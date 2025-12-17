カタールの「文化年（Years of Culture）」イニシアチブ、2026年と2027年のパートナー国を発表

ドーハ（カタール）, 2025年12月17日 /PRNewswire/ -- 「文化年（Years of Culture）」イニシアチブは、相互尊重、文化交流、世界的な協力を称える世界各国との新たな文化パートナーシップ計画を発表しました。今後の提携には、カナダとメキシコ（2026年）、エジプトとギリシャ（2027年）が含まれます。

「文化年（Years of Culture）」の委員長であるSheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani閣下は、「文化年（Years of Culture）は私たちの最もやりがいのあるプログラムの一つです。 FIFA World Cup 2022に向けて築かれた遺産として、12年以上にわたり国境を越えた理解が築かれてきました。これは、カタールで他の国々との交流を祝うと同時に、私たちの文化をさまざまな大陸に広め、私たちの価値観と才能を新しい観客に紹介するために企画されました。今年はアルゼンチンとチリをホストします。来年はメキシコとカナダとの交流が始まり、2027年にはエジプトとギリシャとの交流も予定されています。」

2012年に開始された「文化年（Years of Culture）」は、一連の文化、教育、ビジネス、創造的交流を通じて、カタールとパートナー諸国との長期的な関係を構築します。このイニシアチブは、文化協力が対話を支え、国際的なつながりを強化し、国境を越えた理解を促進するというカタールの信念を反映しています。

2026年のカナダとメキシコとの文化の年は特別な対称性を持っています。カナダ、メキシコ、米国が共催するFIFA World Cup 26™は、カタールが開催権を獲得したことで「文化の年」イニシアチブの創設のきっかけとなった大会です。

オリンピックが象徴する世界統一の精神を反映し、次回ワールドカップ開催国とのこのコラボレーションは、サッカーが文化を結びつける力を強調することになります。追加のプログラムは、2021年カタール・米国文化年（Year of Culture Qatar-USA 2021）のレガシープロジェクトとして発表されます。

2027年、カタールは世界の歴史を形作り、現代の文化、哲学、芸術に影響を与え続けている2つの文明、エジプトとギリシャの文化的遺産を称えます。

カタールは毎年「文化年（Years of Culture）」を通じて文化機関、大使館、芸術家、教育者と緊密に協力し、両国で多様な展示会、フェスティバル、見本市、レジデンス、学術交流、公開イベントを開催します。プログラミングは多くの場合、正式な年度が始まる前に始まり、その後も継続され、長期的な遺産と関係を築きます。

創設以来、「文化年（Years of Culture）」は、日本（2012年）、英国（2013年）、ブラジル（2014年）、トルコ（2015年）、中国（2016年）、ドイツ（2017年）、ロシア（2018年）、インド（2019年）、フランス（2020年）、米国（2021年）、MENASA地域（2022年）、インドネシア（2023年）、モロッコ（2024年）と提携を結んできました。カタールは現在、アルゼンチン、チリ両国とともに「文化年（Years of Culture）」（2025年）を祝っています。

