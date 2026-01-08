Od pomysłu do wydruku: Creality SPARKX i7 debiutuje na CES 2026 z myślą o codziennej aktywności twórców

LAS VEGAS, 8 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- W dniu otwarcia targów CES 2026 firma Creality, światowy lider w branży druku 3D, zaprezentowała kompleksową ekspozycję na swoim stoisku (Venetian Campus 54359), przedstawiając nowe biurkowe produkty do tworzenia, interaktywne instalacje oraz specjalne ekspozycje modeli. Prezentacja zwróciła uwagę na najnowsze postępy Creality w dziedzinie inteligentnej produkcji wspieranej przez AI, pokazując, jak zaawansowane technologie tworzenia 3D stają się coraz bardziej dostępne, intuicyjne i lepiej dopasowane do codziennych kreatywnych zastosowań.

Creality‘s Booth 54359 in Venetian at CES2026 SPARKX i7

SPARKX i7 zadebiutował oficjalnie na targach CES, wyróżniając się przejrzystymi i dopracowanymi elementami podświetlenia, które nadają biurkowej drukarce 3D ciepłą i nowoczesną estetykę. Debiut ten oznaczał również oficjalne wprowadzenie modelu i7 na rynek, prezentując uproszczone, gotowe do użycia rozwiązanie do druku 3D zaprojektowane z myślą o codziennej aktywności twórców.

Model SPARKX i7 łączy w sobie szereg kluczowych funkcji, w tym głowicę drukującą z szybkozłączką, którą charakteryzuje łatwość konserwacji, udoskonalony mechanizm zmiany kolorów oraz czterokolorowy system filamentów, który znacząco ogranicza marnowanie materiału. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji dodatkowo wzbogacają doświadczenia użytkownika, oferując inteligentne generowanie modeli, wspomagany proces druku oraz obsługę w czasie rzeczywistym z poziomu urządzeń mobilnych. Po prezentacji na CES ruszyły przedsprzedaże modelu i7 w Ameryce Północnej, a wprowadzenie produktu na rynek światowy planowane jest w najbliższym czasie.

Obok SPARKX i7 firma Creality zaprezentowała również inne kluczowe produkty biurkowe, obejmujące druk 3D, grawerowanie laserowe, skanowanie 3D oraz narzędzia kreatywne wspierane przez AI. Wśród najważniejszych nowości znalazły się: drukarka 3D Ender-3 V4, kolejna wersja kultowej i najlepiej sprzedającej się serii Creality; grawer laserowy Falcon T1, pierwszy na świecie system laserowy 5 w 1; skaner 3D Sermoon P1, łączący precyzję niebieskiego lasera z łącznością Wi-Fi 7; a także CubeMe - nowa funkcja AI w Creality Cloud, umożliwiająca generowanie spersonalizowanych modeli 3D z jednego zdjęcia w ciągu kilku minut.

Stoisko Creality na CES łączy wielkoskalowe, interaktywne instalacje z lokalnie dopasowanymi ekspozycjami modeli, tworząc wyjątkowo interesującą atmosferę. Automat „slot machine" o wysokości 1,8 metra oraz ogromny automat z kapsułkami, zapraszały odwiedzających do interakcji i wygrywania prezentów wydrukowanych w technologii 3D. Jednocześnie prezentowane modele inspirowane amerykańską kulturą makerów oraz podświetlane napisy w stylu Las Vegas demonstrowały kreatywne możliwości biurkowego urządzenia do druku 3D w zakresie kolorów, materiałów i efektów.

W czasie trwania targów CES stoisko Creality 54359 w Venetian Campus pozostaje otwarte dla odwiedzających, którzy chcą zapoznać się z najnowszymi produktami i bezpośrednio ich doświadczyć. Dzięki prezentacji na CES firma Creality zwraca uwagę na swoje nieprzerwane działania na rzecz uczynienia druku 3D bardziej dostępnym dla twórców na co dzień w ramach szeroko pojętego rynku elektroniki użytkowej.

