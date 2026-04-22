CATL công bố sáu đổi mới lớn: Hệ thống đa hóa học định hình lại trải nghiệm di chuyển sử dụng năng lượng mới

Yang Jun, General Manager of CATL's Battery Swapping Business (PRNewsfoto/CATL)

Tại sự kiện, Tiến sĩ Wu Kai, Nhà khoa học trưởng của CATL, đã trình bày chi tiết một cách có hệ thống về các điểm mạnh, hạn chế và lộ trình phát triển tương ứng của các hệ thống hóa học khác nhau. Ông lưu ý rằng LFP đang tiến gần đến giới hạn mật độ năng lượng lý thuyết, khiến nó phù hợp hơn với lộ trình công nghệ tập trung vào sạc siêu nhanh nhằm đạt được sự cân bằng tối ưu. Mật độ năng lượng cao của NCM giúp nó giữ vững vị thế dẫn đầu trong cạnh tranh toàn cầu — nhấn mạnh rằng mật độ năng lượng vẫn là chỉ số cốt lõi để dẫn đầu. Pin natri-ion mang lại tiềm năng lớn cho các ứng dụng lưu trữ năng lượng và điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Dù xét từ góc độ nhu cầu người tiêu dùng khác biệt hay từ quan điểm an ninh năng lượng và phát triển xã hội, ngành pin lithium-ion phải theo đuổi sự phát triển phối hợp trên nhiều hệ thống hóa học.

Robin Zeng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành của CATL, nhấn mạnh tại hội nghị rằng đổi mới công nghiệp phải được thúc đẩy bởi tinh thần khoa học nghiêm ngặt. Để công nghệ Trung Quốc vươn ra toàn cầu, điều đó không chỉ dựa vào tốc độ và quy mô, mà còn dựa vào chất lượng đổi mới, khả năng kiểm chứng và uy tín của thương hiệu.

Pin sạc siêu nhanh Shenxing thế hệ thứ ba: Xóa bỏ sự đánh đổi giữa sạc siêu nhanh và tuổi thọ siêu dài

Từ góc độ điện hóa, việc tăng tốc độ sạc trong khi bảo vệ tuổi thọ pin phụ thuộc vào một yếu tố chính: sự gia tăng nhiệt độ, chứ không phải dòng sạc duy trì. Như phương trình Arrhenius cho thấy, việc tăng 10°C nhiệt độ pin có thể làm tăng gần gấp đôi tốc độ các phản ứng phụ bên trong — một hiệu ứng có thể rút ngắn đáng kể tuổi thọ chu kỳ.

Pin sạc siêu nhanh Shenxing thế hệ thứ ba giải quyết vấn đề sinh nhiệt và tản nhiệt thông qua ba biện pháp chính: giảm sinh nhiệt trong quá trình vận hành, tăng cường khả năng kiểm soát lan truyền nhiệt và nâng cao độ chính xác kiểm soát. Nhờ đó, sau 1.000 chu kỳ hoàn chỉnh, khả năng giữ dung lượng của pin vẫn trên 90%, đạt được sự cân bằng tối ưu giữa sạc siêu nhanh và tuổi thọ sử dụng siêu dài.

Pin sạc siêu nhanh Shenxing thế hệ thứ ba mới nhất đã đạt đến khả năng mạnh nhất ngành: tương đương tốc độ sạc 10C và đạt tốc độ tối đa 15C. Thời gian sạc từ 10% lên 35% SOC (trạng thái sạc) chỉ mất 1 phút; từ 10% lên 80% SOC mất 3 phút 44 giây; và từ 10% lên 98% SOC mất 6 phút 27 giây. Ngay cả trong điều kiện lạnh cực đoan −30°C, việc sạc từ 20% lên 98% SOC chỉ mất khoảng 9 phút.

Ngoài ra, bằng cách kết hợp công nghệ tự gia nhiệt của pin với mạng lưới tích hợp toàn diện sạc siêu nhanh và hoán đổi pin, hệ thống được thiết kế để cho phép sạc siêu nhanh ở nhiệt độ thấp mà không bị giới hạn bởi trạm sạc — cung cấp cả sạc nhanh và hoán đổi pin.

