من الفكرة إلى الطباعة: طابعة Creality SPARKX i7 تظهر لأول مرة في معرض CES 2026 للمبدعين في الحياة اليومية

لاس فيغاس, 8 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- في يوم افتتاح معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2026)، كشفت شركة Creality، الرائدة عالمياً في صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد، عن عرض شامل في جناحها (Venetian 54359)، مقدمةً منتجات مكتبية جديدة للإبداع إلى جانب تجهيزات تفاعلية وعروض لنماذج مميزة. سلط العرض الضوء على أحدث التطورات التي حققتها Creality في مجال التصنيع الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، موضحاً كيف أصبحت تقنيات الإبداع ثلاثية الأبعاد المتقدمة أكثر سهولة وبديهية، وأكثر ملاءمة للاستخدامات الإبداعية اليومية.

ظهرت طابعة SPARKX i7 رسمياً لأول مرة في معرض CES، متميزة بعناصر إضاءة أنيقة ومتقنة تعكس جماليات الطابعة المكتبية الحديثة والدافئة. وبصفته الظهور العلني الأول، شكّل هذا الحدث الإطلاق الرسمي لطراز i7، حيث استعرض تجربة طباعة ثلاثية الأبعاد مبسطة وجاهزة للاستخدام، ومصممة خصيصاً للمبدعين في الحياة اليومية.

تضم طابعة SPARKX i7 مجموعة من الميزات الرئيسية، بما في ذلك رأس الطباعة (Hotend) قابل للتبديل بسرعة لصيانة سهلة للغاية، وآلية تغيير ألوان معاد تصميمها، ونظام خيوط طباعة رباعي الألوان يقلل بشكل كبير من هدر المواد. كما عززت القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التجربة بشكل أكبر، حيث تدعم إنشاء النماذج الذكية، والطباعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والتشغيل في الوقت الفعلي عبر الهاتف المحمول. عقب ظهورها في معرض CES، تم فتح باب الطلب المسبق لطابعة i7 في أمريكا الشمالية، مع توفرها عالمياً في وقت قريب.

إلى جانب طابعة SPARKX i7، عرضت Creality أيضاً منتجات أساسية أخرى من منظومتها المكتبية للإبداع، التي تغطي مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والحفر بالليزر، والمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، وأدوات الإبداع المدعومة بالذكاء الاصطناعي. شملت أبرز المعروضات طابعة Ender-3 V4 ثلاثية الأبعاد، وهي الجيل الأحدث في سلسلة Creality الأيقونية والأكثر مبيعاً؛ وجهاز الحفر بالليزر Falcon T1، وهو أول نظام ليزر 5 في 1 في العالم؛ والماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد Sermoon P1، الذي يجمع بين دقة الليزر الأزرق واتصال Wi-Fi 7؛ وCubeMe، وهي ميزة ذكاء اصطناعي جديدة ضمن منصة Creality Cloud تتيح للمستخدمين إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد مخصصة من صورة واحدة فقط في دقائق.

جمع جناح Creality في معرض CES بين التجهيزات التفاعلية واسعة النطاق وعروض نماذج محلية الطابع، لخلق أجواء تفاعلية جذابة للغاية. من خلال ركن تفاعلي مصمم على شكل ماكينة ألعاب (slot machine) بارتفاع 1.8 متر، وآلة كبسولات ضخمة لبيع الهدايا، دعت الزوار للتفاعل والفوز بهدايا مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد. وفي الوقت نفسه، أظهرت النماذج المعروضة المستوحاة من ثقافة الصناع (Maker Culture) الأمريكية واللافتات المضيئة بأسلوب لاس فيغاس الإمكانيات الإبداعية للطباعة ثلاثية الأبعاد المكتبية عبر الألوان والمواد والتأثيرات المختلفة.

مع استمرار فعاليات معرض CES، يظل جناح Creality رقم 54359 في فندق Venetian مفتوحاً للزوار المتطلعين لاستكشاف أحدث منتجاتها وتجاربها العملية. من خلال عرضها في CES، أبرزت Creality جهودها المستمرة لجعل الطباعة ثلاثية الأبعاد أكثر سهولة للمبدعين في الحياة اليومية ضمن المشهد الأوسع للإلكترونيات الاستهلاكية.

