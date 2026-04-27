CATL、6大イノベーションを発表：新エネルギーのモビリティ体験を再定義するマルチケミストリーシステム

Yang Jun, General Manager of CATL's Battery Swapping Business (PRNewsfoto/CATL)

イベントでは、CATLの主任科学者であるWu Kai博士が、異なる化学物質のそれぞれの長所、限界、開発経路について体系的に詳しく説明しました。同氏は、LFPは理論的なエネルギー密度の限界に近づいており、最適なバランスを達成するための極端な急速充電を中心とした技術ロードマップに適していると指摘しました。NCMの高いエネルギー密度は、世界的な競争の最前線に立ち続けており、エネルギー密度が依然としてリーダーシップの核心指標であることを強調しています。ナトリウムイオン電池は、極端な温度やエネルギー貯蔵用途に幅広い可能性を提供します。差別化された消費者ニーズの観点からであれ、エネルギー安全保障や社会発展の観点からであれ、リチウムイオン電池産業は複数の化学系にまたがる協調的な開発を追求しなければなりません。

CATLのRobin Zeng会長兼最高経営責任者（CEO）は会議で、産業革新は厳格な科学的精神によって推進されなければならないと強調しました。中国のテクノロジーが世界に進出するためには、スピードや規模だけでなく、イノベーションの質、検証能力、ブランドの信頼性が重要になります。

第三世代のShenxing超高速充電バッテリー：超高速充電と超寿命はもはやトレードオフではない

電気化学的な観点からは、バッテリーの寿命を守りつつ充電率を高めるには、ある主要な要因にかかっています。それはトリクル電流ではなく、温度上昇です。アレニウスの式が示すように、バッテリー温度が10℃上昇すると、内部副反応の速度がおよそ2倍になり、サイクル寿命を大幅に縮める可能性があります。

第3世代のShenxing超高速充電バッテリーは、運転中の発熱の減少、熱伝導の強化、制御精度の向上という3つの主要な対策によって発熱と放熱に対処しています。その結果、1,000回の完全なサイクル後もバッテリーの容量保持率は90％以上を維持し、極端な 超高速充電と超長寿命の最適なバランスを実現しています。

最新の第3世代のShenxing超高速充電バッテリーは、10C相当の充電速度および最大15Cの充電速度という、業界最高水準と謳われる能力を達成しています。SOC （充電率） 10％から35％まではわずか1分、SOC10％から80％までは3分44秒、SOC10％から98％までは6分27秒しかかかりません。極寒のマイナス30℃でも、SOC20％から98％までの充電は約9分で完了します。

さらに、バッテリーの自己発熱技術と、完全に統合された急速充電・バッテリー交換ネットワークを組み合わせることで、このシステムは充電スタンドに制限されない低温環境下での超高速充電を可能にするよう設計されており、急速充電とバッテリー交換の両方を提供します。

第3世代の麒麟電池：より軽く、より強く、よりプレミアムに、EVの卓越性を再定義

これまで、LFP電池を搭載した高級EVで航続距離を伸ばすには、単に容量を増やすしかなく、このアプローチでは必然的に車両の軽量化が犠牲になっていました。

第3世代の麒麟電池は、プレミアム長距離EV向けに設計されており、セルエネルギー密度280Wh/kgを達成し、1,000 kmの航続距離を可能にするとともに、10Cの超急速充電に対応しています。

このバッテリーは最大出力3MWを発揮し、これはニュルブルクリンクで競争した第2世代の麒麟トラックバッテリー（1,330kW）の2倍に相当します。

バッテリーパック全体の重量はわずか625kgです。同等のLFPシステムと比較すると、255kgの軽量化と112リットルの省スペース化を実現しています。軽量化の指標は非常に大きなメリットをもたらしています：

100kmあたりのエネルギー消費量は6％以上減少し、100kmあたり約0.78kWhの節約になります。年間20,000kmを走行する100万台の車両全体で、1億5,600万kWhの電力を節約し、78,500トンのCO₂排出量を削減したことになります。

