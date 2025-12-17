Katarská iniciatíva Years of Culture oznamuje partnerské krajiny na roky 2026 a 2027
Dec 17, 2025, 16:55 ET
DAUHA, Katar, 17. december 2025 /PRNewswire/ – Iniciatíva Years of Culture (Roky kultúry) oznámila plány na novú sériu kultúrnych partnerstiev s krajinami z celého sveta, ktoré oslavujú vzájomný rešpekt, kultúrnu výmenu a globálnu spoluprácu. Do nadchádzajúcich partnerstiev bude zahrnutá Kanadu a Mexiko (2026), a následne Egypt a Grécko (2027).
Jej Excelencia šejka Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, predsedníčka programu Years of Culture, povedala: „Iniciatíva Years of Culture sú jedným z našich najvýznamnejších programov. Ako odkaz vytvorený pre Majstrovstvá sveta vo futbale FIFA World Cup 2022 buduje už viac ako dvanásť rokov porozumenie naprieč hranicami. Bol navrhnutý tak, aby priniesol našu kultúru na rôzne kontinenty, predstavil naše hodnoty a talent novému publiku, a zároveň oslávil iné krajiny tu v Katare. Tento rok hostíme Argentínu a Čile. Budúci rok nás čaká výmena s Mexikom a Kanadou, po ktorých bude v roku 2027 nasledovať Egypt a Grécko."
Program Years of Culture (Roky kultúry) bol spustený v roku 2012. Dlhodobo buduje vzťahy medzi Katarom a partnerskými krajinami prostredníctvom série kultúrnych, vzdelávacích, obchodných a kreatívnych výmen. Táto iniciatíva odráža presvedčenie Kataru, že kultúrna spolupráca podporuje dialóg, posilňuje medzinárodné väzby a presadzuje porozumenie naprieč hranicami.
Rok kultúry 2026 s Kanadou a Mexikom prináša jedinečnú symetriu. Majstrovstvá sveta vo futbale FIFA World Cup 26™, ktoré spoločne hostia Kanada, Mexiko a Spojené štáty, sú tým istým turnajom, ktorý inšpiroval vznik iniciatívy Years of Culture, keď Katar vyhral kandidatúru na usporiadanie.
V duchu globálnej jednoty, ktorú turnaj predstavuje, zdôrazní táto spolupráca s budúcimi hostiteľmi majstrovstiev sveta schopnosť futbalu prepájať kultúry. Ďalšie programy budú prezentované ako projekty dedičstva Years of Culture Katar-USA 2021.
V roku 2027 si Katar uctí kultúrne dedičstvo Egypta a Grécka, dvoch civilizácií, ktoré formovali svetové dejiny a naďalej ovplyvňujú kultúru, filozofiu a umenie súčasnosti.
Počas každého Roka kultúry Katar úzko spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami, veľvyslanectvami, umelcami a pedagógmi, aby predstavil rozmanitý kalendár výstav, festivalov, veľtrhov, rezidentúr, akademických výmen a verejných podujatí v oboch krajinách. Tvorba programu sa často začína v období pred oficiálnym rokom a pokračuje dlho po jeho skončení, čím vytvára dlhodobé dedičstvo a vzťahy.
Od svojho založenia nadviazala iniciatíva Years of Culture partnerstvá s Japonskom (2012), Spojeným kráľovstvom (2013), Brazíliou (2014), Tureckom (2015), Čínou (2016), Nemeckom (2017), Ruskom (2018), Indiou (2019), Francúzskom (2020), Spojenými štátmi (2021), regiónom MENASA (2022), Indonéziou (2023) a Marokom (2024). Katar v súčasnosti oslavuje Rok kultúry spolu s Argentínou a Čile (2025).
Viac informácií nájdete na stránke www.yearsofculture.qa alebo sledujte @yearsofculture na sociálnych sieťach.