Pin Qilin thế hệ thứ ba: Nhẹ hơn, mạnh mẽ hơn, cao cấp hơn, định nghĩa lại sự ưu việt của xe điện

Trong lịch sử, việc đạt phạm vi hoạt động xa cho xe điện cao cấp sử dụng pin LFP thường đơn giản là dựa vào việc tăng dung lượng — một cách tiếp cận chắc chắn phải đánh đổi với việc giảm trọng lượng xe.

Pin Qilin thế hệ thứ ba được thiết kế cho xe điện cao cấp tầm xa, đạt mật độ năng lượng cell pin 280 Wh/kg và cho phép phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km, đồng thời hỗ trợ sạc siêu nhanh 10C.

Pin cung cấp công suất tối đa 3 MW, gấp đôi công suất đầu ra so với pin đường đua Qilin thế hệ thứ hai từng tranh tài tại Nürburgring (1.330 kW).

Toàn bộ bộ pin chỉ nặng 625 kg. So với các hệ thống LFP tương đương, điều này giúp giảm 255 kg trọng lượng và tiết kiệm 112 lít không gian. Các chỉ số giảm trọng lượng này mang lại lợi ích đặc biệt lớn:

• Tiêu thụ năng lượng trên 100 km giảm hơn 6%, tiết kiệm khoảng 0,78 kWh trên mỗi 100 km. Với đội xe 1 triệu chiếc di chuyển 20.000 km mỗi năm, tương đương tiết kiệm 156 triệu kWh điện năng và giảm 78.500 tấn khí thải CO₂.

• Hiệu suất và an toàn được cải thiện bao gồm tăng tốc 0–100 km/h nhanh hơn 0,6 giây, giảm 12% thời gian rủi ro khi vượt xe, tăng 8% tốc độ trong bài thử nghiệm tránh chướng ngại vật đột ngột, giảm 6,5% góc nghiêng thân xe, cải thiện 15–25% khả năng tránh chướng ngại vật, và rút ngắn khoảng 1,44 m quãng đường phanh.

• Độ bền được tăng cường, tuổi thọ thành phần khung gầm tăng 40%, tuổi thọ lốp tăng hơn 30%, kéo dài chu kỳ thay thế ít nhất 10.000 km. 112 lít không gian tiết kiệm được có thể tăng khoảng không trên đầu trong cabin thêm ít nhất 18 mm.

Dựa trên tiêu chuẩn quốc gia về NP (không lan truyền nhiệt), độ an toàn được tăng cường thông qua thiết kế "tách nhiệt - điện", với mỗi cell pin tính hợp một kênh xả kín độc lập nhằm cô lập sự cố nhiệt và ngăn chặn lan truyền, đảm bảo "nhiệt đi theo đường nhiệt, điện đi theo đường điện".

Pin ngưng đặc Qilin: Công nghệ cấp hàng không lần đầu áp dụng cho xe du lịch

Pin ngưng đặc Qilin lần đầu áp dụng công nghệ cấp hàng không vào xe du lịch, đạt mật độ năng lượng cell pin 350 Wh/kg và mật độ năng lượng thể tích 760 Wh/L — thiết lập kỷ lục mới cho pin sản xuất hàng loạt. Công nghệ này cho phép xe sedan đạt tầm hoạt động 1.500 km và SUV cỡ lớn vượt 1.000 km, trong khi trọng lượng bộ pin được kiểm soát trong phạm vi 650 kg.

Pin ngưng đặc sử dụng cực dương niken cao và cực âm silicon-carbon độ giãn nở thấp, giúp tăng thêm 50 Wh/kg mật độ năng lượng. Vỏ hợp kim titan cấp hàng không chưa từng có giảm 60% độ dày và 30% trọng lượng, đồng thời tăng gấp ba lần độ bền đơn vị và đóng góp thêm 20 Wh/kg vào mật độ năng lượng.