性能と安全性が改善された点としては、0-100 km/h加速時間が0.6秒短縮されたこと、追い越し時の危険時間が12%短縮されたこと、ムーステストの最高速度が8%向上したこと、車体のロール角が6.5%低減したこと、障害物回避能力が15～25%向上したこと、そして制動距離が約1.44メートル短縮されたことが挙げられます。

耐久性が向上し、シャーシ部品の寿命が40％延長され、タイヤの寿命も30％以上延びたことで、交換間隔が少なくとも10,000km長くなりました。112リットルのスペースが節約できるため、キャビンのヘッドルームを少なくとも18mm広げることができます。

NP（熱伝播なし）に関する国家基準に基づき、「熱と電気の分離」を通じて安全性を強化しています。各セルには独立した密閉された排気路を備え、熱事象を隔離して伝搬を防ぐことで、「熱は熱の経路を、電気は電気の経路を」確実に通すようにしています。

麒麟凝縮物質バッテリー：航空機グレードの技術を乗用車に初めて適用

麒麟凝縮物質バッテリーは、航空機グレードの技術を乗用車に初めて適用し、 350Wh/kgのセル エネルギー密度と760Wh/Lの体積エネルギー密度 - を達成し、量産電池の新記録を打ち立てました。これにより、セダンで1,500km、大型SUVで1,000km以上の航続距離を実現し、パックの重量は650kg以内に抑えられています。

この凝縮物質バッテリーは、高ニッケル正極と低膨張シリコン-炭素負極を備え、エネルギー密度を50Wh/kg高めています。航空機グレードのチタン合金ケースを初めて採用したことで、厚みを60％、重量を30％削減すると同時に、単位当たりの強度を3倍に高め、エネルギー密度を20 Wh/kg向上させることに成功しました。

この技術は、CATLの電気航空プログラムを基盤としており、同プログラムでは500 Wh/kgのシステムが4トンの航空機での初飛行試験を完了しており、現在8トンを超える航空機でのさらなる検証が進められています。

液体電解液を凝縮物質システムに置き換えることで、液漏れや燃焼に関連するリスクを排除し、「漏れる液体もなく、発火する液体もない」状態を実現しています。 同時に、CATLは、内部短絡が極端な状況下で高速自己溶断ヒューズとして機能する新しい複合集電体を採用しています。

第2世代のFreevoyスーパーハイブリッドバッテリー：ハイブリッド車を600kmの純電気走行の時代へ

第2世代のFreevoyスーパーハイブリッドバッテリーは、純電気走行距離を最大600kmまで延伸し、10Cの超急速充電を標準装備しています。この技術は、LFPとNCM材料を勾配均一混合によって統合する「スーパーハイブリッド技術」を先駆けて開発したもので、LFPのオリビン結晶構造を中核の骨格として活用することで、粉末粒子レベルでのLFPとNCM材料の均一なハイブリッド化を実現しています。

これにより、230Wh/kgのエネルギー密度を達成し、単一LFPシステムと比較してパック重量を増加させることなく航続距離を15％以上伸ばすことが可能となります。これにより、メインストリームのファミリーユースからハイエンドのオールラウンドハイブリッドシナリオまで完全にカバーし、多様なアプリケーションに最適なソリューションを提供することができます。

LFPバージョンは最大500kmの純電気走行距離を実現し、毎日の通勤において「週1回の充電」で済む利便性を提供します。NCMバージョンは、純粋な電気航続距離をさらに600km以上延長し、車両の総航続距離は2,000kmを超え、日常的な電気走行と長距離移動の両方でシームレスなデュアルユースを可能にします。

このシステムは、フル充電時に1.5MWの瞬時電力を供給し、SOC20％で1.2MWを維持し、低充電状態での電力劣化に対応しています。350 kWを超える出力が求められるオフロード走行時において、本システムは必要な出力の3倍以上を供給し、充電量が低い状態でも安定した性能を発揮します。

