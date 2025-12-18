مبادرة «الأعوام الثقافية» في قطر تعلن الدول الشريكة للعامين 2026 و2027

الدوحة، قطر، 18 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت مبادرة الأعوام الثقافية عن خطط لإطلاق مجموعة جديدة من الشراكات الثقافية مع دول من مختلف أنحاء العالم، احتفاءً بالاحترام المتبادل والتبادل الثقافي والتعاون العالمي. وستشمل الشراكات المقبلة كندا والمكسيك (2026)، ومصر واليونان (2027).

وقالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مبادرة الأعوام الثقافية: «تُعد مبادرة الأعوام الثقافية من أكثر برامجنا عطاءً. وبوصفها إرثاً انبثق عن كأس العالم FIFA قطر 2022™، فقد واصلت على مدى أكثر من اثني عشر عاماً تعزيز التفاهم عبر الحدود. وقد صُممت لتقديم ثقافتنا إلى قارات مختلفة، والتعريف بقيمنا ومواهبنا لدى جماهير جديدة، وفي الوقت نفسه الاحتفاء بثقافات الدول الأخرى هنا في قطر ضمن تبادل متكافئ. نستضيف هذا العام الأرجنتين وتشيلي، وسيشهد العام المقبل تبادلاً ثقافياً مع المكسيك وكندا، ثم مع مصر واليونان في عام 2027».

وانطلقت مبادرة الأعوام الثقافية في عام 2012، وتعمل على بناء علاقات طويلة الأمد بين قطر والدول الشريكة عبر سلسلة من التبادلات الثقافية والتعليمية والتجارية والإبداعية. وتعكس المبادرة إيمان دولة قطر بأن التعاون الثقافي يدعم الحوار، ويعزز الروابط الدولية، ويرسخ التفاهم عبر الحدود.

ويحمل العام الثقافي 2026 مع كندا والمكسيك رمزية خاصة؛ إذ إن كأس العالم FIFA 26™، التي تشترك في استضافتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، هي البطولة ذاتها التي ألهمت إطلاق مبادرة الأعوام الثقافية عندما فازت قطر بحق استضافة المونديال.

وانسجاماً مع روح الوحدة العالمية التي يجسدها هذا الحدث، سيسلط هذا التعاون مع الدول المستضيفة للنسخة المقبلة الضوء على قدرة كرة القدم على وصل الثقافات. كما ستُقدَّم برامج إضافية بوصفها مشاريع إرث للعام الثقافي: قطر والولايات المتحدة الأمريكية (2021).

وفي عام 2027، ستكرّم قطر الإرث الثقافي لكل من مصر واليونان، وهما حضارتان أسهمتا في تشكيل تاريخ العالم، ولا تزالان تؤثران في الثقافة والفلسفة والفن المعاصر.

وعلى مدار كل عام ثقافي، تتعاون قطر بشكل وثيق مع المؤسسات الثقافية والسفارات والفنانين والتربويين لتقديم جدول متنوع من المعارض والمهرجانات والمعارض التجارية والإقامات الفنية والتبادلات الأكاديمية والفعاليات العامة في كلا البلدين. وغالباً ما تبدأ البرمجة قبل حلول العام الرسمي وتمتد إلى ما بعده بوقت طويل، بما يرسخ إرثاً وعلاقات مستدامة على المدى البعيد.

ومنذ تأسيسها، أقامت مبادرة الأعوام الثقافية شراكات مع اليابان (2012)، والمملكة المتحدة (2013)، والبرازيل (2014)، وتركيا (2015)، والصين (2016)، وألمانيا (2017)، وروسيا (2018)، والهند (2019)، وفرنسا (2020)، والولايات المتحدة الأمريكية (2021)، ومنطقة الميناسا (MENASA): الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا (2022)، وإندونيسيا (2023)، والمغرب (2024). وتحتفي قطر حالياً بالعام الثقافي مع كل من الأرجنتين وتشيلي (2025).