Công nghệ này kế thừa từ chương trình hàng không sử dụng điện của CATL, nơi hệ thống 500 Wh/kg đã hoàn thành xác nhận chuyến bay đầu tiên trên máy bay 4 tấn và quá trình xác thực đang được tiếp tục trên các máy bay trên 8 tấn.

Việc thay thế chất điện phân lỏng bằng hệ thống ngưng đặc loại bỏ rủi ro liên quan đến rò rỉ và cháy nổ, đạt trạng thái "không có chất lỏng để rò rỉ, không có chất lỏng để bắt cháy". Đồng thời, CATL đã áp dụng bộ thu dòng làm từ vật liệu tổng hợp (composite) mới, hoạt động như một cầu chì tự ngắt nhanh trong trường hợp đoản mạch nội bộ nghiêm trọng.

Pin Freevoy Super Hybrid thế hệ thứ hai: Đưa xe hybrid vào kỷ nguyên chạy thuần điện 600 km

Pin Freevoy Super Hybrid thế hệ thứ hai mở rộng phạm vi chạy thuần điện lên tới 600 km và tiêu chuẩn hóa sạc siêu nhanh 10C. Nó tiên phong trong "công nghệ siêu hybrid" tích hợp vật liệu LFP và NCM thông qua trộn đồng nhất theo từng lớp chuyển tiếp (gradient-uniform mixing), với cấu trúc tinh thể olivine của LFP đóng vai trò nền tảng cốt lõi.

Pin đạt mật độ năng lượng 230 Wh/kg và tăng hơn 15% phạm vi hoạt động mà không tăng trọng lượng bộ pin so với hệ thống LFP đơn. Điều này cho phép đáp ứng đầy đủ các nhu cầu, từ sử dụng gia đình phổ thông đến các kịch bản hybrid cao cấp, đa năng, đồng thời mang lại các giải pháp tối ưu cho những ứng dụng đa dạng.

Phiên bản LFP cung cấp phạm vi di chuyển thuần điện lên tới 500 km, mang đến trải nghiệm "sạc một lần mỗi tuần" cho việc di chuyển hàng ngày. Phiên bản NCM tiếp tục mở rộng phạm vi chạy thuần điện lên trên 600 km, với tổng quãng đường của xe vượt 2.000 km, mang lại trải nghiệm sử dụng kép liền mạch cho cả việc di chuyển hằng ngày bằng điện và di chuyển đường dài.

Hệ thống cung cấp công suất tức thời 1,5 MW khi đầy pin và duy trì 1,2 MW ở mức 20% SOC, giải quyết tình trạng suy giảm công suất trong điều kiện sạc thấp. Trong điều kiện off-road yêu cầu công suất trên 350 kW, hệ thống vẫn cung cấp hơn 3 lần công suất yêu cầu, đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả khi pin ở mức sạc thấp.

Các tính năng an toàn bao gồm lớp phủ đáy gia cường có khả năng chịu được năng lượng tác động 1.500 jun (gấp mười lần tiêu chuẩn quốc gia) và niêm phong chống nước cho phép ngâm liên tục dưới 2 mét nước trong hơn 200 giờ mà không bị suy giảm hiệu suất.

Pin natri-ion Naxtra: Đạt được công nghiệp hóa pin natri-ion quy mô GWh

Pin natri-ion Naxtra đánh dấu bước chuyển của CATL từ đột phá trong phòng thí nghiệm sang sản xuất quy mô lớn. Bằng cách giải quyết có hệ thống hàng trăm thách thức kỹ thuật, CATL đã đạt được mức độ công nghiệp hóa ở cấp GWh.

Trong năm 2026, CATL đã xử lý thành công bốn nút thắt chính của ngành trong sản xuất hàng loạt pin natri-ion — kiểm soát nước cực hạn, phát sinh khí trong carbon cứng, độ bám dính của lá nhôm và hệ thống cực dương tự hình thành — mở đường cho việc triển khai quy mô lớn một cách đáng tin cậy. Pin natri-ion Naxtra dự kiến sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trên quy mô toàn diện vào cuối năm 2026.

