156 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ได้ 78,500 ตัน
  • ด้านสมรรถนะและความปลอดภัยดีขึ้น โดยอัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. เร็วขึ้น 0.6 วินาที ระยะเวลาความเสี่ยงในการแซงลดลง 12% ความเร็วในการทดสอบหลบสิ่งกีดขวาง (moose test) เพิ่มขึ้น 8% มุมเอียงตัวถังลดลง 6.5% ความสามารถในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้น 15–25% และระยะเบรกสั้นลงประมาณ 1.44 เมตร
  • ด้านความทนทาน อายุการใช้งานของชิ้นส่วนช่วงล่างเพิ่มขึ้น 40% และอายุการใช้งานของยางเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ทำให้ระยะเปลี่ยนอะไหล่ยาวขึ้นอย่างน้อย 10,000 กิโลเมตร ขณะที่พื้นที่ที่ประหยัดได้ 112 ลิตร ช่วยเพิ่มความสูงเหนือศีรษะภายในห้องโดยสารได้อย่างน้อย 18 มิลลิเมตร

บนพื้นฐานมาตรฐานระดับประเทศด้าน NP (No Thermal Propagation) ระบบความปลอดภัยได้รับการยกระดับผ่านแนวคิด "แยกเส้นทางความร้อนและไฟฟ้า" โดยแต่ละเซลล์มีช่องระบายแรงดันแบบปิดผนึกแยกอิสระ เพื่อแยกเหตุการณ์ความร้อนและป้องกันการลุกลาม ทำให้ "ความร้อนไหลตามเส้นทางของความร้อน และไฟฟ้าไหลตามเส้นทางของไฟฟ้า"

แบตเตอรี่ Qilin Condensed: เทคโนโลยีระดับการบินที่นำมาใช้กับรถยนต์โดยสารเป็นครั้งแรก
แบตเตอรี่ Qilin Condensed นำเทคโนโลยีระดับการบินมาใช้กับรถยนต์โดยสารเป็นครั้งแรก โดยให้ความหนาแน่นพลังงานระดับเซลล์ 350 วัตต์-ชั่วโมง/กก. และความหนาแน่นเชิงปริมาตร 760 วัตต์-ชั่วโมง/ลิตร ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่สำหรับแบตเตอรี่ที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรม ส่งผลให้รถซีดานสามารถวิ่งได้ไกลถึง 1,500 กิโลเมตร และ SUV ขนาดใหญ่ได้มากกว่า 1,000 กิโลเมตร โดยควบคุมน้ำหนักแพ็กแบตเตอรี่ไว้ไม่เกิน 650 กิโลกรัม

แบตเตอรี่นี้ใช้แคโทดนิกเกิลสูงและแอโนดซิลิคอน-คาร์บอนแบบการขยายตัวต่ำ ช่วยเพิ่มความหนาแน่นพลังงานอีก 50 วัตต์-ชั่วโมง/กก. อีกทั้งยังใช้เคสโลหะผสมไทเทเนียมระดับการบินเป็นครั้งแรก ซึ่งช่วยลดความหนาลง 60% และน้ำหนักลง 30% พร้อมเพิ่มความแข็งแรงต่อหน่วยถึง 3 เท่า และเพิ่มความหนาแน่นพลังงานอีก 20 วัตต์-ชั่วโมง/กก.

เทคโนโลยีนี้ต่อยอดจากโครงการอากาศยานไฟฟ้าของ CATL ซึ่งระบบแบตเตอรี่ระดับ 500 วัตต์-ชั่วโมง/กก. ได้ผ่านการทดสอบบินครั้งแรกกับอากาศยานน้ำหนัก 4 ตันแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบเพิ่มเติมกับอากาศยานที่มีน้ำหนักมากกว่า 8 ตัน

การแทนที่อิเล็กโทรไลต์ของเหลวด้วยระบบแบบควบแน่น ช่วยขจัดความเสี่ยงจากการรั่วไหลและการลุกไหม้ ทำให้ "ไม่มีของเหลวให้รั่ว และไม่มีของเหลวให้ติดไฟ" ขณะเดียวกัน CATL ยังนำตัวนำกระแสแบบคอมโพสิตชนิดใหม่มาใช้ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นฟิวส์ที่หลอมตัวตัดวงจรได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดการลัดวงจรภายในอย่างรุนแรง

