CATL prezentuje sześć przełomowych innowacji: systemy oparte na różnych technologiach chemicznych redefiniują doświadczenie mobilności opartej na nowych źródłach energii

Yang Jun, General Manager of CATL's Battery Swapping Business

Podczas wydarzenia dr Wu Kai, główny naukowiec CATL, w sposób systematyczny przedstawił mocne strony, ograniczenia i kierunki rozwoju poszczególnych technologii chemicznych. Zauważył, że baterie litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) zbliżają się do teoretycznego limitu gęstości energii, co sprawia, że lepiej nadaje się do rozwoju technologii skoncentrowanej na ekstremalnie szybkim ładowaniu w celu osiągnięcia optymalnej równowagi. Wysoka gęstość energii baterii niklowo-kobaltowo-manganowych (NCM) utrzymuje tę technologię w czołówce globalnej konkurencji – należy podkreślić, że gęstość energii pozostaje kluczowym czynnikiem decydującym o czołowej pozycji. Baterie sodowo-jonowe oferują szeroki potencjał w zastosowaniach związanych z ekstremalnymi temperaturami oraz magazynowaniem energii. Zarówno z perspektywy zróżnicowanych potrzeb konsumentów, jak i bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju społecznego, branża baterii litowo-jonowych musi dążyć do skoordynowanego rozwoju wielu systemów chemicznych.

Robin Zeng, przewodniczący i dyrektor generalny CATL, podkreślił podczas konferencji, że innowacje przemysłowe muszą opierać się na rygorystycznym podejściu naukowym. Aby chińska technologia mogła odnieść sukces na rynkach globalnych, nie wystarczą jedynie tempo i skala – kluczowe znaczenie mają jakość innowacji, zdolność do ich weryfikacji i wiarygodność marki.

Bateria Shenxing Superfast Charging trzeciej generacji: superszybkie ładowanie i ultradługa żywotność bez kompromisów

Z punktu widzenia elektrochemii zwiększenie szybkości ładowania przy jednoczesnej ochronie żywotności baterii zależy przede wszystkim od jednego czynnika: wzrostu temperatury, a nie prądu podtrzymującego. Jak pokazuje równanie Arrheniusa, wzrost temperatury baterii o 10°C może w przybliżeniu podwoić tempo reakcji ubocznych wewnątrz ogniwa – efekt ten może znacząco skrócić liczbę cykli pracy.

Bateria Shenxing Superfast Charging trzeciej generacji rozwiązuje problem generowania i odprowadzania ciepła poprzez trzy główne działania: ograniczenie wytwarzania ciepła podczas pracy, zwiększenie zdolności propagacji termicznej i bardziej precyzyjne sterowanie. W rezultacie po 1000 pełnych cykli poziom zachowania pojemności baterii pozostaje powyżej 90%, co pozwala osiągnąć optymalną równowagę między ekstremalnie szybkim ładowaniem a ultradługą żywotnością.

Najnowsza bateria Shenxing Superfast Charging trzeciej generacji osiągnęła – według deklaracji – najwyższe parametry w branży: równoważnik 10C i maksymalną szybkość ładowania 15C. Naładowanie od 10% do 35% poziomu naładowania (SOC) zajmuje zaledwie 1 minutę; od 10% do 80% SOC – 3 minuty i 44 sekundy; natomiast od 10% do 98% SOC – 6 minut i 27 sekund. Nawet w ekstremalnie niskiej temperaturze − 30°C ładowanie od 20% do 98% SOC trwa około 9 minut.

Ponadto dzięki połączeniu technologii samonagrzewania baterii z w pełni zintegrowaną siecią superszybkiego ładowania i wymiany baterii system został zaprojektowany tak, aby umożliwić superszybkie ładowanie w niskich temperaturach bez ograniczeń wynikających z infrastruktury ładowania – oferując zarówno szybkie ładowanie, jak i wymianę baterii.

