Katarská iniciativa „Roky kultury" oznámila partnerské země pro roky 2026 a 2027
News provided byYears of Culture
Dec 17, 2025, 13:16 ET
DAUHÁ, Katar, 17. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Iniciativa „Roky kultury" oznámila plány na novou řadu kulturních partnerství se zeměmi po celém světě, která budou oslavovat vzájemný respekt, kulturní výměnu a globální spolupráci. Mezi nadcházející partnerství budou patřit Kanada a Mexiko (2026) a Egypt a Řecko (2027).
Její Excelence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, předsedkyně iniciativy Roky kultury, řekla: „Iniciativa Roky kultury je jedním z našich nejvýznamnějších programů. Jako odkaz vytvořený pro mistrovství světa ve fotbale 2022 buduje již více než dvanáct let porozumění přesahující hranice. Byla navržena tak, aby přinesla naši kulturu na různé kontinenty a představila naše hodnoty a talenty novému publiku, přičemž zároveň oslavuje jiné země v rámci výměny zde v Kataru. Letos hostíme Argentinu a Chile. Příští rok nás čeká výměna s Mexikem a Kanadou, následovaná Egyptem a Řeckem v roce 2027."
Iniciativa Roky kultury, která byla zahájena v roce 2012, buduje dlouhodobé vztahy mezi Katarem a partnerskými zeměmi prostřednictvím řady kulturních, vzdělávacích, obchodních a kreativních výměn. Iniciativa odráží přesvědčení Kataru, že kulturní spolupráce podporuje dialog, posiluje mezinárodní vazby a podporuje porozumění přesahující hranice.
Rok kultury 2026 s Kanadou a Mexikem má zvláštní symetrii. Mistrovství světa ve fotbale FIFA 26™, které společně hostí Kanada, Mexiko a Spojené státy, je stejný turnaj, který inspiroval vznik iniciativy Roky kultury, když Katar vyhrál výběrové řízení na její pořádání.
V duchu globální jednoty, kterou tyto hry představují, bude tato spolupráce s hostiteli dalšího mistrovství světa zdůrazňovat schopnost fotbalu propojovat kultury. Další programy budou představeny jako projekty dědictví Roku kultury Katar-USA 2021.
V roce 2027 bude Katar ctít kulturní dědictví Egypta a Řecka, dvou civilizací, které formovaly světové dějiny a nadále ovlivňují současnou kulturu, filozofii a umění.
Během každého Roku kultury Katar úzce spolupracuje s kulturními institucemi, velvyslanectvími, umělci a pedagogy, aby představil pestrý kalendář výstav, festivalů, veletrhů, rezidenčních pobytů, vědeckých výměn a veřejných akcí v obou zemích. Program se často začíná chystat v období před oficiálním rokem a pokračuje i dlouho poté, čímž vytváří dlouhodobé dědictví a vztahy.
Od svého založení navázal program Roky kultury partnerství s Japonskem (2012), Spojeným královstvím (2013), Brazílií (2014), Tureckem (2015), Čínou (2016), Německem (2017), Ruskem (2018), Indií (2019), Francií (2020), Spojenými státy (2021), regionem MENASA (Blízký východ, severní Afrika a jižní Asie) (2022), Indonésií (2023) a Marokem (2024). Katar v současné době slaví Rok kultury s Argentinou a Chile (2025).
Další informace najdete na www.yearsofculture.qa nebo sledujte @yearsofculture na sociálních médiích.