Mạng lưới tích hợp sạc siêu nhanh và hoán đổi pin: Kiến trúc bổ sung năng lượng thống nhất

CATL cũng giới thiệu một mạng lưới tích hợp sạc siêu nhanh và hoán đổi pin, được thiết kế như một hệ thống thống nhất thay vì các giải pháp rời rạc, dựa trên ba trụ cột bổ trợ lẫn nhau — sạc tại nhà, sạc công cộng và hoán đổi pin — nhằm định hình hệ sinh thái bổ sung năng lượng tối ưu. Toàn bộ các trạm hoán đổi pin cho xe du lịch "Choco-Swap" và xe tải hạng nặng "QIJI" sẽ được trang bị hệ thống sạc siêu nhanh Shenxing, cho phép sự hợp lực thực sự giữa sạc và hoán đổi pin, trong đó mỗi trạm vừa đóng vai trò là điểm hoán đổi pin, vừa là trung tâm sạc công suất cao.

Các trạm tích hợp sạc – hoán đổi pin sử dụng các trạm biến áp nhỏ gọn và mô-đun sạc dùng chung, giúp giảm các bước chuyển đổi năng lượng và giảm tổng tổn thất điện năng hơn 13 điểm phần trăm so với các trạm sạc có trang bị hệ thống lưu trữ truyền thống. Trong các tình huống khẩn cấp, pin tại trạm có thể xả trực tiếp vào các cột sạc, nâng tỷ lệ sử dụng thiết bị lên trên 85%. Điều này cho phép năng lực phục vụ trên mỗi chỗ đỗ xe cao gấp 3 lần so với các trạm sạc có trang bị hệ thống lưu trữ truyền thống, trong khi chi phí đầu tư cố định cho phần sạc siêu nhanh giảm xuống chỉ còn 1/5 so với các hệ thống tương đương.

CATL đã ra mắt pin Choco-Swap #26, trang bị kiến trúc điện áp cao 800V. Đợt phát hành đầu tiên bao gồm phiên bản 75 kWh, với các biến thể dung lượng cao hơn sẽ ra mắt sau, tương thích hoàn toàn với các mẫu xe 800V phân khúc B đến C. Với lần ra mắt này, hệ thống Choco-Swap sẽ mở rộng phạm vi bao phủ tới toàn bộ ma trận xe hoàn chỉnh từ các mẫu phân khúc A0 đến C.

Về triển khai mạng lưới, CATL dự kiến xây dựng 4.000 trạm tích hợp sạc – hoán đổi pin vào cuối năm 2026, bao phủ gần 190 thành phố và mạng lưới cao tốc toàn quốc trải dài 12 hành lang giao thông dọc và 11 hành lang giao thông ngang. Tính đến nay, mạng lưới Choco-Swap đã xây dựng được 1.470 trạm tại 99 thành phố và đang tiếp tục mở rộng nhanh chóng.

Cùng với các hãng ô tô và đối tác năng lượng, CATL sẽ đồng phát triển một "mạng lưới chia sẻ sạc – hoán đổi pin" dựa trên chia sẻ công nghệ, kết nối liền mạch và đầu tư chung. Các đối tác ban đầu bao gồm Changan, Chery, GAC, Seres, SAIC-GM-Wuling và BAIC, với mục tiêu xây dựng hơn 100.000 cơ sở bổ sung năng lượng dùng chung vào cuối năm 2028.

Thúc đẩy các giải pháp năng lượng cho mọi kịch bản

Từ năm dòng sản phẩm pin bao phủ toàn bộ hệ vật liệu đến mạng lưới tích hợp sạc siêu nhanh và hoán đổi pin, CATL đã xây dựng một chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản phẩm pin đến hạ tầng.

CATL sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu tiên tiến, sản xuất quy mô lớn và hợp tác hệ sinh thái nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ đổi mới khía cạnh đơn lẻ sang các giải pháp năng lượng cho mọi kịch bản, đảm bảo lợi ích của tiến bộ công nghệ có thể tiếp cận được trong tất cả các trường hợp sử dụng khi di chuyển.

SOURCE CATL