Bateria Qilin trzeciej generacji: lżejsza, mocniejsza, bardziej zaawansowana – redefinicja doskonałości pojazdów elektrycznych

W ujęciu historycznym osiągnięcie dużego zasięgu w pojazdach elektrycznych klasy premium z wykorzystaniem baterii LFP opierało się na prostym zwiększaniu pojemności – podejściu, które nieuchronnie ogranicza możliwości redukcji masy pojazdu.

Bateria Qilin trzeciej generacji została zaprojektowana z myślą o pojazdach elektrycznych klasy premium o dużym zasięgu, osiągając gęstość energii na poziomie 280 Wh/kg i umożliwiając zasięg 1 000 km przy jednoczesnym wsparciu superszybkiego ładowania 10C.

Bateria zapewnia moc szczytową 3 MW, co stanowi dwukrotność możliwości baterii torowej Qilin drugiej generacji, użytej podczas rywalizacji na torze Nürburgring (1330 kW).

Cały pakiet baterii waży zaledwie 625 kg. W porównaniu z równoważnymi systemami LFP oznacza to redukcję masy o 255 kg oraz oszczędność przestrzeni o 112 litrów. Parametry związane z redukcją masy przekładają się na wyjątkowo istotne korzyści:

Zużycie energii na 100 km spada o ponad 6%, co oznacza oszczędność około 0,78 kWh na każde 100 km. W przypadku floty miliona pojazdów pokonujących rocznie 20 000 km przekłada się to na oszczędność 156 mln kWh energii elektrycznej i redukcję emisji CO₂ o 78 500 ton.

Poprawie ulegają osiągi i bezpieczeństwo: przyspieszenie od 0 do 100 km/h skraca się o 0,6 sekundy, czas ryzyka podczas wyprzedzania zmniejsza się o 12%, prędkość w teście łosia wzrasta o 8%, kąt przechyłu nadwozia zmniejsza się o 6,5%, zdolność omijania przeszkód zwiększa się o 15–25%, a droga hamowania skraca się o około 1,44 metra.

Zwiększona została również trwałość – żywotność elementów podwozia wydłuża się o 40%, a opon o ponad 30%, co zmniejsza częstotliwość ich wymiany o co najmniej 10 000 km. Zaoszczędzone 112 litrów przestrzeni może zwiększyć wysokość nad głową w kabinie o co najmniej 18 mm.

Bazując na krajowym standardzie NP (No Thermal Propagation – brak propagacji termicznej), poziom bezpieczeństwa został zwiększony dzięki „separacji termiczno-elektrycznej", przy czym każde ogniwo posiada niezależny, szczelny kanał odprowadzania gazów, który izoluje zdarzenia termiczne i zapobiega propagacji, zapewniając zasadę „ciepło podąża drogą ciepła, a elektryczność drogą elektryczną".

Bateria Qilin Condensed: technologia klasy lotniczej po raz pierwszy zastosowana w pojazdach osobowych

Bateria Qilin Condensed po raz pierwszy przenosi technologię klasy lotniczej do pojazdów osobowych, osiągając gęstość energii ogniwa na poziomie 350 Wh/kg oraz gęstość objętościową 760 Wh/L – ustanawiając nowy rekord dla baterii produkowanych masowo. Umożliwia to zasięg 1500 km dla sedanów oraz ponad 1000 km dla dużych SUV-ów, przy masie pakietu utrzymanej na poziomie do 650 kg.

Bateria kondensowana wykorzystuje katodę o wysokiej zawartości niklu oraz anodę krzemowo-węglową o niskiej rozszerzalności, zwiększając gęstość energii o 50 Wh/kg. Zastosowanie po raz pierwszy obudowy ze stopu tytanu klasy lotniczej pozwoliło zmniejszyć jej grubość o 60% oraz masę o 30%, przy jednoczesnym potrojeniu wytrzymałości jednostkowej i uzyskaniu dodatkowych 20 Wh/kg gęstości energii.

