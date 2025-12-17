Программа Катара «Годы культуры» объявляет страны-партнеры на 2026 и 2027 годы

ДОХА, Катар, 18 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Программа «Годы культуры» (The Years of Culture) объявила о планах создания новых культурных партнерств со странами по всему миру во имя взаимного уважения, культурного обмена и глобального сотрудничества. Следующими партнерами Катара по данной программе станут Канада и Мексика (2026 год), а также Египет и Греция (2027 год).

Ее Превосходительство шейха Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль Тани (Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani), председатель программы «Годы культуры», сказала: «Годы культуры — одна из наших самых полезных программ. Созданная в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2022 года, она уже более десяти лет способствует взаимопониманию между странами. Целью создания программы было знакомство разных континентов с нашей культурой и представление новой аудитории наших ценностей и талантов в обмен на знакомство с культурой других стран и их представительство здесь, в Катаре. В этом году мы принимаем гостей из Аргентины и Чили. В следующем году обмен будет происходить с Мексикой и Канадой, а в 2027 году — с Египтом и Грецией».

Программа «Годы культуры», стартовавшая в 2012 году, выстраивает долгосрочные отношения между Катаром и странами-партнерами посредством серии культурных, образовательных, деловых и творческих обменов. Эта инициатива отражает убежденность Катара в том, что культурное сотрудничество поддерживает диалог, укрепляет международные связи и способствует взаимопониманию между странами.

Год культуры 2026 с Канадой и Мексикой несет в себе особую симметрию. Чемпионат мира по футболу FIFA World Cup 26™, проводимый совместно Канадой, Мексикой и США, — это такой же турнир, который вдохновил Катар на создание инициативы «Годы культуры», когда Катар выиграл право на проведение чемпионата.

Перекликаясь с духом глобального единения, символом которого являются игры, это сотрудничество с организаторами следующего чемпионата мира по футболу подчеркнет способность футбола объединять культуры. Дополнительные программы будут представлены в качестве наследия программы «Годы культуры Катар-США 2021».

В 2027 году Катар будет отдавать дань культурному наследию Египта и Греции — двух цивилизаций, которые сформировали мировую историю и продолжают влиять на современную культуру, философию и искусство.

На протяжении всего года в рамках проекта «Годы культуры» Катар тесно сотрудничает с учреждениями культуры, посольствами, художниками и педагогами, чтобы представить разнообразный календарь выставок, фестивалей, торговых ярмарок, стажировок, академических обменов и общественных мероприятий в обеих странах. Разработка программы часто начинается в преддверии официального года и продолжается далеко за его пределами, создавая долгосрочные проекты и связи.

С момента своего основания «Годы культуры» установили партнерские отношения с Японией (2012 год), Великобританией (2013 год), Бразилией (2014 год), Турцией (2015 год), Китаем (2016 год), Германией (2017 год), Россией (2018 год), Индией (2019 год), Францией (2020 год), США (2021 год), странами Ближнего Востока, Южной и Северной Африки (2022 год), Индонезией (2023 год) и Марокко (2024 год). В настоящее время Катар отмечает Год культуры с Аргентиной и Чили (2025 год).

Для получения дополнительной информации посетите www.yearsofculture.qa или подпишитесь на @yearsofculture в социальных сетях.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2839631/Years_of_Culture_Logo.jpg