La iniciativa Years of Culture de Catar anuncia los países socios para 2026 y 2027

DOHA, Catar, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La iniciativa Years of Culture (Años de Cultura) anunció planes para una nueva serie de colaboraciones culturales con países de todo el mundo, con el fin de celebrar el respeto mutuo, el intercambio cultural y la colaboración mundial. Las próximas colaboraciones incluirán Canadá y México (2026) y Egipto y Grecia (2027).

Su Excelencia Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidenta de Years of Culture, afirmó: "Years of Culture es uno de nuestros programas más gratificantes. Como legado creado para la Copa Mundial de la FIFA 2022, lleva más de doce años fomentando el entendimiento entre países. Fue diseñada para llevar nuestra cultura a diferentes continentes y presentar nuestros valores y talento a nuevas audiencias, al tiempo que celebramos a otros países aquí en Catar. Este año, recibimos a Argentina y Chile. El año que viene dará inicio a un intercambio con México y Canadá, seguido de Egipto y Grecia en 2027".

Lanzada en 2012, la iniciativa Years of Culture establece relaciones a largo plazo entre Catar y los países socios a través de una serie de intercambios culturales, educativos, empresariales y creativos. La iniciativa refleja la convicción de Catar de que la colaboración cultural fomenta el diálogo, fortalece los lazos internacionales y promueve el entendimiento entre países.

Years of Culture 2026 con Canadá y México tiene una simetría especial. La Copa Mundial de la FIFA 26™, coorganizada por Canadá, México y Estados Unidos, es el mismo torneo que inspiró la creación de la iniciativa Years of Culture cuando Catar ganó la candidatura para ser sede.

Al hacerse eco del espíritu de unidad mundial que representa el torneo, esta colaboración con los próximos anfitriones de la Copa Mundial destacará la capacidad del fútbol para conectar culturas. Se presentarán programas adicionales como proyectos heredados del Years of Culture Catar - EE. UU. de 2021.

En 2027, Catar rendirá homenaje al legado cultural de Egipto y Grecia, dos civilizaciones que han marcado la historia mundial e influyen en la cultura, la filosofía y el arte contemporáneos.

A lo largo de cada Years of Culture, Catar colabora estrechamente con instituciones culturales, embajadas, artistas y educadores para presentar un calendario diverso de exposiciones, festivales, ferias comerciales, residencias, intercambios académicos y eventos públicos en ambos países. La programación suele comenzar en el período previo al año oficial y continúa mucho más allá, para crear legados y relaciones a largo plazo.

Desde su fundación, Years of Culture ha establecido asociaciones con Japón (2012), el Reino Unido (2013), Brasil (2014), Turquía (2015), China (2016), Alemania (2017), Rusia (2018), India (2019), Francia (2020), Estados Unidos (2021), la región del Oriente Medio, del Norte de África y del Sur de Asia (2022), Indonesia (2023) y Marruecos (2024). Actualmente, Catar celebra un Years of Culture con Argentina y Chile (2025).

Para más información, visite www.yearsofculture.qa o siga a @yearsofculture en redes sociales.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2839631/Years_of_Culture_Logo.jpg

FUENTE Years of Culture