แบตเตอรี่ Freevoy Super Hybrid รุ่นที่สอง: ยกระดับรถไฮบริดสู่ยุควิ่งไฟฟ้าล้วน 600 กิโลเมตร
แบตเตอรี่ Freevoy Super Hybrid รุ่นที่สองสามารถขยายระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้สูงสุดถึง 600 กิโลเมตร และยกระดับการชาร์จความเร็วสูงระดับ 10C ให้เป็นมาตรฐาน โดยพัฒนาเทคโนโลยี "ซูเปอร์ไฮบริด" ที่ผสานวัสดุ LFP และ NCM เข้าด้วยกันผ่านการผสมแบบไล่ระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้โครงสร้างผลึกแบบโอลิวีน (olivine) ของ LFP เป็นแกนหลัก ทำให้สามารถรวมวัสดุทั้งสองชนิดได้อย่างสม่ำเสมอในระดับอนุภาคผง

เทคโนโลยีนี้ทำให้ได้ความหนาแน่นพลังงาน 230 วัตต์-ชั่วโมง/กก. และเพิ่มระยะทางวิ่งมากกว่า 15% โดยไม่เพิ่มน้ำหนักของแพ็กแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับระบบ LFP แบบเดี่ยว ส่งผลให้สามารถรองรับการใช้งานได้ครอบคลุมตั้งแต่การใช้งานในชีวิตประจำวันของครอบครัว ไปจนถึงการใช้งานไฮบริดระดับพรีเมียมแบบครบด้าน

รุ่นที่ใช้ LFP สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้สูงสุด 500 กิโลเมตร รองรับประสบการณ์ "ชาร์จสัปดาห์ละครั้ง" สำหรับการเดินทางประจำวัน ขณะที่รุ่น NCM สามารถขยายระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้มากกว่า 600 กิโลเมตร และมีระยะทางวิ่งรวมมากกว่า 2,000 กิโลเมตร รองรับการใช้งานทั้งการขับขี่ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและการเดินทางระยะไกลได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ

ระบบสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดแบบฉับพลันได้ถึง 1.5 เมกะวัตต์เมื่อแบตเตอรี่มีประจุเต็ม และยังคงรักษาระดับกำลังไฟไว้ที่ 1.2 เมกะวัตต์แม้เหลือประจุเพียง 20% (SOC) ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการลดลงของกำลังไฟในสภาวะแบตเตอรี่ใกล้หมด ในสถานการณ์ออฟโรดที่ต้องการกำลังไฟมากกว่า 350 กิโลวัตต์ ระบบสามารถจ่ายพลังงานได้มากกว่าสามเท่าของความต้องการ ทำให้ยังคงสมรรถนะได้อย่างต่อเนื่องแม้ในระดับประจุต่ำ

ด้านความปลอดภัย มาพร้อมชั้นเคลือบป้องกันใต้ท้องแบตเตอรี่ที่เสริมความแข็งแรง สามารถทนต่อแรงกระแทกได้ถึง 1,500 จูล (มากกว่ามาตรฐานระดับประเทศถึง 10 เท่า) และระบบซีลกันน้ำที่ช่วยให้แบตเตอรี่สามารถแช่อยู่ในน้ำลึก 2 เมตรได้นานกว่า 200 ชั่วโมงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

แบตเตอรี่โซเดียมไอออน Naxtra: ก้าวสู่การผลิตในระดับกิกะวัตต์ชั่วโมง
แบตเตอรี่โซเดียมไอออน Naxtra ถือเป็นก้าวสำคัญของ CATL จากความสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ด้วยการเอาชนะความท้าทายทางวิศวกรรมหลายร้อยประการอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถบรรลุการผลิตในระดับกิกะวัตต์ชั่วโมงได้

ในปี 2569 CATL สามารถแก้ไขข้อจำกัดสำคัญ 4 ประการของอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตโซเดียมไอออนในระดับจำนวนมากได้สำเร็จ ได้แก่ การควบคุมความชื้นอย่างเข้มงวด การเกิดก๊าซในวัสดุคาร์บอนแข็ง การยึดเกาะของฟอยล์อะลูมิเนียม และระบบแอโนดที่ก่อรูปตัวเอง ซึ่งปูทางสู่การใช้งานในระดับขนาดใหญ่ได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยแบตเตอรี่ Naxtra มีกำหนดเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบภายในสิ้นปี 2569