Technologia ta opiera się na programie elektrycznego lotnictwa CATL, w ramach którego systemy o gęstości 500 Wh/kg przeszły już weryfikację podczas pierwszego lotu w samolotach o masie 4 ton, a dalsze testy prowadzone są w samolotach przekraczających 8 ton.

Zastąpienie ciekłego elektrolitu systemem kondensowanym eliminuje ryzyko wycieku i zapłonu, zgodnie z zasadą „brak wycieku cieczy, brak cieczy do zapłonu". Jednocześnie CATL zastosował nowy kompozytowy kolektor prądowy, który w skrajnych przypadkach zwarcia wewnętrznego działa jak szybki bezpiecznik samowyłączający.

Bateria Freevoy Super Hybrid drugiej generacji: wprowadzenie hybryd w erę 600 km zasięgu w trybie elektrycznym

Bateria Freevoy Super Hybrid drugiej generacji zwiększa zasięg w trybie w pełni elektrycznym do nawet 600 km i standaryzuje superszybkie ładowanie 10C. Wprowadza pionierską „technologię superhybrydową", która łączy materiały LFP i NCM poprzez gradientowo jednorodne mieszanie, gdzie główny szkielet stanowi struktura krystaliczna oliwinu LFP, umożliwiając jednorodne połączenie materiałów LFP i NCM na poziomie cząstek proszku.

Pozwala to osiągnąć gęstość energii na poziomie 230 Wh/kg i zwiększyć zasięg o ponad 15% bez zwiększania masy pakietu w porównaniu z systemami opartymi wyłącznie na LFP. Rozwiązanie to zapewnia pełne pokrycie zastosowań – od standardowego użytkowania rodzinnego po zaawansowane zastosowania w hybrydach klasy premium, dostarczając optymalne rozwiązania dla różnych scenariuszy.

Wersja LFP zapewnia do 500 km zasięgu w trybie elektrycznym, umożliwiając „ładowanie raz w tygodniu" przy codziennych dojazdach. Wersja NCM zwiększa zasięg elektryczny do ponad 600 km, przy całkowitym zasięgu pojazdu przekraczającym 2000 km, co pozwala na płynne wykorzystanie zarówno w codziennej jeździe elektrycznej, jak i w podróżach długodystansowych.

System zapewnia chwilową moc 1,5 MW przy pełnym naładowaniu i utrzymuje 1,2 MW przy poziomie 20% SOC, eliminując spadki mocy przy niskim stanie naładowania. W zastosowaniach terenowych wymagających ponad 350 kW mocy system dostarcza ponad trzykrotnie większą moc, zapewniając stabilne osiągi nawet przy niskim poziomie naładowania.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa obejmują wzmocnioną powłokę dolną zdolną wytrzymać energię uderzenia na poziomie 1500 dżuli (dziesięciokrotnie więcej niż standard krajowy) oraz uszczelnienie wodoodporne umożliwiające ciągłe zanurzenie w wodzie na głębokości 2 metrów przez ponad 200 godzin bez pogorszenia parametrów.

Bateria sodowo-jonowa Naxtra: osiągnięcie przemysłowej produkcji sodowo-jonowej w skali GWh

Bateria sodowo-jonowa Naxtra stanowi przejście CATL od przełomu laboratoryjnego do produkcji na dużą skalę. Dzięki systematycznemu pokonaniu setek wyzwań inżynieryjnych firma CATL osiągnęła uprzemysłowienie na poziomie gigawatogodzin.

W 2026 roku CATL skutecznie rozwiązał cztery kluczowe bariery produkcji masowej baterii sodowo-jonowych – ekstremalną kontrolę wilgotności, generowanie gazów w twardym węglu, przyczepność do folii aluminiowej oraz systemy samotworzącej się anody – torując drogę do niezawodnego wdrożenia na dużą skalę. Bateria sodowo-jonowa Naxtra ma wejść do pełnej produkcji masowej do końca 2026 roku.

