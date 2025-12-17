卡達文化年 (Years of Culture) 計劃公佈 2026 年及 2027 年合作夥伴國家名單

卡達多哈2025年12月18日 /美通社/ -- 卡達文化年 (Years of Culture) 計劃宣佈與全球各國建立新一輪文化夥伴關係，旨在慶祝互相尊重、文化交流與全球合作。即將建立的夥伴關係將涵蓋加拿大與墨西哥（2026 年）以及埃及與希臘（2027 年）。

Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani 女士閣下是文化年 (Years of Culture) 的主席：「文化年 (Years of Culture) 是我們最具回報價值的計劃之一。文化年是為 2022 年國際足總世界盃 (FIFA World Cup 2022) 打造的傳承項目，十多年來持續促進跨國界的互相理解。此計劃旨在將我們的文化帶往各大洲，向新觀眾介紹我們的價值觀與人才，同時在卡達本土透過交流活動向其他國家致敬。今年，我們將接待阿根廷與智利代表團，明年將與墨西哥及加拿大展開交流，2027 年則輪到埃及與希臘。

文化年 (Years of Culture) 自 2012 年啟動以來，透過一系列文化、教育、商業及創意交流活動，致力於建立卡達與合作夥伴國家之間的長期關係。此計劃彰顯出卡達的信念：文化協作能促進對話、鞏固國際紐帶，並推動跨國界理解。

2026 年與加拿大及墨西哥共同舉辦的文化年 (Years of Culture)，更蘊含著特殊的對稱意義。由加拿大、墨西哥和美國共同主辦的 2026 年國際足總世界盃™ (FIFA World Cup 26™)，正是當年卡達贏得主辦權時，激發文化年 (Years of Culture) 計劃誕生的同一屆賽事。

此項與下一屆世界盃主辦國合作的計劃，將呼應賽事所象徵的全球團結精神，彰顯足球連結文化的非凡力量。其他活動將作為 2021 年卡達-美國文化年 (Year of Culture Qatar-USA 2021) 之延續項目呈現。

2027 年，卡達將致敬埃及和希臘的文化遺產，這兩個文明塑造了世界歷史並持續影響當代文化、哲學和藝術。

卡達在每年文化年期間與文化機構、大使館、藝術家和教育工作者密切合作，展出各種各樣的展覽、節日、貿易展覽會、居留、學術交流和公眾活動的日曆。相關活動規劃通常在正式年份來臨前啟動，並持續至活動結束後相當長的時間，從而建立長遠的遺產與合作關係。

自創立以來，文化年 (Years of Culture) 計劃已陸續與日本（2012 年）、英國（2013 年）、巴西（2014 年）、土耳其（2015 年）、中國（2016 年）、 德國（2017 年）、俄羅斯（2018 年）、印度（2019 年）、法國（2020 年）、美國（2021 年）、中東及北非地區（2022 年）、印尼（2023 年）與摩洛哥（2024 年）建立夥伴關係。卡達目前正與阿根廷和智利一起慶祝達文化年 (Years of Culture)（2025 年）。

有關更多資訊，請瀏覽 www.yearsofculture.qa 或在社交媒體上關注 @yearsofculture。

SOURCE Years of Culture