安全面では、1,500ジュール（国内基準の10倍）の衝撃エネルギーに耐える強化底面コーティングや、水深2mに200時間以上浸し続けても性能が劣化しない防水シーリングが採用されています。

Naxtra ナトリウムイオンバッテリー：ギガワット級ナトリウムイオンの産業化の実現

Naxtraナトリウムイオンバッテリーは、CATLが実験室での画期的な成果から大規模製造へと移行したことを示すものです。何百もの技術的課題を体系的に克服することで、CATLはGWレベルの産業化を達成しました。

2026年、CATLは、ナトリウムイオン大量生産のための4つの主要な業界ボトルネック（厳格な水分 管理、ハードカーボン中のガス発生、アルミ箔の密着性、自己形成陽極システム）に対処することに成功し、信頼性の高い大規模展開への道を開きました。Naxtraナトリウムイオンバッテリーは、2026年末までに本格的な量産体制に入る予定です。

統合されたスーパーチャージングおよびバッテリー交換ネットワーク： 統合型補充アーキテクチャ

CATLはまた、個別のソリューションではなく統合されたシステムとして設計された、スーパーチャージングとバッテリー交換を統合したネットワークを導入しました。これは、家庭用充電、公共充電、バッテリー交換という3つの相互補完的な柱を基盤として構築され、最適なエネルギー補給エコシステムを構築することを目指すものです。乗用車向け「Choco-Swap」および大型トラック向け「QIJI」のバッテリー交換ステーションにはすべて、Shenxingの急速充電システムが導入されます。これにより、各ステーションがバッテリー交換ノードであると同時に高出力充電ハブとしても機能し、充電と交換の真の相乗効果が実現されます。

この統合型充電・バッテリー交換ステーションは、コンパクトな変電設備と充電モジュールを共有する設計となっており、エネルギー変換の工程を削減することで、従来の蓄電設備を備えた充電ステーションと比較して、全体の電力損失を13パーセント以上低減しています。緊急時には、ステーションのバッテリーから充電スタンドへ直接放電することができ、設備の利用率を85％以上に高めることができます。これにより、従来の蓄電機能付き充電ステーションと比較して、駐車スペース1台あたり3倍のサービス容量を実現できるほか、スーパーチャージング分野の固定投資コストは、同等のシステムに比べてわずか5分の1に抑えられます。

CATLは、800Vの高電圧アーキテクチャを採用したチョコスワップ#26バッテリーを発売しました。最初のリリースには75kWhバージョンが含まれ、その後、B〜Cセグメントの800V車に完全対応する大容量バージョンも発売されます。今回の導入により、Choco-Swapシステムは、A0セグメントからCセグメントのモデルまで、あらゆる車種を網羅するようになります。

ネットワーク展開の面では、CATLは2026年末までに4,000カ所の統合型チャージスワップ・ステーションを建設する計画で、190近い都市をカバーし、12の縦断線と11の横断線にまたがる全国の高速道路ネットワークを構築します。現在までに、Choco-Swapネットワークはすでに99都市に1,470のステーションを構築しており、その規模は加速度的に拡大しています。

CATLは、自動車メーカーやエネルギー・パートナーとともに、技術共有、シームレスな接続、共同投資に基づく「チャージ・スワップ・シェアリング・ネットワーク」を共同開発します。最初のパートナーには、Changan、Chery、GAC、Seres、SAIC-GM-Wuling、BAICが含まれ、2028年末までに10万以上の共有エネルギー補給施設を建設することを目標としています。

フルシナリオのエネルギー・ソリューションの推進

あらゆる材料を網羅する5つのバッテリー製品から、スーパーチャージャーとバッテリー交換を統合したネットワークに至るまで、CATLはバッテリー製品 からインフラに至るまでの完全なバリューチェーンを確立しました。

CATLは、先進的研究、大規模製造、エコシステム・コラボレーションへの投資を継続し、シングルポイント・イノベーションからフルシナリオのエネルギー・ソリューションへの移行を加速させ、技術進歩の恩恵があらゆるモビリティのユースケースで利用できるようにします。

SOURCE CATL