Iniciativa Years of Culture do Catar anuncia países parceiros para 2026 e 2027

DOHA, Catar, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A iniciativa Years of Culture anunciou planos para uma nova série de parcerias culturais com países de todo o mundo, celebrando o respeito mútuo, o intercâmbio cultural e a colaboração global. As próximas parcerias incluirão Canadá e México (2026) e Egito e Grécia (2027).

Sua Excelência Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidente da iniciativa Years of Culture, afirmou: "O Years of Culture é um dos nossos programas mais gratificantes. Criado como um legado da Copa do Mundo da FIFA 2022, o programa vem promovendo a compreensão entre países há mais de uma década. O programa foi concebido para levar a nossa cultura a diferentes continentes e apresentar nossos valores e talentos a novos públicos, ao mesmo tempo em que celebramos, em contrapartida, a cultura de outras nações aqui, no Catar. Neste ano, recebemos Argentina e Chile. No próximo ano, entraremos em intercâmbio com México e Canadá, seguidos por Egito e Grécia em 2027".

Lançada em 2012, a iniciativa Years of Culture constrói relações de longo prazo entre o Catar e países parceiros por meio de uma série de intercâmbios culturais, educacionais, empresariais e criativos. A iniciativa reflete a convicção do Catar de que a colaboração cultural fortalece o diálogo, aprofunda os laços internacionais e promove a compreensão entre nações.

O Ano da Cultura de 2026, realizado com Canadá e México, carrega uma simetria especial. A Copa do Mundo da FIFA 26™, coorganizada por Canadá, México e Estados Unidos, é o mesmo torneio que inspirou a criação da iniciativa Years of Culture, quando o Catar venceu a candidatura para sediar o evento.

Em sintonia com o espírito de união global representado pelos jogos, essa colaboração com os próximos países-sede da Copa do Mundo destacará a capacidade do futebol de conectar culturas. Mais programas serão apresentados como projetos de legado do Ano da Cultura Catar–EUA 2021.

Em 2027, o Catar homenageará os legados culturais do Egito e da Grécia, duas civilizações que moldaram a história mundial e continuam a influenciar a cultura, a filosofia e a arte contemporâneas.

Ao longo de cada Ano de Cultura, o Catar colabora de perto com instituições culturais, embaixadas, artistas e educadores para apresentar um calendário diversificado de exposições, festivais, feiras comerciais, residências artísticas, intercâmbios acadêmicos e eventos públicos em ambos os países. As programações frequentemente têm início antes do ano oficial e se estendem muito além dele, criando legados e relações de longo prazo.

Desde a sua criação, a iniciativa Years of Culture estabeleceu parcerias com Japão (2012), Reino Unido (2013), Brasil (2014), Turquia (2015), China (2016), Alemanha (2017), Rússia (2018), Índia (2019), França (2020), Estados Unidos (2021), a região MENASA (2022), Indonésia (2023) e Marrocos (2024). Atualmente, o Catar celebra o Ano da Cultura com Argentina e Chile (2025).

Para mais informações, acesse www.yearsofculture.qa ou siga @yearsofculture nas redes sociais.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839631/Years_of_Culture_Logo.jpg

FONTE Years of Culture