Katarska inicjatywa „Lata Kultury" ogłasza kraje partnerskie na lata 2026 i 2027

DOHA, Katar, 17 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- W ramach inicjatywy „Lata kultury" (Years of Culture) ogłoszono plany dotyczące nowych partnerstw kulturalnych z krajami z całego świata, mających na celu promowanie wzajemnego szacunku, wymiany kulturowej i globalnej współpracy. Wśród przyszłych partnerów znajdą się Kanada i Meksyk (2026) oraz Egipt i Grecja (2027).

Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, przewodnicząca inicjatywy, powiedziała: „Lata Kultury to jeden z naszych najbardziej satysfakcjonujących programów. Jako dziedzictwo stworzone na potrzeby Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2022, od kilkunastu lat program ten buduje zrozumienie ponad granicami. Jego celem jest przybliżenie naszej kultury mieszkańcom różnych kontynentów oraz zaprezentowanie naszych wartości i talentów nowym odbiorcom, a jednocześnie uhonorowanie innych krajów poprzez wymianę kulturalną tutaj, w Katarze. W tym roku gościmy Argentynę i Chile. W przyszłym roku odbędzie się wymiana z Meksykiem i Kanadą, a w 2027 roku z Egiptem i Grecją".

Rozpoczęty w 2012 roku program „Lata Kultury" buduje długotrwałe relacje między Katarem a krajami partnerskimi poprzez szereg wymian kulturalnych, edukacyjnych, biznesowych i twórczych. Inicjatywa ta odzwierciedla przekonanie Kataru, że współpraca kulturalna wspiera dialog, wzmacnia więzi międzynarodowe i promuje zrozumienie ponad granicami.

Rok Kultury z Kanadą i Meksykiem w 2026 roku niesie ze sobą szczególną symetrię. Mistrzostwa Świata FIFA 26™, współorganizowane przez Kanadę, Meksyk i Stany Zjednoczone, to ten sam turniej, który zainspirował powstanie inicjatywy „Lata Kultury", kiedy Katar wygrał przetarg na organizację mistrzostw.

Nawiązując do ducha globalnej jedności reprezentowanego przez te rozgrywki, współpraca z gospodarzami następnych mistrzostw świata podkreśli zdolność piłki nożnej do łączenia kultur. Dodatkowe programy zostaną zaprezentowane jako projekty dziedzictwa Roku Kultury Katar-USA 2021.

W 2027 roku Katar uhonoruje dziedzictwo kulturowe Egiptu i Grecji, dwóch cywilizacji, które ukształtowały historię świata i nadal wpływają na współczesną kulturę, filozofię i sztukę.

W trakcie każdego Roku Kultury Katar ściśle współpracuje z instytucjami kulturalnymi, ambasadami, artystami i działaczami edukacyjnymi, aby zaprezentować różnorodny kalendarz wystaw, festiwali, targów, rezydencji artystycznych, wymian akademickich i wydarzeń publicznych w obu krajach. Programowanie często rozpoczyna się przed oficjalnym rokiem i trwa znacznie dłużej, tworząc długotrwałe dziedzictwo i relacje.

W ramach inicjatywy „Lata Kultury" nawiązano jak dotąd współpracę z Japonią (2012), Wielką Brytanią (2013), Brazylią (2014), Turcją (2015), Chinami (2016), Niemcami (2017), Rosją (2018), Indiami (2019), Francją (2020), Stanami Zjednoczonymi (2021), regionem MENASA (2022), Indonezją (2023) i Marokiem (2024). Katar obecnie obchodzi Rok Kultury zarówno z Argentyną, jak i Chile (2025).

