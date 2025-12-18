Inisiatif Years of Culture Qatar Umumkan Negara-negara Mitra Untuk Tahun 2026 dan 2027

DOHA, Qatar, 18 Des. 2025 /PRNewswire/ - Inisiatif Years of Culture mengumumkan rencana baru untuk serangkaian kemitraan budaya dengan berbagai negara dalam rangka merayakan rasa saling menghormati, pertukaran budaya, dan kerja sama global. Kemitraan mendatang ini melibatkan Kanada dan Meksiko (2026) & Mesir dan Yunani (2027).

Kata Yang Mulia Sheikha Al Mayassa binti Hamad bin Khalifa Al Thani, Ketua Years of Culture, "Years of Culture adalah salah satu program kami yang paling bermanfaat. Sebagai warisan yang diciptakan untuk FIFA World Cup 2022, Years of Culture membangun pemahaman antar negara selama lebih dari dua belas tahun. Program ini dirancang untuk membawa budaya kami ke berbagai benua dan memperkenalkan nilai-nilai maupun profesional berbakat kami kepada khalayak baru sekaligus merayakan negara lain melalui pertukaran budaya di Qatar. Tahun ini, kami menjadi tuan rumah bagi Argentina dan Chili. Tahun depan kami akan melakukan pertukaran dengan Meksiko dan Kanada, kemudian Mesir dan Yunani pada tahun 2027."

Years of Culture dimulai pada tahun 2012 dan membangun hubungan jangka panjang antara Qatar dan negara-negara mitra melalui serangkaian pertukaran budaya, pendidikan, bisnis, dan kreatif. Inisiatif ini mencerminkan keyakinan Qatar bahwa kerja sama budaya mendukung dialog, memperkuat hubungan internasional, dan meningkatkan pemahaman antar negara.

Year of Culture 2026 bersama Kanada dan Meksiko memiliki kesamaan khusus. FIFA World Cup 26™ yang diselenggarakan bersama oleh Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat adalah turnamen yang sama yang mengilhami terciptanya inisiatif Years of Culture ketika Qatar memenangkan tawaran menjadi tuan rumah.

Menggemakan semangat persatuan global yang diwakili oleh pertandingan, kerja sama dengan tuan rumah Piala Dunia berikutnya akan menyoroti kemampuan sepak bola dalam menghubungkan budaya. Program-program lain akan disajikan sebagai proyek warisan Year of Culture Qatar-AS 2021.

Tahun 2027, Qatar akan menghormati warisan budaya Mesir dan Yunani, dua peradaban yang telah membentuk sejarah dunia dan terus memengaruhi budaya, filosofi, dan seni kontemporer.

Di setiap Year of Culture, Qatar menjalin kerja sama erat dengan berbagai institusi budaya, kedutaan besar, seniman, dan pendidik untuk menyajikan beragam pameran, festival, pameran perdagangan, residensi, pertukaran akademis, dan acara publik di kedua negara di sepanjang tahun. Penyusunan program sering dimulai menjelang tahun resmi dan berlanjut setelahnya, untuk menciptakan warisan dan hubungan jangka panjang.

Sejak didirikan, Years of Culture telah menjalin kemitraan dengan Jepang (2012); Inggris (2013); Brasil (2014); Turki (2015); Tiongkok (2016); Jerman (2017); Rusia (2018); India (2019); Prancis (2020); Amerika Serikat (2021); Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan (2022); Indonesia (2023) dan Maroko (2024). Qatar sedang merayakan Tahun Kebudayaan bersama Argentina dan Chili (2025).

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.yearsofculture.qa atau ikuti @yearsofculture di media sosial.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839631/Years_of_Culture_Logo.jpg

SOURCE Years of Culture