เครือข่ายการชาร์จความเร็วสูงและการสลับแบตเตอรี่แบบบูรณาการ: สถาปัตยกรรมการเติมพลังงานแบบครบวงจร
CATL ยังได้เปิดตัวเครือข่ายการชาร์จความเร็วสูงและการสลับแบตเตอรี่แบบบูรณาการ ซึ่งออกแบบมาให้เป็นระบบเดียวแบบครบวงจร แทนที่จะเป็นโซลูชันแยกส่วน โดยยึดตาม 3 แกนหลักที่เสริมกัน ได้แก่ การชาร์จที่บ้าน การชาร์จสาธารณะ และการสลับแบตเตอรี่ เพื่อสร้างระบบนิเวศการเติมพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์นั่ง "Choco-Swap" และสำหรับรถบรรทุกหนัก "QIJI" ทุกแห่ง จะติดตั้งระบบชาร์จความเร็วสูง Shenxing ทำให้เกิดการผสานการทำงานระหว่างการชาร์จและการสลับแบตเตอรี่อย่างแท้จริง โดยแต่ละสถานีทำหน้าที่ทั้งเป็นจุดสลับแบตเตอรี่และศูนย์ชาร์จพลังงานกำลังสูง

สถานีแบบบูรณาการนี้ใช้สถานีไฟฟ้าย่อยขนาดกะทัดรัดและโมดูลการชาร์จร่วมกัน ช่วยลดขั้นตอนการแปลงพลังงาน และลดการสูญเสียพลังงานโดยรวมลงมากกว่า 13 จุดเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถานีชาร์จแบบดั้งเดิมที่มีระบบกักเก็บพลังงาน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน แบตเตอรี่ของสถานีสามารถจ่ายไฟตรงไปยังหัวชาร์จได้ ทำให้อัตราการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์สูงกว่า 85% ส่งผลให้ความสามารถในการให้บริการต่อช่องจอดรถสูงขึ้นถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับระบบเดิม ขณะที่ต้นทุนการลงทุนคงที่ของส่วนชาร์จความเร็วสูงลดลงเหลือเพียงหนึ่งในห้าของระบบที่เทียบเท่า

CATL เปิดตัวแบตเตอรี่ Choco-Swap #26 ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมแรงดันสูง 800 โวลต์ โดยรุ่นแรกมีความจุ 75 กิโลวัตต์ชั่วโมง และจะมีรุ่นความจุสูงตามมา รองรับรถยนต์กลุ่ม B ถึง C ที่ใช้ระบบ 800 โวลต์ได้อย่างสมบูรณ์ การเปิดตัวครั้งนี้จะทำให้ระบบ Choco-Swap ครอบคลุมยานยนต์ตั้งแต่กลุ่ม A0 ถึง C อย่างครบถ้วน

ในด้านการขยายเครือข่าย CATL มีแผนสร้างสถานีแบบบูรณาการจำนวน 4,000 แห่งภายในสิ้นปี 2569 ครอบคลุมเกือบ 190 เมือง และโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศที่ประกอบด้วย 12 แนวเหนือ-ใต้ และ 11 แนวตะวันออก-ตะวันตก ปัจจุบัน เครือข่าย Choco-Swap ได้ก่อสร้างแล้ว 1,470 แห่งใน 99 เมือง และยังคงเร่งขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

CATL จะร่วมมือกับผู้ผลิตยานยนต์และพันธมิตรด้านพลังงาน เพื่อร่วมพัฒนา "เครือข่ายแบ่งปันการชาร์จและสลับแบตเตอรี่" บนพื้นฐานของการแบ่งปันเทคโนโลยี การเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อ และการลงทุนร่วมกัน พันธมิตรระยะแรก ได้แก่ Changan, Chery, GAC, Seres, SAIC-GM-Wuling และ BAIC โดยตั้งเป้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเติมพลังงานแบบใช้ร่วมกันมากกว่า 100,000 แห่งภายในสิ้นปี 2571

ยกระดับสู่โซลูชันพลังงานแบบครอบคลุมทุกสถานการณ์
จากผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ 5 ประเภทที่ครอบคลุมวัสดุทุกกลุ่ม ไปจนถึงเครือข่ายการชาร์จและสลับแบตเตอรี่แบบบูรณาการ CATL ได้สร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ครบวงจรตั้งแต่ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน

CATL จะยังคงลงทุนในงานวิจัยขั้นสูง การผลิตในระดับขนาดใหญ่ และความร่วมมือในระบบนิเวศ เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านจากนวัตกรรมเฉพาะจุด ไปสู่โซลูชันพลังงานแบบครอบคลุมทุกสถานการณ์ เพื่อให้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้าถึงได้ในทุกบริบทของการใช้งานด้านการเคลื่อนที่

CATL Perkenal Enam Inovasi Utama: Sistem Berbilang-Kimia Takrifkan Semula Pengalaman Mobiliti Tenaga Baharu

CATL menganjurkan Hari Super Teknologi di Beijing dan memperkenalkan Shenxing Superfast Charging Battery generasi ketiga, Qilin Battery generasi...