Zintegrowana sieć superszybkiego ładowania i wymiany baterii: jednolita architektura uzupełniania energii

Firma CATL zaprezentowała również zintegrowaną sieć superszybkiego ładowania i wymiany baterii zaprojektowaną jako jeden spójny system, a nie oddzielne rozwiązania, oparty na trzech uzupełniających się filarach – ładowaniu domowym, ładowaniu w miejscach publicznych i wymianie baterii – które razem definiują optymalny ekosystem uzupełniania energii. Wszystkie stacje wymiany baterii dla samochodów osobowych „Choco-Swap" i dla ciężarówek „QIJI" będą wyposażone w systemy superszybkiego ładowania Shenxing, umożliwiając rzeczywistą synergię ładowania i wymiany, w której każda stacja pełni jednocześnie funkcję punktu wymiany baterii i centrum ładowania dużej mocy.

Zintegrowane stacje ładowania i wymiany baterii wykorzystują współdzielone, kompaktowe stacje transformatorowe oraz moduły ładowania, ograniczając liczbę etapów konwersji energii i zmniejszając całkowite straty energii o ponad 13 punktów procentowych w porównaniu z tradycyjnymi stacjami ładowania wyposażonymi w magazyny energii. W sytuacjach awaryjnych baterie stacyjne mogą bezpośrednio zasilać punkty ładowania, zwiększając stopień wykorzystania urządzeń do ponad 85%. Pozwala to osiągnąć trzykrotnie większą przepustowość na jedno miejsce parkingowe w porównaniu z konwencjonalnymi stacjami, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów inwestycyjnych części związanej z superszybkim ładowaniem do zaledwie jednej piątej porównywalnych systemów.

CATL wprowadził baterię Choco-Swap #26, wyposażoną w architekturę wysokiego napięcia 800 V. Pierwsza wersja obejmuje wariant o pojemności 75 kWh, a kolejne o większej pojemności zostaną wprowadzone w późniejszym czasie; wszystkie są w pełni kompatybilne z pojazdami segmentów B–C z instalacją 800 V. W ramach tej premiery system Choco-Swap obejmie pełną gamę pojazdów od segmentu A0 do segmentu C.

W zakresie rozwoju sieci CATL planuje do końca 2026 roku zbudować 4000 zintegrowanych stacji ładowania i wymiany baterii, obejmujących niemal 190 miast i krajową sieć autostrad składającą się z 12 korytarzy północ–południe i 11 korytarzy wschód–zachód. Do tej pory sieć Choco-Swap obejmuje już 1470 stacji w 99 miastach, a jej rozwój nadal dynamicznie przyspiesza.

Wspólnie z producentami pojazdów i partnerami energetycznymi CATL będzie współtworzył „sieć współdzielonego ładowania i wymiany baterii" opartą na współdzieleniu technologii, płynnej łączności i wspólnych inwestycjach. Do pierwszych partnerów należą Changan, Chery, GAC, Seres, SAIC-GM-Wuling i BAIC, a celem jest budowa ponad 100 000 współdzielonych punktów uzupełniania energii do końca 2028 roku.

Rozwój kompleksowych rozwiązań energetycznych dla wszystkich scenariuszy

Od pięciu produktów bateryjnych obejmujących pełne spektrum materiałów po zintegrowaną sieć superszybkiego ładowania i wymiany baterii – CATL stworzył kompletny łańcuch wartości, obejmujący zarówno produkty bateryjne, jak i infrastrukturę.

CATL będzie nadal inwestował w zaawansowane badania, produkcję na dużą skalę i współpracę w ramach ekosystemu, aby przyspieszyć przejście od innowacji punktowych do kompleksowych rozwiązań energetycznych dla wszystkich scenariuszy użytkowania, zapewniając dostępność korzyści wynikających z postępu technologicznego we wszystkich zastosowaniach mobilności.

